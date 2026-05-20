ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων παρουσίασε ο Όμιλος ElvalHalcor κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 . Η ισχυρή επίδοση αποδίδεται στη συνεχή επέκταση των όγκων, ιδιαίτερα στον κλάδο Αλουμινίου και στις υψηλότερες τιμές LME των μετάλλων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 1.036,0 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,3% από 930,9 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές LME και στους δύο Κλάδους και τη συνεχή αύξηση των όγκων.

Αύξηση του όγκου πωλήσεων

Ο Κλάδος Αλουμινίου ηγήθηκε της αύξησης όγκων, με άνοδο 7,8% στους 111.643 τόνους, υποστηριζόμενος από ισχυρή ζήτηση στις βασικές αγορές τελικής χρήσης. Οι όγκοι του Κλάδου Χαλκού αυξήθηκαν κατά 1,0%, με την ανάπτυξη στην έλαση και στις λάμες χαλκού (bus bars) να αντισταθμίζει πλήρως τη μείωση στους όγκους διέλασης κραμάτων χαλκού.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτελέσματα μετάλλου και λοιπά έκτακτα κέρδη και ζημίες (a-EBITDA), που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 3,8% στα 66,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, από 63,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση των όγκων, η βελτίωση του μείγματος και το χαμηλότερο κόστος ενέργειας ήταν οι κύριοι συντελεστές της βελτίωσης, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αυξημένα λοιπά κόστη παραγωγής και ανταγωνιστικές πιέσεις στην τιμολόγηση ορισμένων γραμμών προϊόντων. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων ανήλθαν σε κέρδος 38,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, έναντι κέρδους 7,1 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας την απότομη άνοδο των τιμών LME χαλκού και αλουμινίου κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Ως αποτέλεσμα, το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 33,2% στα 94,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 62,4 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο του 2026, έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2025, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 59,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,1595 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 40,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (ή 0,1074 ευρώ ανά μετοχή).

Οπως αναφέρεται, το τρίμηνο εκτυλίχθηκε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον: η έναρξη του πολέμου στον Κόλπο στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 εισήγαγε σημαντική αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και στις παγκόσμιες εμπορικές ροές, με περιορισμένο άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πέραν των επιπτώσεων στις τιμές LME των μετάλλων και στα premium αλουμινίου.

Οι εμπορικοί δασμοί — ιδιαίτερα οι δασμοί Section 232 των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χαλκό — συνέχισαν να διαμορφώνουν τα πρότυπα ζήτησης και τις εμπορικές ροές, ενώ η εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) από την 1η Ιανουαρίου 2026 πρόσθεσε ορισμένα επιπλέον κόστη, χωρίς να έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα ανταγωνιστικά οφέλη για τους εγχώριους παραγωγούς. Παρά τις αντιξοότητες αυτές, ο Όμιλος διατήρησε τη λειτουργική του δυναμική, υποστηριζόμενος από την πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης.

Κλάδος Αλουμινίου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Kλάδου Aλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

Ο Κλάδος Αλουμινίου εισήλθε στο 2026 με θετική δυναμική, υποστηριζόμενος από υγιή ζήτηση στη συσκευασία και καλά εδραιωμένη παρουσία στις αγορές του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αντιμετωπίσαμε το ασταθές εμπορικό περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, παραμένοντας προσηλωμένοι στην εμπορική πειθαρχία, στη διατήρηση υγιών περιθωρίων κερδοφορίας και στην έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην παραγωγική ικανότητα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική επίδοση μεταφράζονται σε μια ισχυρότερη βάση ανάπτυξης και σε πιο στέρεη θέση στην αγορά.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι προτεραιότητές μας παραμένουν εστιασμένες στην παραγωγικότητα, στη συνετή διαχείριση κόστους και στη συστηματική συνεργασία με πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους, ώστε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας επιδίωξη να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία και να ενισχύουμε τη θέση του Κλάδου σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Κλάδος Χαλκού

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε:

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα, επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, γεωπολιτικές εντάσεις και αστάθεια στις τιμές των μετάλλων, ο Κλάδος Χαλκού παρουσίασε ισχυρή επίδοση κατά το πρώτο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας υψηλότερους όγκους πωλήσεων και βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία.

Ο Κλάδος παρέμεινε εστιασμένος στην ενίσχυση μακροχρόνιων συνεργασιών με την πελατειακή του βάση, προσφέροντας με συνέπεια υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αξιοπιστία και επιχειρησιακή αριστεία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της εφοδιαστικής του αλυσίδας. Ταυτόχρονα, συνέχισε να διευρύνει την εμπορική του παρουσία προσελκύοντας νέους πελάτες και αναπτύσσοντας προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Οι στρατηγικές επενδύσεις με στόχο την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Κλάδου, μετριάζοντας παράλληλα τον αντίκτυπο των δασμών και άλλων προκλήσεων της αγοράς.

Παρά τις απαιτητικές συνθήκες αγοράς, διατηρήσαμε μια πειθαρχημένη προσέγγιση στη χρηματοοικονομική διαχείριση, διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά τον καθαρό δανεισμό και βελτιστοποιήσαμε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Αυτή η συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση ενισχύει την ανθεκτικότητα του Κλάδου και διαφυλάσσει την επιχειρησιακή ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς.