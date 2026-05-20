Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι αγοραστές στην αγορά

Σε θετικά εδάφη κινείται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, εκδηλώνοντας μια πρώτη αντίδραση μετά τη δοκιμασία των 2.200 μονάδων, ενώ θετικά λειτουργεί η βελτίωση του κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,61% στις 2.224,79 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 119,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 15,8 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,65% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.642,31 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,83% στις 2.500,35 μονάδες.

Αλλάζει το κλίμα

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται αυτήν την ώρα στο κλίμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να ακολουθεί την αλλαγή τάσης που παρατηρείται τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και στην πορεία των τιμών του πετρελαίου. Οι επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων στην Ευρωζώνη.

Καταλυτικά λειτουργεί και η επιβεβαίωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3% για τον Απρίλιο, εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η HSBC προχώρησε ήδη σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των ελληνικών τραπεζών, εκτιμώντας ότι μια πιο «επιθετική» νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ θα συνεχίσει να στηρίζει σημαντικά τα καθαρά έσοδα από τόκους του κλάδου. Η βρετανική τράπεζα προβλέπει πλέον ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε συνολικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, πριν ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων από τα μέσα του 2027.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ αντέδρασε μετά τις αρχικές πιέσεις, καταγράφοντας κέρδη 2,08%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Πειραιώς, ΔΕΗ, Allwyn, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Βιοχάλκο, Aegean, Eurobank και Κύπρου, ενώ ήπια ανοδικά οι Alpha Bank, Helleniq Energy, Metlen και Cenergy.

Στον αντίποδα, Aktor και Optima σημειώνουν απώλειες 1,93% και 1,06% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Σαράντης, ΟΤΕ, Jumbo, ΔΑΑ, Εθνική, Coca Cola και Motor Oil. Χωρίς μεταβολή είναι η Λάμδα.