ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τα κεφάλαια συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ αντλήθηκαν και τώρα η διοίκηση πιάνει δουλειά…

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου της ανάπτυξης των data centers στη Δυτική Μακεδονία.

Το κόστος των επενδύσεων για τα data centers της ΔΕΗ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς το κόστος της επένδυσης για το Mega Data Center ισχύος 300 MW, που αποτελεί την πρώτη φάση ανάπτυξης του project ανέρχεται στα 2,3 δισ. ευρώ. Το CAPEX που αναλογεί στη ΔΕΗ, όπως έγινε γνωστό από τα στοιχεία για τον σκοπό της ΑΜΚ, είναι στα 1,2 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα περίπουν 1,1 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον hyperscaler που θα μπει εταίρος με τη ΔΕΗ στο Mega Data Center αφορούν στον εξοπλισμό για την αποθήκευση των δεδομένων.

Ο απώτερος στόχος της ΔΕΗ είναι η συνολική ισχύς των data centers να φτάσει στο 1 GW. Η επένδυση τότε θα ανέλθει, σύμφωνα με δεδομένα της διεθνούς αγοράς στα 8 δισ. ευρώ. Ποσό που δεν θα το επωμιστεί όλο η ελληνική εταιρεία.

Πότε η ΔΕΗ θα πατήσει το κουμπί για τα data centers

Όπως έγραψε προχθές ο ΟΤ η διοίκηση της ΔΕΗ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τέσσερις μεγάλους hyperscalers. Η τελική επιλογή του συνεπενδυτή για τη σύσταση του joint venture θα χρειαστεί από τρεις έως έξι μήνες. Με συνολική έκταση κτιρίου 50.000 τ.μ., το mega data center θα μπορεί να καλύψει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud.

Η παροχή της ενέργειας στο mega data center θα γίνεται απευθείας από τις μονάδες παραγωγής (behind-the-meter), όχι το δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο οι ανάγκες του δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας. Για τις ενεργειακές ανάγκες του mega data center θα υλοποιηθούν επιπλέον δύο έργα:

Αναβάθμιση της μονάδας Πτολεμαΐδα 5 από 350 MW σε CCGT 500 MW

Νέα μονάδα φυσικού αερίου 100 MW (OCGT) στον Άγιο Δημήτριο

H ανάπτυξη μεγάλων Data Centers (ειδικά AI Data Centers) δημιουργεί δύο βασικές προκλήσεις: την επιβάρυνση του δικτύου (grid) και την εμπορική επίπτωση στην αγορά ενέργειας. Οι mega χρήστες απορροφούν μεγάλη ποσότητα ενέργειας, επιβαρύνοντας το δίκτυο και αυξάνοντας τις τιμές για τους υπόλοιπους καταναλωτές. Η λύση είναι η παραγωγή ενέργειας behind-the-meter, μοντέλο που υιοθετεί η ΔΕΗ.

Στόχος για την έναρξη κατασκευής του Mega Data Center των 300 MW είναι το τέλος του 2026.

Στα περίπου 8 δισ. ευρώ η επένδυση για το Giga Data Center

Το αρχικό έργο των 300 MW θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε 1.000 MW (Giga Data Center), εφόσον υπάρξει δέσμευση από hyperscalers. Η επέκταση αυτή θα απαιτήσει επιπλέον επένδυση 5,4 δισ. ευρώ και για να υποστηριχθεί θα χρειαστούν και επιπλέον επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ σε μονάδες ενέργειας στο χώρο της Πτολεμαΐδα 5 και στον Άγιο Δημήτριο, σύμφωνα με στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά από τη ΔΕΗ τον Απρίλιο του 2025 όταν και είχε κάνει την πρώτη παρουσίαση για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.