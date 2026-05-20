Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Η Alpha Bank αναδεικνύεται ως «η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής»

Τράπεζες 20.05.2026, 14:05
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

Τις διεθνείς εξελίξεις, παρά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, παρακολουθούν προς ώρας οι πελάτες της Alpha Bank, σημείωσε μιλώντας σε αναλυτές ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο ενημέρωσής τους για τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2026.

Την απάντηση αυτή έδωσε σε ερώτηση σχετικά με τους κινδύνους για τις εργασίες της τράπεζας από τις επερχόμενες εκλογές, εφόσον το αποτέλεσμά τους δεν διασφαλίσει κυβερνητική σταθερότητα.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να επιβληθεί έκτακτος φόρος στον κλάδο, ανέφερε πως «η αίσθησή μου είναι από το διάλογο με την κυβέρνηση πως δεν υπάρχει σκέψη για μία τέτοια πρωτοβουλία», συμπληρώνοντας πάντως πως τέτοιες αποφάσεις «δεν προαναγγέλλονται».

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε πως υπάρχουν καθοδικά ρίσκα, λόγω της αστάθειας που προκαλεί διεθνώς η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον κ. Ψάλτη, οι κίνδυνοι αντανακλούν την ασθενέστερη ζήτηση, τις μειωμένες ροές εισερχόμενου τουρισμού και τα υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αντίθετα, πρόσθεσε ο ίδιος, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, οδηγούμενοι από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και τις πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες κατηγορίες αγαθών, όπως τα τρόφιμα.

Έτσι, η Alpha Bank βλέπει μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 1,9% το 2026 έναντι 2,3% της προηγούμενης πρόβλεψης και τον πληθωρισμό στο 3,3% από 2,3%.

Το στρατηγικό σχέδιο

Μιλώντας για το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του ομίλου, σημείωσε ότι η Alpha Bank αναδεικνύεται ως «η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής, που συνδυάζει  το βάθος των σχέσεων με τους πελάτες με το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών εταιρικής συμβουλευτικής, κεφαλαιαγορών και υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη «μετάβασή της από ένα συναλλακτικό μοντέλο λιανικής τραπεζικής σε ένα μοντέλο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε μεγάλη κλίμακα, φέρνοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες private banking σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο ιδιωτών».

Υπογράμμισε δε την αξιοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την UniCredit, «η οποία μας παρέχει απαράμιλλη πρόσβαση στα διεθνή product factories της, μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυναμική και ισχυρότερη διεθνή παρουσία».

Η εξαγορά της Alpha Trust

Ο κ. Ψάλτης έκανε εκτενή αναφορά στις κινήσεις μη οργανικής μεγέθυνσης που έχουν ολοκληρωθεί το 2025, αλλά και στην επικείμενη εξαγορά του 69,61% της Alpha Trust.

Όπως είπε, πρόκειται για ένα κορυφαίο ανεξάρτητο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων (asset manager) με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 2,2 δισ. ευρώ, τα οποία έχει αυξήσει με ετήσιο ρυθμό 19% την περίοδο 2022 – 2025.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.

Νέες κινήσεις

Αναφορικά με την αξιοποίηση της κεφαλαιακής ισχύος της τράπεζας, ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι στόχο αποτελεί η ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω των εργασιών της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με τον τρόπο αυτό, συμπλήρωσε, θα είναι σε θέση να ανταμείψει τους μετόχους της μέσω μερισματικής πολιτικής και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες πρόσθετων εξαγορών.

Τα αυστηρά κριτήρια, κατά τον ίδιο, για την αξιολόγηση πιθανών στόχων είναι τα εξής:

•          Επιτάχυνση της υλοποίησης της στρατηγικής της τράπεζας

•          Καμία μεταβολή στην πολιτική διανομής κερδών

•          Απόδοση επένδυσης (ROI) μεγαλύτερη από 15%

•          Θετική επίδραση στην απόδοση των εποπτικών κεφαλαίων (RoCET accretive)

•          Θετική επίδραση στα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS accretive) εντός 2-3 ετών

Τα κέρδη του 2026

Για τη χρήση του 2026 ο κ. Ψάλτης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη των στόχων που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ειδικότερα, η διοίκηση της Alpha Bank αναμένει αύξηση 11% στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), μέσω της ενισχυμένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων που παράγουν προμήθειες, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε ότι οι εν εξελίξει πρωτοβουλίες και οι συνέργειες που προκύπτουν από τις ολοκληρωμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση στον στόχο για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στο μέλλον.

Τέλος, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε τη θετική επίδραση από επαναγορές μετοχών, ύψους 259 εκατ. ευρώ, που «θα αποτελέσουν έναν επιπλέον ευνοϊκό άνεμο (tailwind) για την επιπλέον ανάπτυξη του EPS, πέραν της αύξησης κατά 11%».

