Pimco: Δεν αποκλείει αύξηση των επιτοκίων από την Fed

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να οδηγήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) σε περαιτέρω καθυστέρηση των μειώσεων των επιτοκίων και αντ’ αυτού σε αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε στους Financial Times ο Dan Ivascyn, Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων της Pimco.

Ο CIO της εταιρείας ομολόγων εξήγησε ότι οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας που συνδέονται με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν δημιουργούν μια νέα πρόκληση για τους Αμερικανούς αξιωματούχους που δυσκολεύονται να μειώσουν τον πληθωρισμό στον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

«Οι ΗΠΑ απέχουν ακόμη περισσότερο από αυτό, αλλά θα δείτε μεγαλύτερη σύσφιγξη όπως φαίνεται σήμερα στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και ίσως ακόμη και στην Ιαπωνία, και δεν θα το απέκλεια εντελώς ούτε για τις ΗΠΑ»είπε Ivascyn.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε μείωση των αμερικανικών επιτοκίων θα ήταν αντιπαραγωγική «δεδομένης της δυναμικής του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας γύρω από τον πληθωρισμό», λέγοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση «θα μπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει σε υψηλότερα ενδιάμεσα μακροπρόθεσμα επιτόκια».

Η Jenny Johnson, διευθύνουσα σύμβουλος της Franklin Templeton, μιλώντας επίσης στους FT ανέφερε ότι «ο πληθωρισμός θα είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί» για την Fed. Οι επενδυτές δείχνουν αυξημένη όρεξη για περιουσιακά στοιχεία που προστατεύονται από τον πληθωρισμό, επεσήμανε.

Η Fed

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της. Λίγοι παρατηρητές της αγοράς αναμένουν αυξήσεις επιτοκίων στο εγγύς μέλλον, αλλά υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η κεντρική τράπεζα στις επόμενες συνεδριάσεις.

Τρεις περιφερειακοί πρόεδροι της Fed – Lorie Logan, Neel Kashkari και Beth Hammack – διαφώνησαν με τη δήλωση πολιτικής της Fed λέγοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο προκαταλάμβανε υπέρ της χαλάρωσης της πολιτικής. Η ψήφος 8-4 στην απόφαση πολιτικής του Απριλίου ήταν η πρώτη φορά από το 1992 που τέσσερις αξιωματούχοι ψήφισαν κατά μιας ενέργειας.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πιέσει την Fed να μειώσει τα επιτόκια από τότε που επέστρεψε στο αξίωμα.

Σε σημείωμα την Παρασκευή, οι αναλυτές της Goldman Sachs έγραψαν ότι αναμένουν ότι η Fed θα μεταθέσει τις επόμενες δύο μειώσεις επιτοκίων της για τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Μάρτιο του 2027, με το κόστος ενέργειας να προβλέπεται να διατηρήσει τον βασικό πληθωρισμό PCE κοντά στο 3%.