ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο

Ανοδος για τα ενοποιημένα κέρδη μετά απο φόρους στα 62,4 εκατ. ευρω έναντι 41,6 εκατ. στο α΄τρίμηνο του 2025

Business 20.05.2026, 20:57
Σχολιάστε
ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων παρουσίασε ο Όμιλος ElvalHalcor  κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 . Η ισχυρή επίδοση αποδίδεται στη συνεχή επέκταση των όγκων, ιδιαίτερα στον κλάδο Αλουμινίου και στις υψηλότερες τιμές LME των μετάλλων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 1.036,0 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 11,3% από 930,9 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές LME και στους δύο Κλάδους και τη συνεχή αύξηση των όγκων.

Αύξηση του όγκου πωλήσεων

Ο Κλάδος Αλουμινίου ηγήθηκε της αύξησης όγκων, με άνοδο 7,8% στους 111.643 τόνους, υποστηριζόμενος από ισχυρή ζήτηση στις βασικές αγορές τελικής χρήσης. Οι όγκοι του Κλάδου Χαλκού αυξήθηκαν κατά 1,0%, με την ανάπτυξη στην έλαση και στις λάμες χαλκού (bus bars) να αντισταθμίζει πλήρως τη μείωση στους όγκους διέλασης κραμάτων χαλκού.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτελέσματα μετάλλου και λοιπά έκτακτα κέρδη και ζημίες (a-EBITDA), που αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 3,8% στα 66,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, από 63,7 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025.

Η αύξηση των όγκων, η βελτίωση του μείγματος και το χαμηλότερο κόστος ενέργειας ήταν οι κύριοι συντελεστές της βελτίωσης, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αυξημένα λοιπά κόστη παραγωγής και ανταγωνιστικές πιέσεις στην τιμολόγηση ορισμένων γραμμών προϊόντων. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων ανήλθαν σε κέρδος 38,2 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2026, έναντι κέρδους 7,1 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025, αντανακλώντας την απότομη άνοδο των τιμών LME χαλκού και αλουμινίου κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Ως αποτέλεσμα, το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 33,2% στα 94,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,8 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο του 2025.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 62,4 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο του 2026, έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το τρίμηνο του 2025, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 59,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,1595 ευρώ ανά μετοχή), έναντι 40,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 (ή 0,1074 ευρώ ανά μετοχή).

Οπως αναφέρεται, το τρίμηνο εκτυλίχθηκε σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον: η έναρξη του πολέμου στον Κόλπο στα τέλη Φεβρουαρίου 2026 εισήγαγε σημαντική αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, στη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και στις παγκόσμιες εμπορικές ροές, με περιορισμένο άμεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πέραν των επιπτώσεων στις τιμές LME των μετάλλων και στα premium αλουμινίου.

Οι εμπορικοί δασμοί — ιδιαίτερα οι δασμοί Section 232 των ΗΠΑ στο αλουμίνιο και τον χαλκό — συνέχισαν να διαμορφώνουν τα πρότυπα ζήτησης και τις εμπορικές ροές, ενώ η εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) από την 1η Ιανουαρίου 2026 πρόσθεσε ορισμένα επιπλέον κόστη, χωρίς να έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα ανταγωνιστικά οφέλη για τους εγχώριους παραγωγούς. Παρά τις αντιξοότητες αυτές, ο Όμιλος διατήρησε τη λειτουργική του δυναμική, υποστηριζόμενος από την πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης.

Κλάδος Αλουμινίου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Kλάδου Aλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε:

Ο Κλάδος Αλουμινίου εισήλθε στο 2026 με θετική δυναμική, υποστηριζόμενος από υγιή ζήτηση στη συσκευασία και καλά εδραιωμένη παρουσία στις αγορές του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αντιμετωπίσαμε το ασταθές εμπορικό περιβάλλον και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, παραμένοντας προσηλωμένοι στην εμπορική πειθαρχία, στη διατήρηση υγιών περιθωρίων κερδοφορίας και στην έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην παραγωγική ικανότητα, την τεχνολογία και τη βιομηχανική επίδοση μεταφράζονται σε μια ισχυρότερη βάση ανάπτυξης και σε πιο στέρεη θέση στην αγορά.

Κοιτάζοντας μπροστά, οι προτεραιότητές μας παραμένουν εστιασμένες στην παραγωγικότητα, στη συνετή διαχείριση κόστους και στη συστηματική συνεργασία με πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους, ώστε να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας επιδίωξη να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία και να ενισχύουμε τη θέση του Κλάδου σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Κλάδος Χαλκού

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε:

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα, επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, γεωπολιτικές εντάσεις και αστάθεια στις τιμές των μετάλλων, ο Κλάδος Χαλκού παρουσίασε ισχυρή επίδοση κατά το πρώτο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας υψηλότερους όγκους πωλήσεων και βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία.

Ο Κλάδος παρέμεινε εστιασμένος στην ενίσχυση μακροχρόνιων συνεργασιών με την πελατειακή του βάση, προσφέροντας με συνέπεια υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αξιοπιστία και επιχειρησιακή αριστεία, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της εφοδιαστικής του αλυσίδας. Ταυτόχρονα, συνέχισε να διευρύνει την εμπορική του παρουσία προσελκύοντας νέους πελάτες και αναπτύσσοντας προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Οι στρατηγικές επενδύσεις με στόχο την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Κλάδου, μετριάζοντας παράλληλα τον αντίκτυπο των δασμών και άλλων προκλήσεων της αγοράς.

Παρά τις απαιτητικές συνθήκες αγοράς, διατηρήσαμε μια πειθαρχημένη προσέγγιση στη χρηματοοικονομική διαχείριση, διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά τον καθαρό δανεισμό και βελτιστοποιήσαμε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Αυτή η συνετή χρηματοοικονομική διαχείριση ενισχύει την ανθεκτικότητα του Κλάδου και διαφυλάσσει την επιχειρησιακή ευελιξία που απαιτείται για την προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγοράς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ
ΔΕΗ: Σηκώνει 4,5 δισ. ευρώ – Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
Business

Σηκώνει 4,5 δισ. η ΔΕΗ - Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
ΔΕΗ: Προς άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ, λέει το Reuters
Business

Προς άντληση κεφαλαίων ύψους 4,5 δισ. προχωρά η ΔΕΗ
ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο
Business

ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο
Prodea: Πρόταση για διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 455,18 εκατ. ευρώ
Business

Prodea: Πρόταση για διανομή μερίσματος ποσού 455,18 εκατ.
Fourlis: Ανθεκτικότητα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις – Τα πλάνα για IKEA, Foot Locker και logistics
Business

Φουρλής: «Έρχεται τριετία βαριάς ανάπτυξης - Θωρακισμένα τα έσοδα»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας
Τράπεζες

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Η Alpha Bank αναδεικνύεται ως «η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής»

Αγης Μάρκου
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων
Τράπεζες

HSBC: Εως 48% περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες

Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες η HSBC με φόντο τις πιθανές αυξήσεις επιτοκίων - Ξεχωρίζουν Εθνική και Eurobank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της
World

Η κρίση στον Κόλπο ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Οι αγορές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι αισιόδοξες, αλλά η ιστορία δείχνει ότι οι προσδοκίες συχνά απογοητεύονται

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΕ: Εξετάζει Μέρκελ ή Ντράγκι ως πιθανούς συνομιλητές του Βλαντιμίρ Πούτιν
World

Επιχείρηση... γοητείας του Πούτιν από ΕΕ με Ντράγκι και Μέρκελ

Η ΕΕ προσπαθεί να διορίσει δικό της εκπρόσωπο καθώς οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία έχουν τελματώσει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων
World

Το Λονδίνο χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Η απόφαση να επιτραπεί η εισαγωγή στην Βρετανία καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ που διυλίζονται σε τρίτες χώρες επικρίνεται από τους Συντηρητικούς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

Η Target βλέπει ξανά ανάπτυξη μετά από τρία δύσκολα χρόνια, ποντάροντας σε χαμηλότερες τιμές, ταχύτερες παραδόσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ

Προσφορές 18 δισ. στην ΑΜΚ της ΔΕΗ - CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, QIA, K GROUP , VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES «ψήφισαν» την ελληνική εταιρεία

ΔΕΗ: Προς άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ, λέει το Reuters
Business

Προς άντληση κεφαλαίων ύψους 4,5 δισ. προχωρά η ΔΕΗ

Κληρώνει σήμερα 20 Μαΐου για το ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ - Πληροφορίες του Reuters για άντληση κεφαλαίων 4,5 δισ. ευρώ - Και με ΑΜΚ και έκδοση ιδίων μετοχών

Χρήστος Κολώνας
ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο
Business

ElvalHalcor: Πωλήσεις 1,04 δισ. ευρώ – Στα 66,2 εκατ. ευρώ τα a- EBITDA στο α΄τρίμηνο

Ανοδος για τα ενοποιημένα κέρδη μετά απο φόρους στα 62,4 εκατ. ευρω έναντι 41,6 εκατ. στο α΄τρίμηνο του 2025

Prodea: Πρόταση για διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 455,18 εκατ. ευρώ
Business

Prodea: Πρόταση για διανομή μερίσματος ποσού 455,18 εκατ.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,216 ευρώ ανά μετοχή, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ, αναφέρει η Prodea

Fourlis: Ανθεκτικότητα παρά τις πληθωριστικές πιέσεις – Τα πλάνα για IKEA, Foot Locker και logistics
Business

Φουρλής: «Έρχεται τριετία βαριάς ανάπτυξης - Θωρακισμένα τα έσοδα»

Η διοίκηση του ομίλου Fourlis περιέγραψε στους αναλυτές τα σχέδια του ομίλου Fourlis και εμφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία ανάπτυξης του ομίλου παρά τον πληθωρισμό και τον πόλεμο

Γιώργος Μανέττας
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Έως 100% επιδότηση για τα επενδυτικά σχέδια
Business

Επιδότηση 100% για νέους πτυχιούχους - Οι όροι και οι προϋποθέσεις

Τα επιχορηγούμενα ποσά για το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Τα κριτήρια πριμοδότησης

Quest: Αύξηση κερδών κατά 14,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Αύξηση κερδών 14,3% στο α' τρίμηνο για την Quest - Στα 365,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πώς διαμορφώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Quest ανά κλάδο δραστηριότητας

Latest News
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις και επαναγορά μετοχών αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους
World

Περαιτέρω μείωση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να μειώσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη από τέσσερις ταξιαρχίες σε τρεις

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου

Τα στεγαστικά δάνεια έχουν γίνει πιο ακριβά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του

Ο Γάλλος χρηματιστής Ολιβιέ Σαρκοζί, ο οποίος είναι επίσης πρώην σύζυγος της ηθοποιού Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Μπρίτζχαμπτον από το 2006.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia
Wall Street

Ράλι στη Wall Street λόγω πτώσης επιτοκίων και πετρελαίου

Ράλι στην Wall Street καθώς οι ανησυχίες για τα επιτόκια και το πετρέλαιο μειώνονται - Άνοδος πάνω από 600 μονάδες για τον Dow Jones

Κρασί: Η Βρετανία κατακτά ρεκόρ χρυσών μεταλλίων
AGRO

Πώς το αγγλικό κρασί κατέκτησε ρεκόρ χρυσών μεταλλίων

Το αγγλικό κρασί κέρδισε το υψηλότερο ποσοστό μεταλλίων ανά συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό – Το Κεντ η καλύτερη περιοχή της χώρας

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ

Προσφορές 18 δισ. στην ΑΜΚ της ΔΕΗ - CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, QIA, K GROUP , VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES «ψήφισαν» την ελληνική εταιρεία

Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
ΔΕΗ: Σηκώνει 4,5 δισ. ευρώ – Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
Business

Σηκώνει 4,5 δισ. η ΔΕΗ - Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών

Επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΕΗ για την ΑΜΚ - Η QIA και η K Group Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο - Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

Σι και Πούτιν υπογράμμισαν τη δύναμη των σχέσεων τους εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων

Τζούλη Καλημέρη
Barclays: Οι prediction markets γίνονται ο νέος δείκτης της «σοφίας του πλήθους»
Markets

Barclays: Τα «στοιχήματα» γίνονται ο νέος γκουρού των αγορών

Μια νέα τάση στις διεθνείς αγορές αρχίζει να τραβά όλο και περισσότερο την προσοχή επενδυτών και αναλυτών, παρατηρεί η Barclays…

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Economy

Στο τραπέζι της Κομισιόν (ξανά) η ρήτρα διαφυγής

Ο πόλεμος, τα καύσιμα και οι μυστικές διαβουλεύσεις για νέο κύκλο δημοσιονομικής χαλάρωσης φέρνουν στο προσκήνιο τη ρήτρα διαφυγής

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νίκος Δένδιας: Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία
Πολιτική

Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία, λέει ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule
English Edition

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule

Billions in investment projects face cancellation or higher financing costs after Greece's Recovery and Resilience Facility loan envelope is fully committed, leaving numerous applications without funding

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies