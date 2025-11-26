Μουσική βιομηχανία: Η Spotify θα αυξήσει τις τιμές στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους

Να αυξήσει τις τιμές των συνδρομών στις ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους ετοιμάζεται η Spotify, καθώς θέλει διακαώς να δείξει διατηρήσιμη κερδοφορία. Οι μετοχές του ομίλου αυξήθηκαν κατά 2,4% στις πρώτες συναλλαγές της Wall Street την Τρίτη, αφήνοντάς τες υψηλότερες κατά περισσότερο από το ένα τρίτο μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με την αύξηση του ευρύτερου δείκτη S&P 500 κατά περίπου 14%, σημειώνουν οι Financial Times.

Η Spotify έχει αυξήσει τις τιμές σε αρκετές άλλες χώρες τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας και της Αυστραλίας, αλλά θα είναι η πρώτη αύξηση τιμών στις ΗΠΑ από τον Ιούλιο του 2024.

Οι αναλυτές της Wall Street έχουν χαρακτηρίσει μια αύξηση τιμών στις ΗΠΑ ως κρίσιμη για τη μετοχή της Spotify.

«Ερωτήματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των πιθανών αυξήσεων των τιμών στις ΗΠΑ… έχουν επηρεάσει το κλίμα», έγραψαν οι αναλυτές της Deutsche Bank τον περασμένο μήνα.

Φτηνές οι τιμές στη μουσική βιομηχανία

Οι αναλυτές της JPMorgan προβλέπουν ότι μια αύξηση της τιμής στις ΗΠΑ κατά 1 δολάριο το μήνα θα ενίσχυε τα ετήσια έσοδα του Spotify κατά 500 εκατομμύρια δολάρια.

Οι μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες πιέζουν τις Spotify, Apple Music και άλλες πλατφόρμες streaming μουσικής να αυξήσουν τις χρεώσεις τους, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές έχουν μείνει πίσω από τον πληθωρισμό και οι συνδρομές παραμένουν φθηνές σε σύγκριση με υπηρεσίες βίντεο όπως το Netflix.

Μια συνδρομή στο Spotify στις ΗΠΑ κοστίζει 11,99 δολάρια το μήνα, σε σύγκριση με 9,99 δολάρια όταν ξεκίνησε στη χώρα πριν από 14 χρόνια.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς μια δεκαετής ραγδαία ανάπτυξη στη μουσική βιομηχανία επιβραδύνεται. Η παγκόσμια αύξηση των εσόδων στον τομέα μειώθηκε στο μισό πέρυσι, σύμφωνα με την εμπορική ομάδα IFPI.

Όταν ρωτήθηκε για την τιμολόγηση στις ΗΠΑ σε τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα αυτόν τον μήνα, ο νέος συν-διευθύνων σύμβουλος Άλεξ Νόρστρομ δήλωσε στους αναλυτές: «Θα δράσουμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή για κάθε συγκεκριμένη αγορά και θα το κάνουμε στην κατάλληλη τιμή με βάση αυτή τη δυναμική της αγοράς».

Τον Σεπτέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος του Spotify, Ντάνιελ Εκ, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί και θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος της εταιρείας που συνίδρυσε πριν από δύο δεκαετίες.

Στις αρχές του επόμενου έτους, θα παραδώσει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου σε δύο κορυφαία στελέχη, τον Νόρστρομ και τον Γκούσταφ Σόντερστρομ.