Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων, και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας πτώση 6%, καθώς οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε ειρηνευτική συμφωνία, παρόλο που εξακολουθούν να διαφωνούν επί βασικών ζητημάτων, όπως οι αποκλεισμοί στα Στενά του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο βρίσκεται αυτή την ώρα στα 97,89 δολ. το βαρέλι, σημειώνοντας μείωση 5,46% ή 5,65 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 91,09 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,73% ή 5,54 δολάρια. Νωρίτερα είχαν αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 7 Μαΐου.

Ελπίδες για συμφωνία

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και το Ιράν είχαν «διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό» ένα πλάνο για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα άνοιγε και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.

«Παρόλες τις επιφυλάξεις και τους κινδύνους που παραμένουν για την ειρηνευτική συμφωνία και τα Στενά του Ορμούζ, υπάρχει τώρα κάποιο φως στο βάθος του τούνελ, το οποίο θα φέρει κάποια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της MST Marquee, Saul Kavonic.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά δύσκολα ζητήματα, με τον Τραμπ να δηλώνει την Κυριακή ότι είχε πει στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν.

«Έχουμε βρεθεί σε αυτό το στάδιο και στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να αποτύχουν οι συνομιλίες. Επομένως, η αγορά πιθανότατα θα είναι πιο επιφυλακτική όσον αφορά την υπερβολική αντίδραση», δήλωσε στο Reuters ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι για την επιστροφή στην κανονική ροή πετρελαίου μέσω των στενών θα χρειαστούν μήνες, ενώ οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου θα επισκευάζονται.

«Όσο περισσότερο διαρκέσει η κρίση, τόσο πιο αμφισβητήσιμο γίνεται το εάν οι παγκόσμιοι ηγέτες θέλουν πραγματικά ένα γρήγορο τέλος στις διαταραχές», δήλωσε η αναλύτρια της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

Αύξηση παραγωγής στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας αντέδρασαν στις υψηλότερες τοπικές τιμές ενέργειας προσθέτοντας πλατφόρμες πετρελαίου και φυσικού αερίου για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο αριθμός των πλατφορμών, ένας πρώιμος δείκτης μελλοντικής παραγωγής, αυξήθηκε κατά επτά σε 558 την εβδομάδα έως τις 22 Μαΐου, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025. Παρόλα αυτά, η Baker Hughes δήλωσε ότι ο συνολικός αριθμός ήταν ακόμα κάτω από οκτώ πλατφόρμες, ή 1% χαμηλότερα από την ίδια εποχή πέρυσι.

«Οι δείκτες ορμής υποδηλώνουν ότι οι αγορές προσπαθούν να σταθεροποιηθούν μετά τις επιθετικές πωλήσεις της περασμένης εβδομάδας, αλλά η πεποίθηση παραμένει αδύναμη», δήλωσε η Sachdeva.