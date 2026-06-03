Πετρέλαιο: Σημειώνει άνοδο λόγω των πυραύλων στη Μέση Ανατολή

Οι ελπίδες για μια σημαντική εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ εξασθενίζουν, οι τιμές στο πετρέλαιο ανακάμπτουν

Commodities 03.06.2026, 07:40
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Πετρέλαιο: Σημειώνει άνοδο λόγω των πυραύλων στη Μέση Ανατολή
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Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Τετάρτη, ενώ το δολάριο βρίσκεται στα πρόθυρα να ξεπεράσει τα 160 γιεν, καθώς ξέσπασαν νέες εχθροπραξίες στον Κόλπο μετά την εμπλοκή των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI με παράδοση τον Ιούλιο σημείωσαν άνοδο άνω του 1% στα 94,81 δολάρια, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent, με παράδοση τον Αύγουστο, σημείωσε άνοδο 0,88% στα 96,84 δολάρια ανά βαρέλι.  Το δολάριο έφτασε τα 160 γιεν, αλλά στη συνέχεια σταμάτησε την άνοδό του, καθώς οι επενδυτές έδειξαν επιφυλακτικότητα ενόψει πιθανής παρέμβασης της Ιαπωνίας σε αυτό το επίπεδο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI σημείωσαν άνοδο περίπου 2% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 σημείωσαν πτώση, αν και η ανοδική πορεία της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίστηκε στην Ασία, όπου οι χρηματιστηριακοί δείκτες ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην Ταϊβάν και την Ιαπωνία. Οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, οι οποίοι είτε αποκρούστηκαν είτε αστόχησαν, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να ανταποδώσουν τα πυρά στο νησί Κεσμ του Ιράν, στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι είχαν καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία για την παύση του πολέμου, αλλά οι δύο πλευρές δεν έχουν ακόμη υπογράψει καμία συμφωνία.

«Την περασμένη εβδομάδα… η πορεία οδηγούσε προς κάποιο είδος μνημονίου συνεργασίας και οι αγορές ήταν αισιόδοξες με την πεποίθηση ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί», δήλωσε ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας στη χρηματιστηριακή εταιρεία Pepperstone στη Μελβούρνη.

Αβεβαιότητα σε Κόλπο και αγορά πετρελαίου

«Η κατάσταση φαίνεται πιο αβέβαιη (τώρα). Αυτό υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με λιγότερες πιθανότητες να το πετύχουν και νομίζω ότι βλέπουμε κάποιες από αυτές τις τοποθετήσεις να ξετυλίγονται».

Τα κρυπτονομίσματα έπεφταν κατακόρυφα, με το bitcoin να σημειώνει πτώση σχεδόν 10% σε τρεις συνεδρίες, φτάνοντας το χαμηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων μηνών στα 66.123 δολάρια την Τετάρτη.

Παρόλα αυτά, ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να μην επηρεάζεται από τις ανησυχίες για τον πόλεμο, ενώ οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν μικρά κέρδη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την τεχνητή νοημοσύνη να ηγείται της ανόδου.

Η μετοχή της Marvell Technology ​εκτοξεύτηκε κατά 32,5% σε ιστορικό υψηλό, αφού ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ χαρακτήρισε τον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών ως την επόμενη εταιρεία αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Computex στην Ταϊπέι.

Η SpaceX σχεδιάζει να συγκεντρώσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια εντυπωσιακή αρχική δημόσια προσφορά την επόμενη εβδομάδα, πωλώντας 555,6 εκατομμύρια μετοχές σε τιμή-στόχο 135 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Τα ομόλογα, τα οποία είχαν σημειώσει άνοδο μέχρι την Τρίτη, παρέμειναν σταθερά νωρίς την Τετάρτη, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου να βρίσκεται στο 4,46%.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες έδειξαν ότι οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Απρίλιο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων πέντε ετών, υποδηλώνοντας μια ανθεκτική αγορά εργασίας και προσφέροντας ελάχιστα στοιχεία ότι η οικονομία χρειάζεται χαμηλότερα επιτόκια.

Ο δείκτης ISM για τον τομέα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ αναμένεται αργότερα την Τετάρτη, πριν από τα στοιχεία για την αγορά εργασίας την Παρασκευή.

«Κατά την άποψή μας, η αύξηση της δυναμικής στην αμερικανική οικονομία στις αρχές του 2026 θα μπορούσε να οδηγήσει την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ να ξεπεράσει τις απαισιόδοξες προβλέψεις της αγοράς», δήλωσε ο Peter Dragicevich, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην εταιρεία πληρωμών Corpay.

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