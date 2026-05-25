Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων

Εκατέρωθεν δηλώσεις το Σάββατο δημιούργησαν ελπίδες ότι επίκειται συμφωνία που θα ανοίξει τα Στενά για το πετρέλαιο

Commodities 25.05.2026, 07:50
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε  χαμηλό δύο εβδομάδων, και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας πτώση 6%, καθώς οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε ειρηνευτική συμφωνία, παρόλο που εξακολουθούν να διαφωνούν επί βασικών ζητημάτων, όπως οι αποκλεισμοί στα Στενά του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο βρίσκεται αυτή την ώρα στα 97,89 δολ. το βαρέλι, σημειώνοντας μείωση 5,46% ή 5,65 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 91,09 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,73% ή 5,54 δολάρια. Νωρίτερα είχαν αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 7 Μαΐου.

Ελπίδες για συμφωνία

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και το Ιράν είχαν «διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό» ένα πλάνο για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα άνοιγε και πάλι τα Στενά του Ορμούζ.

«Παρόλες τις επιφυλάξεις και τους κινδύνους που παραμένουν για την ειρηνευτική συμφωνία και τα Στενά του Ορμούζ, υπάρχει τώρα κάποιο φως στο βάθος του τούνελ, το οποίο θα φέρει κάποια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της MST Marquee, Saul Kavonic.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά δύσκολα ζητήματα, με τον Τραμπ να δηλώνει την Κυριακή ότι είχε πει στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν.

«Έχουμε βρεθεί σε αυτό το στάδιο και στο παρελθόν, μόνο και μόνο για να αποτύχουν οι συνομιλίες. Επομένως, η αγορά πιθανότατα θα είναι πιο επιφυλακτική όσον αφορά την υπερβολική αντίδραση», δήλωσε στο Reuters ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι για την επιστροφή στην κανονική ροή πετρελαίου μέσω των στενών θα χρειαστούν μήνες, ενώ οι κατεστραμμένες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου θα επισκευάζονται.

«Όσο περισσότερο διαρκέσει η κρίση, τόσο πιο αμφισβητήσιμο γίνεται το εάν οι παγκόσμιοι ηγέτες θέλουν πραγματικά ένα γρήγορο τέλος στις διαταραχές», δήλωσε η αναλύτρια της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

Αύξηση παραγωγής στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας αντέδρασαν στις υψηλότερες τοπικές τιμές ενέργειας προσθέτοντας πλατφόρμες πετρελαίου και φυσικού αερίου για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο αριθμός των πλατφορμών, ένας πρώιμος δείκτης μελλοντικής παραγωγής, αυξήθηκε κατά επτά σε 558 την εβδομάδα έως τις 22 Μαΐου, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025. Παρόλα αυτά, η Baker Hughes δήλωσε ότι ο συνολικός αριθμός ήταν ακόμα κάτω από οκτώ πλατφόρμες, ή 1% χαμηλότερα από την ίδια εποχή πέρυσι.

«Οι δείκτες ορμής υποδηλώνουν ότι οι αγορές προσπαθούν να σταθεροποιηθούν μετά τις επιθετικές πωλήσεις της περασμένης εβδομάδας, αλλά η πεποίθηση παραμένει αδύναμη», δήλωσε η Sachdeva.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου
Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων
Commodities

«Επεσε» 6% το πετρέλαιο - Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Euronext Athens: Οι επόμενες «αφίξεις» στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Από ΜΕΤΚΑ έως Attica οι επόμενες «αφίξεις» στο Euronext Athens
Wall Street: «Σύννεφα» μετά το άλμα στις μετοχές – Εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα
Wall Street

«Σύννεφα» στις μετοχές φέρνει η εκτίναξη αποδόσεων στα ομόλογα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Phishing: Λιγότερες απάτες με κάρτες πληρωμών το 2025 – Στα ίδια επίπεδα η αξία τους
Economy

Στα ύψη η «λεία» των e- ληστών παρά τη μείωση των περιστατικών

Μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη μεγαλύτερη και στη μικρότερη μείωση περιπτώσεων phishing ανά τύπο συναλλαγής με κάρτες

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
Φτώχεια: Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο της Ευρώπης
Economy

Η κοινωνική κρίση ξαναγράφει το οικονομικό εγχειρίδιο

Μπορεί η Ευρώπη να καταπολεμήσει την κοινωνική φτώχεια; Η δύσκολη θέση της Ελλάδας

Αλέξανδρος Κλώσσας
«AI washing»: Οι εταιρείες αναδιαμορφώσουν την εικόνα τους με έμφαση στην τεχνολογία
Tεχνητή νοημοσύνη

«AI washing»: Η νέα φούσκα του marketing

Πολλές εταιρείες προσπαθούν να ονομάσουν κάθε προϊόν με την ένδειξη «AI»

Δημήτρης Σταμούλης
Χρυσές λίρες: Ποιες χρονιές πουλήθηκαν οι περισσότερες [πίνακας]
Economy

Το μεγάλο ξεπούλημα στις χρυσές λίρες [πίνακας]

Ποιες χρονιές οι Έλληνες πούλησαν μαζικά τις χρυσές λίρες - Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης

Ανδρομάχη Παύλου
Σούπερ μάρκετ: Μήνα με το μήνα η μάχη με τα κόστη – Πάνω από χρόνο «βλέπει» η αγορά το πλαφόν
Τρόφιμα – ποτά

Η μάχη στο ράφι, το βαρόμετρο και το «αγκάθι» του πλαφόν

Στο 7% η άνοδος των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ - Νευρικότητα προκαλεί ο τουρισμός

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Commodities
Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου

Ο χρυσός ανέβηκε λόγω της υποτίμησης του δολαρίου, στον αντίποδα της υποχώρησης του πετρελαίου

Πετρέλαιο: Πάνω από 104 δολάρια μετά τις δηλώσεις για Ορμούζ
Commodities

Πάνω από 104 δολ. το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις για Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται καθώς οι επενδυτές αμφιβάλλουν για την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Κακάο: Οι τιμές καταρρέουν και η πραγματική σοκολάτα… επιστρέφει
World

Η σοκολάτα αποκτά πάλι γεύση... κακάο

Μετά από περίπου 10 μήνες θα φτάσουν οι μειωμένες τιμές του κακάο στις λιανικές τιμές της σοκολάτας

Δημήτρης Σταμούλης
Πετρέλαιο: Πτωτικά οι τιμές μετά τη δήλωση Τραμπ για ταχεία λήξη του πολέμου
Commodities

Πτωτικά αλλά... πάνω από τα 110 δολ. το πετρέλαιο

Οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τα «ήξεις, αφήξεις» του Τραμπ και τα δεδομένα της προβληματικής προσφοράς στο πετρέλαιο

Χρυσός: Βουτιά άνω του 2%
Commodities

Απώλειες που ξεπερνούν το 2% καταγράφει ο χρυσός

Το ισχυρό δολάριο, οι φόβοι για τον πληθωρισμό και η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων πιέζουν το πολύτιμο μέταλλο

Πετρέλαιο: Πτωτικά στα 109 δολάρια – Η ανακοίνωση Τραμπ που γύρισε το πρόσημο
Commodities

Κάτω από τα 110 δολ. το πετρέλαιο - Ο Τραμπ ακύρωσε επίθεση στο Ιράν

Το πετρέλαιο έπεσε εν μέσω προοπτικών για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν καταλήξει κατ’ αρχήν σε συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ιστορική διάταξη για το κληρονομικό δίκαιο

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση πρότασής της σχετικά με επέκταση της δυνατότητα σύναψης κληρονομικής σύμβασης διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων, όχι μόνον εν ζωή, αλλά και μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου

Ίος: Το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο
Τουρισμός

Η Ίος το «ανερχόμενο αστέρι» στη Μεσόγειο

Η Ίος ενισχύει διαρκώς τη διεθνή προβολή της

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
Business

Bally’s Intralot: Νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία

Η Bally’s Intralot θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελληνικά Λαχεία στη διάθεση των παιχνιδιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής της

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
Economy

Ποιοι φόροι «έβγαλαν» πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ.

Ο προϋπολογισμός και οι φόροι που υπεραπέδωσαν το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Πώς κινήθηκαν οι δαπάνες

Ασιατικά χρηματιστήρια: Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες
Ασία

Σε νέα ιστορικά υψηλά ο Nikkei 225, πάνω από τις 65.000 μονάδες

Η άνοδος τροφοδοτήθηκε από δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν εκ νέου σύντομα

Κρασί: Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα
AGRO

Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα

Εκριζώσεις κόκκινων ποικιλιών και φυτεύσεις λευκών - Νέες προκλήσεις για το κρασί

Delivery Hero: Η Uber εξετάζει υψηλότερη προσφορά για εξαγορά μετά την απόρριψη των 11,5 δισ. ευρώ
World

Η Uber θέλει την Delivery Hero και ετοιμάζει καλύτερη προσφορά

Ο όμιλος Uber με έδρα το Σαν Φρανσίσκο προσέγγισε τον κύριο μέτοχο του γερμανικού ομίλου τροφίμων Delivery Hero

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists
English Edition

Stournaras: ECB Will Likely Raise Rates if Iran Conflict Persists

According to Bloomberg, Greek central bank chief Yannis Stournaras said the European Central Bank may have to raise interest rates in June if energy-driven inflation pressures persist and the euro zone’s price outlook deteriorates further.

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της TERRA ADVISORY
Business

Στην TREK Development το 51,23% της TERRA ADVISORY

Η εξαγορά έγινε με βάση συνολική αποτίμηση 900.000 ευρώ - Το μήνυμα του CEO της TREK Development

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα
Κοινωνία

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό»

Λαγκάρντ: Αναθεώρηση της πρόβλεψης για πληθωρισμό τον Ιούνιο
World

Σήμα Λαγκάρντ για ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού

Πιθανότατα θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω η πρόβλεψη του Μαρτίου για πληθωρισμό 2,6% στο τέλος του χρόνου, είπε η Κριστίν Λαγκάρντ

Καύσιμα: Ετοιμάζεται παράταση των μέτρων στήριξης
Economy

Έρχεται νέα επιδότηση στα καύσιμα - Σκέψεις και για Fuel Pass

Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές στα καύσιμα - Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις

Χρυσός: Άνοδος 1,1% στα 4.560 δολ. λόγω ασθενέστερου δολαρίου
Commodities

Άνοδος της τιμής του χρυσού λόγω ασθενέστρου δολαρίου

Ο χρυσός ανέβηκε λόγω της υποτίμησης του δολαρίου, στον αντίποδα της υποχώρησης του πετρελαίου

Πετρέλαιο: Επεσε σε χαμηλό 2 εβδομάδων
Commodities

«Επεσε» 6% το πετρέλαιο - Ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Εκατέρωθεν δηλώσεις το Σάββατο δημιούργησαν ελπίδες ότι επίκειται συμφωνία που θα ανοίξει τα Στενά για το πετρέλαιο

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again
English Edition

Olympiacos Crowned Kings of Europe Once Again

Olympiacos B.C. are champions of Europe once again, defeating Real Madrid Baloncesto 92-85 in a dramatic EuroLeague final to capture their fourth continental title.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies