Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, διεσώθη ο FTSE 100

Μικτή ήταν η εικόνα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 26.05.2026, 19:18
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, διεσώθη ο FTSE 100
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μικτή ήταν η εικόνα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές πετρελαίου συνέχισε να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,51% στις 628 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 10.491 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,72% στις 25.205 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,03% στις 8.173 μονάδες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε επίπεδο τίτλων

Σε επίπεδο τίτλων, ισχυρές πιέσεις δέχτηκε η μετοχή της Ferrari N.V. στις ευρωπαϊκές αγορές, λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού οχήματος στην ιστορία της εταιρείας. Η μετοχή της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας πολυτελών σπορ αυτοκινήτων καταγράφει πτώση άνω του 7%, αντανακλώντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στη νέα στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η BP, με τη μετοχή της να καταγράφει απώλειες σχεδόν 5%, έπειτα από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση απομάκρυνσης του προέδρου της, Άλμπερτ Μάνιφορντ. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη λόγω «σοβαρών ανησυχιών» που σχετίζονται με πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, εποπτείας και συμπεριφοράς.

Αντίθετα, στην κορυφή των κερδισμένων του δείκτη Stoxx 600 βρέθηκε η Kingfisher, ιδιοκτήτρια των αλυσίδων ειδών βελτίωσης κατοικίας B&Q και Screwfix στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ενημέρωσε τους επενδυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, δηλώνοντας αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων του έτους, παρά τη μείωση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 0,7%. Η μετοχή της έκλεισε με κέρδη περίπου 4%.

Στο μεταξύ, το επενδυτικό ενδιαφέρον παρέμεινε στις εξελίξεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η United States Central Command ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «αμυντικά πλήγματα» εναντίον ιρανικών θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και σκαφών που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα νότια της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει τελικά να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της θαλάσσιας αυτής οδού για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Sergei Lavrov, φέρεται να κάλεσε τον Αμερικανό ομόλογό του, Marco Rubio, να απομακρύνει διπλωματικό προσωπικό και Αμερικανούς πολίτες από το Κίεβο ενόψει νέων «συστηματικών πληγμάτων» κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Έκανε το «5 στα 5» το ΧΑ με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε και σήμερα, για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, το χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι προσδοκίες για το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά και η δυναμική επιμέρους τίτλους, έδωσαν επιπλέον καύσιμα στην αγορά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,24% στις 2.347,55 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.303,55 μονάδων (-0,65%) και 2.347,55 μονάδων (+1,24%). Ο τζίρος ανήλθε στα 33,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 43,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 7 εκατ. τεμάχια αξίας 50,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,28% στις 5.958,23 μονάδες, ενώ στο +1,12% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.071,20 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,69% στις 2.685,72 μονάδες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, διεσώθη ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, διεσώθη ο FTSE 100
Safe Bulkers: Η πρώτη ναυτιλιακή που μπαίνει στο Euronext Athens
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Η πρώτη ναυτιλιακή που μπαίνει στο Euronext Athens
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στον FTSE 25 η CrediaBank – Εκτός ο Σαράντης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στον FTSE 25 η CrediaBank - Εκτός ο Σαράντης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκανε το «5 στα 5» το ΧΑ με βοήθειες από Allwyn και Metlen
Wall Street: Ανοδικά με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, διεσώθη ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, διεσώθη ο FTSE 100

Μικτή ήταν η εικόνα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ενισχύονται οι προσδοκίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στον FTSE 25 η CrediaBank – Εκτός ο Σαράντης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στον FTSE 25 η CrediaBank - Εκτός ο Σαράντης

Η CrediaBank εντάσσεται στον FTSE 25 έχοντας καταταγεί στη 19η θέση με συντελεστή στάθμισης 30% - Στην 29η θέση η μετοχή του Σαράντη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έκανε το «5 στα 5» το ΧΑ με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,24% στις 2.347,55 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.303,55 μονάδων (-0,65%) και 2.347,55 μονάδων (+1,24%)

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Ανοδικά με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής

Η Wall Street αξιολογεί τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε «σήμα» για την άνοδο η ΔΕΗ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έδωσε «σήμα» για την άνοδο στο ΧΑ η ΔΕΗ

Τη μεγάλη ανατροπή έχει κάνει η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία πλέον προσελκύει μεγάλες αγοραστικές εντολές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια διόρθωση μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια διόρθωση στο ΧΑ μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται για ακόμη μία συνεδρίαση η ΔΕΗ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ, λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο
World

Καταναλωτική εμπιστοσύνη: Υποχώρησε στις ΗΠΑ τον Μάιο

Επιδεινώνονται οι απόψεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση λόγω πολέμου

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request
English Edition

Greece Submits €1.63B Recovery Fund Payment Request

Greece has filed its 8th grant disbursement request and 7th loan disbursement request from the EU Recovery and Resilience Facility, covering 34 milestones and marking a significant step toward closing out the program

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία

Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Δασμοί: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας
World

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας

Πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα διευρύνθηκε στα 360 δισ. ευρώ.

Spotify: Ο επικεφαλής υπερασπίζεται τη μουσική που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tέχνη και Ζωή

Η Spotify υπερασπίζεται τη μουσική που παράγεται από ΑΙ

Η εφαρμογή streaming κλείνει συμφωνία με την Universal που επιτρέπει στους συνδρομητές της Spotify να δημιουργούν «ελεγχόμενες» διασκευές και remix

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Micron: Πλησιάζει σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισ. δολάρια
World

Κοντά στο 1 τρισ. δολ. η αξία της Micron

Η UBS τριπλάσιασε την τιμή-στόχο για την Micron στα 1.625 δολάρια από τα 535 δολάρια αρχικά και το κλείσιμο της μετοχής την Παρασκευή στα 751 δολάρια

Lamda Development: Στις 3 Ιουνίου αρχίζει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Στις 3 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda

Οι ομολογίες της Lamda Developent θα διατεθούν προς κάλυψη εντός της ελληνικής επικράτειας - H δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως και 5 Ιουνίου

ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι
World

Ποιοι κινδυνεύουν εάν «σκάσει» η ιδιωτική πίστη

Η άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ για να ιχνηλατήσει την μετάδοση μιας κρίσης που μπορεί να προκληθεί από την ιδιωτική πίστωση

Τζούλη Καλημέρη
Εξυπνες κάμερες: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους
Κοινωνία

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες ΑΙ στους δρόμους

Ο διαγωνισμός ύψους 88,1 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου με 1.000 έξυπνες κάμερες ακυρώθηκε λόγω προσφυγών

Μελόνι: Η γραφειοκρατεία της ΕΕ περιορίζει την ανάπτυξη
World

Μελόνι: Η γραφειοκρατεία της ΕΕ περιορίζει την ανάπτυξη

Η Μελόνι επέκρινε την ΕΕ για την αύξηση του κανονιστικού φόρτου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις

BP: Βουτιά μετοχής μετά την απομάκρυνση του προέδρου από το διοικητικό συμβούλιο
Πετρέλαιο

Η απόλυση του προέδρου έφερε «βουτιά» στη μετοχή της ΒΡ

Το διοικητικό συμβούλιο της ΒΡ ανακοίνωσε ότι απέλυσε τον πρόεδρο Άλμπερτ Μάνιφολντ σε μια αιφνιδιαστική κίνηση

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, διεσώθη ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές, διεσώθη ο FTSE 100

Μικτή ήταν η εικόνα που εμφάνισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στις Fraport-Delta-Πηλέας για σαράντα χρόνια
Μεταφορές

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στις Fraport-Delta-Πηλέας για 40 χρόνια

Στα 45,2 εκατ. ευρώ το τίμημα για το αεροδρόμιο Καλαμάτας - Δέσμευση για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της σύμβασης παραχώρησης,

Φορολογικές δηλώσεις: Τα λάθη που «φουσκώνουν» τα τεκμήρια κατοικίας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα αποφύγετε τις παγίδες των τεκμηρίων για ακίνητα

Οι παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις - Τα SOS για τα τεκμήρια διαβίωσης

ΕΤΑΔ: Διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου
Τουρισμός

ΕΤΑΔ: Ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό Καλλιθέας Ρόδου

Η ΕΤΑΔ κατήγγειλε τη σύμβαση παραχώρησης και κάλεσε τον Δήμο Ρόδου και τη δημοτική επιχείρηση ΔΕΡΜΑΕ να παραδώσουν τον συγκεκριμένο χώρο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies