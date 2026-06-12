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Goldman Sachs: Προβλέπει ότι δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs

Commodities 12.06.2026, 23:00
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Goldman Sachs: Προβλέπει ότι δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα το προσεχές διάστημα, μετά τη σημαντική μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου που καταγράφηκε τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs.

Ο Ephraim Sutherland, στέλεχος της ομάδας Επενδυτικής Στρατηγικής του Wealth Management της αμερικανικής τράπεζας, επισημαίνει ότι η υποχώρηση των παγκόσμιων αποθεμάτων αποτελεί βασικό παράγοντα που στηρίζει τις τιμές της ενέργειας, ακόμη και αν οι γεωπολιτικές εντάσεις αποκλιμακωθούν το επόμενο διάστημα.

Τα υψηλά αποθέματα του 2026 λειτούργησαν ως «μαξιλάρι»

Όπως αναφέρει η Goldman Sachs, στις αρχές του 2026 τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονταν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, εξέλιξη που οφειλόταν στην αυξημένη παραγωγή και στη βραδύτερη αύξηση της ζήτησης.

Τα αυξημένα αυτά αποθέματα λειτούργησαν ως σημαντικό «μαξιλάρι ασφαλείας» όταν ξέσπασε η σύγκρουση με το Ιράν και διαταράχθηκαν οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά τους τελευταίους μήνες.

Σημαντική υποχώρηση των αποθεμάτων τον Ιούνιο

Σύμφωνα με τον Sutherland, έως τον Ιούνιο τα παγκόσμια αποθέματα είχαν μειωθεί σημαντικά, με τα διυλισμένα προϊόντα να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μείωση στα αποθέματα αεροπορικού καυσίμου (jet fuel) και ντίζελ, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω την ευελιξία της αγοράς απέναντι σε ενδεχόμενες νέες διαταραχές στην προσφορά.

Η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για την επάρκεια των αποθεμάτων και έχει συμβάλει στη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα.

Η πλήρης αποκατάσταση των ροών θα απαιτήσει χρόνο

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι ακόμη και στην περίπτωση πλήρους επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, η ομαλοποίηση της αγοράς δεν θα είναι άμεση.

«Ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν πλήρως, θα χρειαστούν μήνες ώστε οι ροές πετρελαίου να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο», σημειώνει ο Ephraim Sutherland.

Παράλληλα, ο αναλυτής εκτιμά ότι πολλές χώρες θα επιδιώξουν να αυξήσουν τα στρατηγικά τους αποθέματα πετρελαίου, προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενες μελλοντικές διαταραχές στην προσφορά.

Γιατί οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν υψηλές

Κατά την Goldman Sachs, ο συνδυασμός χαμηλότερων αποθεμάτων, αργής αποκατάστασης των εμπορικών ροών και αυξημένης διάθεσης για αποθεματοποίηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε αυξημένα επίπεδα.

«Με τις χώρες να είναι πιθανό να συσσωρεύουν αποθέματα πετρελαίου υπό τον φόβο νέων διαταραχών, οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές για κάποιο χρονικό διάστημα», υπογραμμίζει ο Sutherland.

Όπως επισημαίνει η Goldman Sachs, ακόμη και σε ένα σενάριο αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η αγορά πετρελαίου θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τη σημαντική μείωση των αποθεμάτων, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες μιας άμεσης και ουσιαστικής αποκλιμάκωσης των τιμών.

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