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EE: Νέα πρωτοβουλία για την απεξάρτηση απο τις Big Tech

Οι προτεινόμενοι κανόνες της ΕΕ θα αποκλείουν τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας από κρίσιμες δημόσιες προσφορές

Τεχνολογία 03.06.2026, 19:10
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EE: Νέα πρωτοβουλία για την απεξάρτηση απο τις Big Tech
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Το «Πακέτο Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Κυριαρχίας», παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη ανακοινώνοντας νέους νόμους για την ενίσχυση των εγχώριων βιομηχανιών cloud, τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών,  με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να οξύνει τις διατλαντικές εντάσεις.

Ο Νόμος για την Ανάπτυξη του Cloud και της Τεχνητής Νοημοσύνης και ο Νόμος για τα Μικροτσίπ 2.0 (CHIPS ACT 2.0)  αποτελούν μέρος της προσπάθειας της Ευρώπης για τεχνολογική κυριαρχία και των προσπαθειών της να καλύψει το χάσμα με τους ανταγωνιστές των ΗΠΑ και της Κίνας. Η Επιτροπή επιθυμεί να διπλασιάσει το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της ΕΕ στον τομέα των ημιαγωγών στο 20% έως το 2030.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να εξαρτάται από άλλους για τις τεχνολογίες που διατηρούν τα νοσοκομεία μας σε λειτουργία, τα ενεργειακά μας δίκτυα σταθερά και τις υπηρεσίες μας ασφαλείς», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν .

Η εξάρτηση

Η αντιπρόεδρος της Κομσιόν και αρμόδια Επίτροπος  Χένα Βίρκουνεν, προειδοποίησε για τον κίνδυνο πιθανών «διακοπτών απενεργοποίησης» που θα μπορούσαν να απενεργοποιήσουν ή να διακόψουν τις υπηρεσίες.
«Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι στους κρίσιμους τομείς είμαστε πάντα σε θέση να ελέγχουμε τις υπηρεσίες και τα δεδομένα στην Ευρώπη», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η Επίτροποι, Χένα Βίρκουνεν και Νταν Γιόργκενσεν

Η πρόταση καθορίζει απαιτήσεις κυριαρχίας για τους παρόχους υπηρεσιών cloud σε ευαίσθητους τομείς όπως ο τραπεζικός, ο ενεργειακός και ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, εν μέρει λόγω ανησυχιών σχετικά με αμερικανικούς νόμους όπως ο Cloud Act, ο οποίος απαιτεί από τους παρόχους με έδρα τις ΗΠΑ να παρέχουν στις αρχές πρόσβαση στα δεδομένα, ακόμη και αν αυτά αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Για κρίσιμες δημόσιες συμβάσεις, οι προμηθευτές θα υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι το λογισμικό και ο εξοπλισμός κατασκευάζονται στην ΕΕ, αποκλείοντας τις μη ευρωπαϊκές εταιρείες από τον έλεγχο των δεδομένων και των υπηρεσιών, δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βιρκουνεν , επιβεβαιώνοντας ένα δημοσίευμα του Reuters.

«Φυσικά, αυτό δεν αποτελεί πολύ μεγάλο μέρος των υπηρεσιών μας, αλλά σε πολύ κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό η τεχνολογία να ελέγχεται από Ευρωπαίους από την Ευρώπη και επίσης τα δεδομένα να παραμένουν εδώ», είπε.

Η Amazon , η Microsoft  και η Google , οι τρεις μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών cloud στον κόσμο με μερίδιο αγοράς άνω του 60%, έχουν βρει διάφορους τρόπους για να ανταποκριθούν στις ανησυχίες της ΕΕ.

«Η Microsoft προσφέρει ασφαλείς και κυρίαρχες λύσεις cloud που δίνουν τον έλεγχο στους πελάτες, και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση ενός ισχυρού, ανθεκτικού και παγκοσμίως συνδεδεμένου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη», δήλωσε εκπρόσωπος της Microsoft.

Οπως αναφερει το Reuters, η  Microsoft έχει ξεκινήσει τοπικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις cloud, όπως η Bleu, που ανήκει στις γαλλικές Capgemini και Orange, και η Delos Cloud, θυγατρική της SAP που χρησιμοποιεί την υποδομή Microsoft Azure, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

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