Καζακστάν: Η έλλειψη ενέργειας απειλεί το σχέδιο για data center αξίας 1,9 δισ. δολαρίων

Το Καζακστάν υπέγραψε συμφωνία κατασκευής κέντρου δεδομένων Tier IV αξίας 1,5 δισ. δολ. και ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αξίας 400 εκατ. δολ.

Τεχνολογία 10.05.2026, 18:47
Σχολιάστε
Καζακστάν: Η έλλειψη ενέργειας απειλεί το σχέδιο για data center αξίας 1,9 δισ. δολαρίων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συμφωνία με μια διεθνή κοινοπραξία υπέγραψε το Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Ανάπτυξης του Καζακστάν με σκοπό την υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου για τη μετατροπή της χώρας της Κεντρικής Ασίας σε κόμβο κέντρων δεδομένων (data centers). Το χρονοδιάγραμμα του έργου φαίνεται να εξαρτάται από την ικανότητα του Καζακστάν να καλύψει το υφιστάμενο ενεργειακό έλλειμμα.

Το Καζακστάν διαθέτει σημαντική γεωγραφική θέση, ευνοϊκό κλίμα και ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Το μνημόνιο κατανόησης του υπουργείου με μια κοινοπραξία υπό την ηγεσία μιας εταιρείας με την επωνυμία JMOT04 Ltd. προβλέπει την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων κατηγορίας Tier IV, της πιο ισχυρής και αξιόπιστης κατηγορίας για τέτοιες εγκαταστάσεις, με κόστος που μπορεί να φτάσει τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο κέντρο δεδομένων, το μνημόνιο προβλέπει επίσης την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, με ετήσια παραγωγική ικανότητα 250 μεγαβάτ, με εκτιμώμενο κόστος άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κυβέρνηση του Καζακστάν ανέθεσε σε μια εταιρεία με την επωνυμία Ample Solution Ltd την επίβλεψη της κατασκευής.

Σε κυβερνητική ανακοίνωση δεν αναφέρθηκε χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου, ούτε δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότησή του.

«Γνωστική οικονομία» το Καζακστάν

Το κέντρο δεδομένων προβλέπεται να αποτελέσει θεμελιώδες στοιχείο του οράματος του Προέδρου Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ για τη μετατροπή της χώρας σε μια «γνωστική οικονομία».

«Το Καζακστάν διαθέτει μοναδική γεωγραφική θέση, ευνοϊκό κλίμα και ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη διεθνών κέντρων δεδομένων και την ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής», ανέφερε η κυβερνητική δήλωση, επικαλούμενη τον Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης Ζασλάν Μαντίεφ.

Ο κύριος εταίρος της κυβέρνησης στο έργο του κέντρου δεδομένων, η JMOT04, συστήνεται ως «ένας όμιλος με έδρα το Λονδίνο, υπό την ηγεσία του Άιβορ Ο’Τουλ, που ειδικεύεται στη συγκέντρωση όλων των βασικών εταίρων που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας, όπως κέντρα δεδομένων και τεχνολογικά πάρκα». Η οντότητα ιδρύθηκε το 2021.

Η κυβερνητική δήλωση ανέφερε ότι η τοποθεσία του κέντρου δεδομένων βρίσκεται υπό καθορισμό, σημειώνοντας ότι «δίνεται προτεραιότητα σε τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά σε υποδομές φυσικού αερίου». Πολλοί τοπικοί εμπειρογνώμονες αναμένουν ότι η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί στη βόρεια περιοχή του Παβλοντάρ. Εκτός από μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, τα κέντρα δεδομένων απαιτούν μεγάλη ποσότητα νερού για τη λειτουργία τους. Οι αποθέματα νερού μειώνονται ραγδαία στην Κεντρική Ασία.

Κάλυψη ενεργειακού ελλείμματος έως το 2027

Το ζήτημα της ηλεκτροδότησης θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πότε θα μπορέσει να τεθεί σε λειτουργία το κέντρο δεδομένων. Η τρέχουσα εγχώρια παραγωγική ικανότητα του Καζακστάν δεν επαρκεί για να καλύψει τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης, η χώρα θα καλύψει το ενεργειακό έλλειμμα έως το 2027. Σε μια επίδειξη εμπιστοσύνης ότι το Καζακστάν θα επιτύχει αυτόν τον στόχο, ο υπουργός Ενέργειας Σουνγκάτ Γιεσίμχανοφ αποκάλυψε πρόσφατα ότι η χώρα σχεδιάζει να σταματήσει τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρωσία στις αρχές του 2027.

«Αν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους – ή τις αρχές του επόμενου – θέσουμε σε λειτουργία όλες τις προγραμματισμένες εγκαταστάσεις [παραγωγής ενέργειας], τότε το 2027, πιστεύω, δεν θα [αγοράζουμε καθόλου ηλεκτρική ενέργεια από τη Ρωσία]», ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, επικαλούμενο δήλωση του Γιεσίμχανοφ.

Η επίτευξη των στόχων του Καζακστάν πάντως δεν είναι σίγουρη.

Μέσα σε μια δεκαετία, οι αξιωματούχοι ελπίζουν να διπλασιάσουν την υπάρχουσα παραγωγική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, η οποία ανερχόταν σε περίπου 26,8 γιγαβάτ στις αρχές του 2026.

Ωστόσο, τα υπάρχοντα σχέδια για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας έχουν ήδη αντιμετωπίσει εμπόδια, προκαλώντας ανησυχίες για καθυστερήσεις στην παραγωγή. Η εξάρτηση του Καζακστάν από ρωσικές εταιρείες ενέργειας για την εκτέλεση των εργασιών ευθύνεται για μερικές από τις πιο σημαντικές πρόσφατες αναποδιές.

Για παράδειγμα, νωρίτερα το 2026, το Καζακστάν αναγκάστηκε να ακυρώσει συμβάσεις με μια ρωσική εταιρεία για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση παλαιών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναθέτοντας εκ νέου μεγάλο μέρος του έργου σε κινεζικές εταιρείες. Ομοίως, η Rosatom, ο ρωσικός οργανισμός πυρηνικής ενέργειας, αντιμετώπισε προβλήματα στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης που απαιτείται για την κατασκευή του πρώτου προγραμματισμένου πυρηνικού αντιδραστήρα του Καζακστάν στις όχθες της λίμνης Μπαλκχάς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Τεχνολογία
6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

Καζακστάν: Η έλλειψη ενέργειας απειλεί το σχέδιο για data center αξίας 1,9 δισ. δολαρίων
Τεχνολογία

Καζακστάν: Η έλλειψη ενέργειας απειλεί το σχέδιο για data center αξίας 1,9 δισ. δολαρίων

Το Καζακστάν υπέγραψε συμφωνία κατασκευής κέντρου δεδομένων Tier IV αξίας 1,5 δισ. δολ. και ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αξίας 400 εκατ. δολ.

Alphabet: Άλμα μετοχής 160% σε ένα χρόνο, κλειδί η θέση της στον τομέα της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Alphabet: Άλμα μετοχής 160% σε ένα χρόνο, κλειδί η θέση της στον τομέα της ΑΙ

Η Alphabet ξεπέρασε για λίγο την Nvidia σε κεφαλαιοποίηση κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μετά το κλείσιμο των αγορών την περασμένη εβδομάδα

Netflix: Κόβει τις διαφημίσεις με 20 δολάρια, στροφή streaming προς την παραδοσιακή TV
Τεχνολογία

Γιατί το Netflix στρέφει το streaming προς την παραδοσιακή TV

Τον Μάρτιο, η Netflix αύξησε στις ΗΠΑ  τις τιμές για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγο περισσότερο από ένα χρόνο

Alibaba: Κινήσεις-ματ στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Alibaba: Κινήσεις-ματ στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Η Alibaba θα επιτρέψει στους καταναλωτές να περιηγούνται, να συγκρίνουν και να αγοράζουν προϊόντα μέσω της εφαρμογής Qwen

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους
Green

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων

Τεχνητή Νοημοσύνη: Όταν ένα ρομπότ…πείθεται να μεταφέρει βόμβα
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι κίνδυνοι του ΑΙ - Όταν ένα ρομπότ...πείθεται να μεταφέρει βόμβα

Ερευνητές μελετούν την ασφάλεια των ρομπότ που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies