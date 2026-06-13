Δολάριο: Ταύροι οι traders

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Πιο ταύροι για το αμερικάνικο δολάριο καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε το ρόλο του νομίσματος ως καταφυγίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC) που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή και συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg, τα hedge funds, οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και άλλοι κερδοσκόποι είχαν συγκεντρώσει, έως τις 9 Ιουνίου, θέσεις αξίας 27,8 δισ. δολαρίων που στοιχηματίζουν στην ενίσχυση του δολαρίου. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025.

Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί μια αύξηση του αισιόδοξου κλίματος για το κύριο αποθεματικό νόμισμα του κόσμου, το οποίο έχει αυξηθεί από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου, δείχνοντας μια ισχυρή ευαισθησία στην απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. ο δείκτης του Bloomberg για το δολάριο έχει αυξηθεί περίπου 1,6% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, υποστηριζόμενος επίσης από τις αγορές σε καταφύγια και τα ισχυρά οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ.

«Η θεμελιώδης εικόνα συνεχίζει να δείχνει προς την ανοδική κατεύθυνση για το δολάριο» τονίζει ο Άλεξ Κόεν, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην Bank of America Corp.

Υπέρ του ισχυρότερου δολαρίου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CFTC, οι κερδοσκοπικοί επενδυτές διατηρούν θέσεις υπέρ ενός ισχυρότερου αμερικανικού δολαρίου τις τελευταίες 13 εβδομάδες. Αυτό σηματοδοτεί μια στροφή σε σχέση με την περίοδο πριν τον πόλεμο, όταν οι επενδυτές είχαν τοποθετήσει περίπου 22 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που συνδέονταν με ένα ασθενέστερο δολάριο.

Τα στοιχεία της CFTC προσφέρουν στους επενδυτές μια εικόνα του κλίματος που επικρατεί στην αγορά συναλλάγματος, η οποία διακινεί 9,5 τρισ.δολάρια ημερησίως, δείχνοντας πώς τα hedge funds και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων τοποθετούνται χρησιμοποιώντας παράγωγα.

Στα τελευταία στοιχεία, τα μοχλευμένα αμοιβαία κεφάλαια αύξησαν επίσης τις αρνητικές τους θέσεις στο ιαπωνικό γιεν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2017. Αυτή η τοποθέτηση έρχεται καθώς το νόμισμα διαπραγματεύεται γύρω στα 160 έναντι του δολαρίου, ένα επίπεδο που παρατηρήθηκε νωρίτερα φέτος όταν οι ιαπωνικές αρχές παρενέβησαν για να το στηρίξουν.