Αγρότες: Ετοιμάζουν τριήμερο κινητοποιήσεων – Τι ζητούν

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Αναβρασμός επικρατεί στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας, οι οποίοι προγραμματίζουν τριήμερο κινητοποιήσεων, καθώς όπως αναφέρουν αν και βρίσκονται στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, η ρευστότητα είναι μηδενική, ενώ τα προβλήματα που τους έβγαλαν στα μπλόκα το χειμώνα παραμένουν και γιγαντώνονται.

Ειδικότερα, η γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ) καλεί τους αγρότες σε κατά τόπους συντονισμένες κινητοποιήσεις το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου, αλλά και σε παρεμβάσεις για διεκδίκηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διαγραφή των διώξεων των αγροτών. «Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να παρέχει ασυλία στα στελέχη της που οργάνωσαν τη «συμμορία» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα να σέρνει στα δικαστήρια τους αγρότες που αγωνίστηκαν για το δίκιο τους και την επιβίωσή τους. Απαιτούμε να μπουν στο αρχείο όλες οι διώξεις για τις δίκαιες κινητοποιήσεις του χειμώνα».

«Το χειμώνα βγήκαμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε», σήμερα «η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα»

Μάλιστα, όπως αναφέρουν αποφάσισαν να ζητήσουν άμεσα συναντήσεις με όλα τα κόμματα της Βουλής, ώστε να αναδειχθεί η ανάγκη αυτή και να ασκηθεί πίεση για να σταματήσει ο εκφοβισμός του αγροτικού κόσμου.

Τι βγάζει τους αγρότες στο δρόμο

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, οι οποίοι, όπως αναφέρει η ΠΕΜ «το χειμώνα βγήκαμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να επιβιώσουμε», σήμερα «η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά οξύνεται επικίνδυνα».

Το κόστος παραγωγής, όπως σημειώνεται, εξαιτίας του πολέμου και της ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες «καρατομήσεις». Η επέκταση του συστήματος monitoring, που αποφασίστηκε στην ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ΚΑΠ, μας φέρνει σε ακόμα χειρότερη θέση, καθώς οδηγεί σε άδικες περικοπές, στραγγαλίζοντας περαιτέρω το εισόδημά μας. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημιώσεις ( 80 εκ. ευρώ σε Βαμβάκι-Σιτάρι και 80 εκ. στην κτηνοτροφία, το πρόγραμμα ad hoc για τον παγετό στο προανθικό του 2025, ενίσχυση στο Ρύζι που έμεινε απούλητο λόγω αθρόων εισαγωγών κ.λπ.) παραμένουν κενό γράμμα.

«Ακόμα και εκεί που εξαγγέλλονται μέτρα, όπως στην περίπτωση της μηδικής, αποκλείονται ολόκληρες περιοχές με αυθαίρετα κριτήρια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την μια περιοχή απέναντι στην άλλη, τον αγρότη απέναντι στον αγρότη. Μην τσιμπάτε! Η ευθύνη είναι καθαρά της κυβέρνησης για τους αποκλεισμούς των περιοχών και τα κριτήρια», υπογραμμίζεται.

Διεκδικούν δε, «να δοθεί τώρα, υπό τη μορφή αναπλήρωσης εισοδήματος, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που, με βάση τους υπολογισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της ΕΕ, έχει υπεξαιρεθεί και χαθεί από τις τσέπες μας τα τελευταία 7 χρόνια λόγω του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τι απαιτούν

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, απαιτούν άμεσα:

Μείωση κόστους παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα. «Απαιτούμε το πετρέλαιο στον αγρότη στο 1 ευρώ, όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση την περίοδο των μπλόκων», διευκρινίζεται.

Εγγυημένες τιμές: Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να παράγουν.

Άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων: Όχι άλλες δικαιολογίες και αποκλεισμοί.

«Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο έλεος της ευλογιάς και του αφθώδη πυρετού. Η κυβέρνηση, ιεραρχώντας την κερδοφορία των μεγαλοεξαγωγέων φέτας, αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους. Απαιτούμε άμεσα μέτρα προστασίας και αποζημιώσεις για τις απώλειες», σημειώνεται.