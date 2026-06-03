Μουσική βιομηχανία: Ποιος είναι ο Γκαρθ Μπρουκς που θέλει να πουλήσει τον κατάλογο του για 2 δισ. δολ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το ενδεχόμενο πώλησης του καταλόγου του εξετάζει ο σταρ της κάντρι μουσικής Γκαρθ Μπρουκς, στοχεύοντας περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα των τραγουδιών και των ηχογραφήσεών του, προκαλώντας σεισμό στην μουσική βιομηχανία.

Αν και άγνωστος στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ ο Μπρουκς είναι ένας κολοσσός, όσον αφορά τις πωλήσεις άλμπουμ και τις εισπράξεις από περιοδείες, και επιδιώκει μια τιμή που θα είναι από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για έναν μεμονωμένο καλλιτέχνη ή συγκρότημα.

Θα πουλούσε τόσο τα δικαιώματα έκδοσης, ή σύνθεσης τραγουδιών, όσο και τα δικαιώματα από ηχογραφημένη μουσική. Η Sony αγόρασε τον κατάλογο του κλασικού ροκ συγκροτήματος Queen για περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2024. Η Sony αγόρασε επίσης εκείνη τη χρονιά το ήμισυ του καταλόγου του Μάικλ Τζάκσον, σε μια συμφωνία που αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, υπενθυμίζει η Wall Street Journal.

Ο σούπερ σταρ της κάντρι διαχειρίζεται μια συναλλαγή εδώ και μερικά χρόνια και πρόσφατα είπε σε ορισμένους επενδυτές ότι είναι ένας από τους λίγους καλλιτέχνες του επιπέδου φήμης του που δεν έχει πουλήσει και το σκέφτεται, σύμφωνα με την Journal. Έχει πει σε πιθανούς επενδυτές ότι πιστεύει ότι η αξία των μουσικών δικαιωμάτων του θα μπορούσε να κυμαίνεται από αρκετά πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια έως και πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εταιρείες streaming χορεύουν στη μουσική του Μπρουκς

Η σειρά επιτυχιών του, συμπεριλαμβανομένων των “The Dance”, “Friends in Low Places” και “Shameless”, συνέβαλε στον καθορισμό του ήχου του ραδιοφώνου κάντρι για χρόνια. Ο Μπρουκς έχει κερδίσει δύο βραβεία Grammy και εισήχθη στο Country Music Hall of Fame το 2012.

Ο Μπρουκς πρόσφατα σημείωσε 200 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ, σύμφωνα με την Recording Industry Association of America, ξεπερνώντας τους Beatles για τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ στην ιστορία των ΗΠΑ. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έχει ποτέ 10 άλμπουμ με πιστοποίηση “διαμάντι” – που σημαίνει ότι έφτασαν τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις το καθένα.

Η δημοτικότητα του Μπρουκς είναι σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένη στις ΗΠΑ και η επιτυχία της κάντρι μουσικής είναι σε μεγάλο βαθμό εγχώρια. Η μεγάλη όρεξη για επενδύσεις σε μουσικά δικαιώματα έχει τροφοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες streaming που φέρνουν το έργο των καλλιτεχνών σε όλο και μεγαλύτερο κοινό για επαναλαμβανόμενη ακρόαση σε αγορές σε όλο τον κόσμο.

Ο Μπρουκς είναι ίσως ο πιο αναγνωρισμένος καλλιτέχνης που διατηρεί τις περισσότερες υπηρεσίες streaming σε πλήρη ανταγωνισμό. Έχει αποφύγει υπηρεσίες όπως το Spotify και το Apple Music, εν μέρει επειδή δεν πωλούν μουσική.

Έχει αντισταθεί στο στυλ του iTunes να πουλάει τραγούδια μεμονωμένα, προτιμώντας να διατηρήσει τις πωλήσεις ολόκληρων άλμπουμ. Το 2016 υπέγραψε συμφωνία με την Amazon Music για να διαθέσει τη μουσική του για streaming αποκλειστικά εκεί. Η Amazon πωλεί τα άλμπουμ του ψηφιακά στο σύνολό τους.

Δεν ήταν δυνατό να γίνει γνωστό εάν ο Μπρουκς θα επέτρεπε τη μουσική του να μεταδίδεται ευρέως σε περίπτωση πώλησης, πιθανώς κάτι που θα ήθελαν οι πιθανοί επενδυτές.