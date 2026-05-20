Χρηματιστήριο Αθηνών: Επανήλθαν οι αγοραστές στην αγορά

Xρηματιστήριο Αθηνών 20.05.2026, 14:21
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Σε θετικά εδάφη κινείται αυτήν την ώρα το χρηματιστήριο Αθηνών, εκδηλώνοντας μια πρώτη αντίδραση μετά τη δοκιμασία των 2.200 μονάδων, ενώ θετικά λειτουργεί η βελτίωση του κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,61% στις 2.224,79 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 119,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 15,8 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,65% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.642,31 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,83% στις 2.500,35 μονάδες.

Αλλάζει το κλίμα

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται αυτήν την ώρα στο κλίμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να ακολουθεί την αλλαγή τάσης που παρατηρείται τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και στην πορεία των τιμών του πετρελαίου. Οι επενδυτές εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων στην Ευρωζώνη.

Καταλυτικά λειτουργεί και η επιβεβαίωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3% για τον Απρίλιο, εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επόμενο διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η HSBC προχώρησε ήδη σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των ελληνικών τραπεζών, εκτιμώντας ότι μια πιο «επιθετική» νομισματική πολιτική από την ΕΚΤ θα συνεχίσει να στηρίζει σημαντικά τα καθαρά έσοδα από τόκους του κλάδου. Η βρετανική τράπεζα προβλέπει πλέον ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε συνολικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, πριν ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων από τα μέσα του 2027.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ αντέδρασε μετά τις αρχικές πιέσεις, καταγράφοντας κέρδη 2,08%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Πειραιώς, ΔΕΗ, Allwyn, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Βιοχάλκο, Aegean, Eurobank και Κύπρου, ενώ ήπια ανοδικά οι Alpha Bank, Helleniq Energy, Metlen και Cenergy.

Στον αντίποδα, Aktor και Optima σημειώνουν απώλειες 1,93% και 1,06% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Σαράντης, ΟΤΕ, Jumbo, ΔΑΑ, Εθνική, Coca Cola και Motor Oil. Χωρίς μεταβολή είναι η Λάμδα.

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
Coca-Cola HBC: Επενδύσεις 180 εκατ. ευρώ, το νέο logistic center και η επέκταση στην Αφρική
Τρόφιμα – ποτά

Το επενδυτικό «κρεσέντο» της οικογένειας Δαυίδ σε τρεις ηπείρους

Παρουσία Κυρ. Μητσοτάκη τα εγκαίνια της νέας μονάδας – Το «στοίχημα» του Αναστάση Δαυίδ για το μέλλον, το logistic center των 33.000 παλετών και η «ακτινογραφία» μιας συνεισφοράς 2,2 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ

Δημήτρης Χαροντάκης
Louis Hotels: Επενδύσεις 60 εκατ. για την αναβάθμιση των ξενοδοχείων – Ποντάρει στο last minute 
Business

«Φλερτάρει» με νέες εξαγορές η Louis Hotels – Ο στόχος της σεζόν 

Με οδηγό τα υψηλά κερδοφορίας του 2025, ο ξενοδοχειακός όμιλος της Louis Hotels υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαινίσεων – Ο ρόλος του last minute και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ιδιωτικό χρέος: Από τα δάνεια μέχρι το ενοίκιο, όλα μπαίνουν στο μικροσκόπιο
Economy

Στο μικροσκόπιο από δάνεια μέχρι ενοίκια 

Από σήμερα 20 Μαΐου ξεκινά η πλήρης χαρτογράφηση των χρεών σε Δημόσιο, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Αθανασία Ακρίβου
Γαλλία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την επιλογή Μακρόν για την κεντρική τράπεζα – Ποιος είναι ο Εμανουέλ Μουλέν
World

Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας - Η επιλογή Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μουλέν, στενός συνεργάτης του Μακρόν θα είναι ο νέος διοικητής της Τράπεζα της Γαλλίας

Τζούλη Καλημέρη
Alfa Pastry: Αύξηση τζίρου και επενδύσεις θωρακίζουν το μέλλον – Ποιο ήταν το τίμημα
Business

Οι νέες επενδύσεις και μια αναγκαία... θυσία από την Alfa Pastry

Μειωμένα κέρδη κατέγραψε η Alfa το 2025 - Στρατηγικές εξαγορές και προώθηση του brand δημιουργούν βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ταμείο Ανάκαμψης: Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν
Ταμείο Ανάκαμψης

Τι συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης - Το by pass και τα projects που κινδυνεύουν

Το μεγαλύτερο βάρος για το Ταμείο Ανάκαμψης μεταφέρεται ήδη στο φθινόπωρο, όταν αναμένεται να κατατεθεί το 9ο αίτημα προς την ΕΕ, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
LG Electronics: Ανθεκτική στην πίεση της αγοράς – Η premium στρατηγική που κρατά ψηλά τις επιδόσεις
Business

To... στρατηγικό δόγμα της LG - Η άμυνα στις αναταράξεις

Ο Άρης Κουτελός, Managing Director της LG Electronics Hellas, περιέγραψε την στρατηγική της εταιρείας σε μια αγορά με μικρή ύφεση αλλά έντονο ανταγωνισμό

Γιώργος Πολύζος
