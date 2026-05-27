Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Τράπεζες 27.05.2026, 11:00
Σχολιάστε
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετική παραμένει η εικόνα για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τη Jefferies, η οποία μετά από σειρά συναντήσεων στην Αθήνα με διοικήσεις τραπεζών και κορυφαίους θεσμικούς φορείς διαπιστώνει ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ισχυρή θέση, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά», επισημαίνοντας ότι η θεμελιώδης εικόνα τους παραμένει ισχυρή και αποκλίνει από τη σχετικά αδύναμη πρόσφατη πορεία των τραπεζικών μετοχών στο ταμπλό.

«Καλά θωρακισμένες απέναντι στις αναταράξεις»

Η Jefferies πραγματοποίησε διήμερο κύκλο επαφών στην Αθήνα μαζί με πελάτες της, συναντώντας τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Eurobank, αλλά και των μικρότερων τραπεζών Optima Bank και CrediaBank.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και τη διοίκηση της Euronext Athens.

Το βασικό συμπέρασμα της Jefferies είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται επαρκώς προετοιμασμένες για να διαχειριστούν το ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η ισχυρή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» της χώρας λειτουργούν ως σημαντικές γραμμές άμυνας απέναντι σε πιθανούς εξωτερικούς κραδασμούς.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και καλύτερα έσοδα

Σύμφωνα με τη Jefferies, η αύξηση των χορηγήσεων παραμένει βασικός πυλώνας της επενδυτικής ιστορίας των ελληνικών τραπεζών. Η δυναμική των δανείων παρέμεινε ισχυρή και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ οι διοικήσεις εμφανίζονται αισιόδοξες και για τη συνέχεια της χρονιάς.

Οι αναλυτές της σημειώνουν επίσης ότι το χαμηλότερο σημείο για τα περιθώρια επιτοκίου (NIM) φαίνεται πως καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις τράπεζες πλέον να εκτιμούν ότι τόσο τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) όσο και τα περιθώρια μπορούν να κινηθούν ανοδικά από εδώ και πέρα.

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες δεν βλέπουν ουσιαστική αύξηση του ανταγωνισμού στις καταθέσεις, παρά τη μερική μεταφορά κεφαλαίων προς αμοιβαία κεφάλαια, καθώς η πλεονάζουσα ρευστότητα παραμένει υψηλή.

Η Jefferies εκτιμά ότι υπάρχει περαιτέρω ανοδικό περιθώριο στα έσοδα μέσω της αύξησης των όγκων, των χαρτοφυλακίων τίτλων αλλά και των επιτοκίων.

Οι ασφαλιστικές εργασίες στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν πλέον οι ελληνικές τράπεζες στον ασφαλιστικό κλάδο, τον οποίο αντιμετωπίζουν ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τη Jefferies, οι τράπεζες επενδύουν ενεργά κεφάλαια στον τομέα αυτό, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων και βελτίωση της ποιότητας κερδοφορίας.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά θεωρείται ακόμη υπο-ανεπτυγμένη συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank αναφέρθηκαν επίσης στις πιθανές θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του λεγόμενου «Danish Compromise» (Συμβιβασμός της Δανίας), που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κεφαλαιακή ελάφρυνση για πρόσφατες συμφωνίες τους, πιθανότατα από το 2028 και μετά.

Παράλληλα, οι διοικήσεις συνεχίζουν να δίνουν έμφαση σε πειθαρχημένες εξαγορές και συγχωνεύσεις, με αυστηρά κριτήρια στρατηγικής αξίας και ενίσχυσης της κερδοφορίας.

Νέες ευκαιρίες από τα «κόκκινα» δάνεια που θεραπεύονται

Η Jefferies επισημαίνει ότι τόσο η Εθνική Τράπεζα όσο και η Τράπεζα Πειραιώς βλέπουν σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά των re-performing loans, δηλαδή δανείων που είχαν καταστεί μη εξυπηρετούμενα αλλά πλέον επανέρχονται σε κανονική αποπληρωμή.

Οι δύο τράπεζες εκτιμούν διαφορετικά το μέγεθος της δυνητικής αγοράς. Η Πειραιώς τοποθετεί το συνολικό μέγεθος της ευκαιρίας στα 3-4 δισ. ευρώ, ενώ η Εθνική ανεβάζει την εκτίμηση κοντά στα 20 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, η CrediaBank εκτιμά ότι η αγορά μπορεί να φτάσει τα 15-20 δισ. ευρώ, από σύνολο περίπου 80 δισ. ευρώ δανείων που σήμερα βρίσκονται υπό διαχείριση από servicers.

Βασικός προβληματισμός για τις διοικήσεις παραμένει η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου δανείων και διατήρησης υψηλής ποιότητας ενεργητικού.

Τεχνητή νοημοσύνη με «συντηρητική» προσέγγιση

Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη (AI), η Jefferies σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες ακολουθούν προσεκτική στρατηγική, χωρίς να βασίζουν τα επιχειρησιακά τους πλάνα σε υπεραισιόδοξες προβλέψεις.

Η χρήση της AI επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς με άμεσα και μετρήσιμα οφέλη, όπως οι διαδικασίες KYC (Know Your Customer) και η αξιολόγηση καταναλωτικών δανείων.

Επισημαίνει επίσης ότι η μεγαλύτερη πίεση στο λειτουργικό κόστος συνεχίζει να προέρχεται από τις δαπάνες προσωπικού και τη διατήρηση εξειδικευμένων στελεχών, ενώ τα οφέλη της AI παραμένουν ακόμη περιορισμένα σε μεγάλη κλίμακα.

Εντυπωσιακή ανάπτυξη για τις μικρότερες τράπεζες

Θετική εντύπωση προκάλεσε στη Jefferies και η πορεία των μικρότερων τραπεζών.

Η Optima Bank και η CrediaBank καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, με αύξηση δανείων περίπου 40% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Optima εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στην Ευρώπη, στο 25% για το 2025, αλλά και έναν από τους καλύτερους δείκτες κόστους προς έσοδα, αποτέλεσμα του διαφορετικού επιχειρηματικού της μοντέλου.

Από την πλευρά της, η CrediaBank εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης μετά την πρόθεσή της να αποκτήσει το 70% της HSBC Malta, κίνηση που ουσιαστικά διπλασιάζει το σημερινό ενεργητικό της τράπεζας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα
Χαρδούβελης: Το μέλλον των τραπεζών είναι ψηφιακό
Τράπεζες

Χαρδούβελης: Το μέλλον των τραπεζών είναι ψηφιακό
Το Voice for Sales εγκαινιάζει νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων στην Ελλάδα
Economy

Voice for Sales: Νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων
Performance Technologies: Διανομή μερίσματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Business

Διανομή μερίσματος αποφάσισε η Performance Technologies
ΕΥΑΘ: Νέα τιμολογιακή πολιτική – Τι ανακοίνωσε για οικιακά τιμολόγια και την απόφαση της ΡΑΑΕΥ
Business

Τι αλλάζει στα τιμολόγια της ΕΥΑΘ
UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ και 150 νέα καταστήματα την τριετία 2026-2029
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 280 εκατ. από την METRO και 150 νέα καταστήματα

Στα 1,67 δισ. ευρώ οι πωλήσεις για το 2025 της METRO AEBE - «Όχημα» το retail και το e-shop, παρά τη στασιμότητα στο HoReCa  

Δημήτρης Χαροντάκης
Το ράλι της SK Hynix ρίχνει τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της ΑΙ
Reuters Breakingviews

Πώς η SK Hynix «εριξε» τους ιδιώτες επενδυτές στη φωτιά της AI

Η εκτόξευση της SK Hynix και ο κίνδυνος οι ιδιώτες επενδυτές κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρά «εγκαύματα»

Robyn Mak
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Φοροδιαφυγή: Σαφάρι 50.000 ελέγχων σε νησιά και τουριστικές περιοχές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαφάρι 50.000 ελέγχων σε νησιά - Πότε μπαίνουν λουκέτα

Στο στόχαστρο μπαίνει η φοροδιαφυγή από του Αγίου Πνεύματος - AI, tablets και drones στην μάχη

Ανδρομάχη Παύλου
Αμοιβές: Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αμοιβές σύμφωνα με την εργασία κι όχι το φύλο

Στην Ελλάδα η μόνη ηλικιακή κατηγορία όπου οι γυναίκες έχουν καλύτερες αμοιβές από τους άνδρες είναι κάτω των 25 ετών - Τι προβλέπει σ/ν του υπουργείου Εργασίας

Κώστας Παπαδής
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Τράπεζες
Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα

Στον δρόμο προς τα 100 της χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά, αναφέρει η εταιρεία Παπαστράτος

Το Voice for Sales εγκαινιάζει νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων στην Ελλάδα
Economy

Voice for Sales: Νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων

  Περισσότερα από 360 μέλη, στήριξη από 50+ εταιρείες και νέο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης διαμορφώνουν ένα σύγχρονο οικοσύστημα για τον χώρο των πωλήσεων  

Performance Technologies: Διανομή μερίσματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Business

Διανομή μερίσματος αποφάσισε η Performance Technologies

Τη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Performance Technologies κατά την γενική συνέλευση στις 13 Μαΐου - Ποιοι δικαιούνται μέρισμα και πώς θα γίνει η καταβολή

ΕΥΑΘ: Νέα τιμολογιακή πολιτική – Τι ανακοίνωσε για οικιακά τιμολόγια και την απόφαση της ΡΑΑΕΥ
Business

Τι αλλάζει στα τιμολόγια της ΕΥΑΘ

Το «Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού» πλέον παύει να εμφανίζεται διακριτά και ενσωματώνεται στη βασική τιμή για λόγους ρυθμιστικής διαφάνειας

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ
Business

Τι συζήτησαν Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Έρχεται νέο ραντεβού

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης και τον νέο πρόεδρο της ΕΣΕ – Θεοδωρικάκος και Μασούτης είχαν συζήτηση εφ’ όλης της ύλης

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα
Business

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα

Στον δρόμο προς τα 100 της χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά, αναφέρει η εταιρεία Παπαστράτος

Κυβερνοασφάλεια: Έκρηξη στις επιθέσεις μέσω NFC σε smartphones
Τεχνολογία

Κυβερνοασφάλεια: Έκρηξη στις επιθέσεις μέσω NFC σε smartphones

Υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο οι απειλές για την κυβερνοασφάλεια στα smartphones

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων
Economy

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,21% η απόδοση στη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων

Υπερκάλυψη κατά 2,62 φορές, ενώ το ποσό ήταν στα 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ

ΕΚΤ: Κίνδυνος οικονομικής κρίσης από τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
World

ΕΚΤ: Κίνδυνος οικονομικής κρίσης από τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Μεγάλες οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν σε πληθωρισμό και ανάπτυξη, ενώ η ΕΚΤ προβληματίζεται για τη μεταβλητότητα των εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ

Χαρδούβελης: Το μέλλον των τραπεζών είναι ψηφιακό
Τράπεζες

Χαρδούβελης: Το μέλλον των τραπεζών είναι ψηφιακό

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν γυρίσει σελίδα, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας

Το Voice for Sales εγκαινιάζει νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων στην Ελλάδα
Economy

Voice for Sales: Νέα εποχή για τους επαγγελματίες των πωλήσεων

  Περισσότερα από 360 μέλη, στήριξη από 50+ εταιρείες και νέο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης διαμορφώνουν ένα σύγχρονο οικοσύστημα για τον χώρο των πωλήσεων  

Performance Technologies: Διανομή μερίσματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Business

Διανομή μερίσματος αποφάσισε η Performance Technologies

Τη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Performance Technologies κατά την γενική συνέλευση στις 13 Μαΐου - Ποιοι δικαιούνται μέρισμα και πώς θα γίνει η καταβολή

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Ποια ποσά θα δοθούν σε αγρότες και κτηνοτρόφους
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για συνδεδεμένες ενισχύσεις

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα ποσά για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

ΕΥΑΘ: Νέα τιμολογιακή πολιτική – Τι ανακοίνωσε για οικιακά τιμολόγια και την απόφαση της ΡΑΑΕΥ
Business

Τι αλλάζει στα τιμολόγια της ΕΥΑΘ

Το «Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού» πλέον παύει να εμφανίζεται διακριτά και ενσωματώνεται στη βασική τιμή για λόγους ρυθμιστικής διαφάνειας

Τουρισμός: Έσοδα 32,4 δισ. ευρώ το 2025
Τουρισμός

Τουρισμός: Έσοδα 32,4 δισ. ευρώ το 2025

Ο τουρισμός ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο τριών ετών
World

Σε χαμηλό τριετίας η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Γαλλία μειώθηκε στις 82 μονάδες τον Μάιο, από 84 τον Απρίλιο

ΕΛΓΑ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι
AGRO

ΕΛΓΑ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Οι αποζημιώσεις, θα πιστωθούν σήμερα στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον ΕΛΓΑ

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ
Business

Τι συζήτησαν Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Έρχεται νέο ραντεβού

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης και τον νέο πρόεδρο της ΕΣΕ – Θεοδωρικάκος και Μασούτης είχαν συζήτηση εφ’ όλης της ύλης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένα πρόσημα και επιλεκτικές κινήσεις
Xρηματιστήριο Αθηνών

Μοιρασμένα πρόσημα και επιλεκτικές κινήσεις στο ΧΑ

Η αγορά δείχνει να χρειάζεται νέα καύσιμα και επιπλέον ρευστότητα προκειμένου να διατηρήσει τη δυναμική της

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εισφορά αλληλεγγύης: Ερχονται αλλαγές για 400.000 συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλαγές έρχονται για 400.000 συνταξιούχους

Το σχέδιο κυβέρνησης για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων αντί για κατάργηση που ζητούν οι ίδιοι

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies