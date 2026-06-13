OT FORUM: Η μάχη για τις τιμές και τις δανειακές συμβάσεις

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Η προστασία των καταναλωτών απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας και καταχρηστικών συμπεριφορών απασχολεί την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των συναντήσεων του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και του λιανεμπορίου. Όπως είναι γνωστό, λήγει στις 30 Ιουνίου.

Στις συναντήσεις ο ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε την πρόθεση του να καταργήσει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο βασικοί εταίροι της αγοράς θα προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε έναν ορισμένο αριθμό βασικών προϊόντων.

Ο υπουργός έχει κάνει γνωστή την πρόθεση του να προχωρήσει σε δίμηνη παράταση του πλαφόν.

Δηλαδή θα επεκταθεί και στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Εν τω μεταξύ σ΄ αυτό το διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί η «τεχνική προεργασίας για την διαμόρφωση της λίστας, με συζητήσεις φυσικά τόσο με τον ΣΕΒΤ όσο και με συγκεκριμένες εταιρείες.

Ετσι ώστε με την κατάργηση της σχετικής ρύθμισης στις 31 Αυγούστου να τεθεί σε εφαρμογή η σχετική λίστα μείωσης των τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Θεοδωρικάκος στο OT FORUM

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο 7ο OT FORUM για τα 100 χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου τόνισε μεταξύ άλλων «πήραμε μέτρα προστασίας των καταναλωτών για τα οποία η αντιπολίτευση δε λέει απολύτως τίποτα. Επιβάλλαμε ξανά πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ και αν δεν το είχαμε πράξει, οι τιμές των προϊόντων θα ήταν πολύ πιο ακριβές».

«Από την ημέρα που λάβαμε το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, είναι 67 φορές περισσότερες οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα. Χωρίς αυτό το μέτρο θα είχαμε 3-4 μονάδες υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

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Ο υπουργός Ανάπτυξης συνέχισε λέγοντας πως «έχω πει στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ με τους οποίους βρίσκομαι σε συστηματικό διάλογο, ότι για να πάρουμε πίσω το μέτρο του πλαφόν, θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι τότε, το πλαφόν θα υπάρχει και θα είναι αντικείμενο ελέγχου για να προστατεύει τους καταναλωτές».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις σχέσεις των καταναλωτών με τις τράπεζες, το οποίο βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση, επισήμανε πως «αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Θα μπει πλαφόν 30% έως 50% στην επιβάρυνση στο αρχικό κεφάλαιο, καταργούνται τα ψιλά γράμματα, ο πολίτης θα μπορεί επίσης να μιλάει με φυσικό πρόσωπο και όχι με μηχάνημα για να μάθει λεπτομέρειες και επιπλέον θα γίνει σαφές και ξεκάθαρο το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια δανειακή σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Θα αφορά συμβάσεις από τις 20 Νοεμβρίου και έπειτα, διότι δεν το επιτρέπει η ευρωπαϊκή οδηγία να έχει αναδρομική ισχύ. Το νομοσχέδιο ελπίζω να το στηρίξουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης.