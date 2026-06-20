Εργασία: Από το «quiet quitting» στο «quiet vacationing»

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Παρότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δικαιούνται ημέρες άδειας, αρκετοί εξακολουθούν να αισθάνονται πίεση όταν τις ζητούν. Αυτή η πραγματικότητα φαίνεται να τροφοδοτεί το φαινόμενο του «quiet vacationing», όπου εργαζόμενοι παίρνουν λίγες ημέρες μακριά από το γραφείο χωρίς να διακόπτουν πλήρως την επικοινωνία με τη δουλειά τους. Οι millennials εμφανίζονται να πρωταγωνιστούν σε αυτή την τάση, κυρίως λόγω ανησυχιών για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Φαίνεται σαν χθες που το φαινόμενο του «quiet quitting» (σιωπηλή παραίτηση) απασχολούσε τους χώρους εργασίας. Τώρα όμως που το καλοκαίρι έχει φτάσει, οι εργοδότες καλούνται να προσέξουν ένα νέο φαινόμενο: τις «quiet holidays» ή το «quiet vacationing» (σιωπηλές διακοπές).

Όπως και με το quiet quitting, όπου οι εργαζόμενοι αποστασιοποιούνται ψυχολογικά από τη δουλειά τους αντί να παραιτηθούν, έτσι και όσοι κάνουν «quiet vacationing» δίνουν την εντύπωση ότι εργάζονται κανονικά, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονται σε διακοπές.

Αντί απλώς να μετακινούν περιστασιακά τον δείκτη του ποντικιού για να φαίνονται ενεργοί ενώ παρακολουθούν τηλεόραση, αυτοί οι εργαζόμενοι προχωρούν ένα βήμα παραπέρα: ταξιδεύουν χωρίς να έχουν ζητήσει επίσημα άδεια και προσποιούνται ότι παραμένουν συνδεδεμένοι. Και, σύμφωνα με το Fortune, οι millennials είναι η γενιά που το κάνει συχνότερα.

Kάνουν «σιωπηλές διακοπές» από φόβο μήπως θεωρηθούν τεμπέληδες

Σύμφωνα με έκθεση του 2024 για την κουλτούρα των αδειών εργασίας από την Harris Poll, το 28% των εργαζομένων έχει πάρει άδεια χωρίς να ενημερώσει τον εργοδότη του.

Παρά τα στερεότυπα που τους θέλουν τεμπέληδες ή αντιεπαγγελματίες, λιγότερο από το ένα τέταρτο των εργαζομένων της Generation Z έχει κάνει κάτι τέτοιο — ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο της Generation X και των baby boomers.

Αντίθετα, σχεδόν 4 στους 10 millennials έχουν πάει διακοπές χωρίς να ενημερώσουν τον προϊστάμενό τους. Είναι επίσης η γενιά που είναι πιο πιθανό να μετακινεί τον κέρσορα του υπολογιστή ώστε να φαίνεται συνδεδεμένη ή να προγραμματίζει την αποστολή μηνυμάτων αργά το βράδυ για να δίνει την εντύπωση ότι εργάζεται υπερωριακά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η συμπεριφορά πηγάζει κυρίως από τον φόβο ότι θα θεωρηθούν λιγότερο αφοσιωμένοι στη δουλειά τους. Πολλοί από όσους κάνουν «quiet vacationing» δεν παίρνουν περισσότερες ημέρες άδειας από όσες δικαιούνται, απλώς φοβούνται ότι αν ζητήσουν κανονικά άδεια, μπορεί να χάσουν ευκαιρίες εξέλιξης.

Το άγχος και το burnout

Οι ερευνητές κατέληξαν επίσης ότι το άγχος αποτελεί τον βασικό λόγο αυτής της συμπεριφοράς, με 2 στους 5 εργαζόμενους να ανησυχούν ότι η χρήση της πληρωμένης άδειας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εργασιακή τους ασφάλεια.

Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο της εργασίας, φαίνεται να ενισχύθηκε ιδιαίτερα με την άνοδο της τηλεργασίας και των υβριδικών μοντέλων εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι συχνά ένιωθαν την πίεση να παραμένουν συνεχώς διαθέσιμοι, ακόμη και όταν ταξιδεύουν ή κάνουν ένα διάλειμμα.

Κάποιοι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι επιλέγουν να απομακρύνονται «σιωπηλά» γιατί φοβούνται πως θα θεωρηθούν μη παραγωγικοί, ότι θα μείνουν πίσω στη δουλειά τους ή ότι θα επιστρέψουν σε έναν υπερβολικά φορτωμένο όγκο εργασιών μετά από επίσημη άδεια.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτή η πρακτική αντανακλά αυξημένη επαγγελματική εξουθένωση (burnout) και τα όλο και πιο θολά όρια ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή.

Σύμφωνα με αναλυτές του χώρου εργασίας, πολλοί εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη να αποσυνδεθούν πλήρως, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου οι ελλείψεις προσωπικού, οι αυξημένοι φόρτοι εργασίας και η διαρκής επικοινωνία έχουν γίνει καθημερινότητα.

Επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού (HR) προειδοποιούν ότι, παρότι το φαινόμενο μπορεί να φαίνεται «αθώο» διαδικτυακά, η αποφυγή επίσημων διαδικασιών άδειας μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα στον προγραμματισμό, στην υπευθυνότητα και στην εμπιστοσύνη στον χώρο εργασίας.

Οι ειδικοί λένε ότι το γεγονός πως γίνεται τόσος λόγος για το «quiet vacationing» δείχνει κάτι μεγαλύτερο και πιο σημαντικό: πολλοί εργαζόμενοι δεν νιώθουν ότι μπορούν πραγματικά να «αποσυνδεθούν» όταν πάνε διακοπές ή παίρνουν άδεια.

Πηγή: in.gr