Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, διεσώθη ο FTSE 100

Μικτή ήταν η εικόνα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαίου συνέχισε να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,51% στις 628 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 10.491 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,72% στις 25.205 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,03% στις 8.173 μονάδες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε επίπεδο τίτλων

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρές πιέσεις δέχτηκε η μετοχή της Ferrari N.V. στις ευρωπαϊκές αγορές, λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού οχήματος στην ιστορία της εταιρείας. Η μετοχή της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελών σπορ αυτοκινήτων καταγράφει πτώση άνω του 7%, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στη νέα στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η BP, με τη μετοχή της να καταγράφει απώλειες σχεδόν 5%, έπειτα από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση απομάκρυνσης του προέδρου της, Άλμπερτ Μάνιφορντ. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη λόγω «σοβαρών ανησυχιών» που σχετίζονται με πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, εποπτείας και συμπεριφοράς.

Αντίθετα, στην κορυφή των κερδισμένων του δείκτη Stoxx 600 βρέθηκε η Kingfisher, ιδιοκτήτρια των αλυσίδων ειδών βελτίωσης κατοικίας B&Q και Screwfix στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ενημέρωσε τους επενδυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, δηλώνοντας αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων του έτους, παρά τη μείωση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 0,7%. Η μετοχή της έκλεισε με κέρδη περίπου 4%.

Στο μεταξύ, το επενδυτικό ενδιαφέρον παρέμεινε στις εξελίξεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η United States Central Command ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και σκαφών που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα νότια της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει τελικά να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της θαλάσσιας αυτής οδού για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Sergei Lavrov, φέρεται να κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του, Marco Rubio, να απομακρύνει διπλωματικό προσωπικό και Αμερικανούς πολίτες από το Κίεβο ενόψει νέων «συστηματικών πληγμάτων» κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Έκανε το «5 στα 5» το ΧΑ με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε και σήμερα, για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι προσδοκίες για το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά και η δυναμική επιμέρους τίτλους, έδωσαν επιπλέον καύσιμα στην αγορά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,24% στις 2.347,55 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.303,55 μονάδων (-0,65%) και 2.347,55 μονάδων (+1,24%). Ο τζίρος ανήλθε στα 33,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7 εκατ. τεμάχια αξίας 50,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,28% στις 5.958,23 μονάδες, ενώ στο +1,12% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.071,20 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,69% στις 2.685,72 μονάδες.