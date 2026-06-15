Εθνική Τράπεζα: Συνεργασία με την ΠΟΞ – Business Banking για ξενοδόχους

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Σε συνεργασία με στόχο τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση, τη λειτουργική ευελιξία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – μελών της ΠΟΞ, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν η Εθνική Τράπεζα και η Ομοσπονδία.

Η συνεργασία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, βασίστηκε στον διάλογο με τους ίδιους τους ξενοδόχους και στην κατανόηση των πραγματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για λύσεις με ουσιαστική αξία και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου λύσεων και υπηρεσιών Business Banking, προσαρμοσμένου στις ανάγκες περισσότερων από 10.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων ανήκει στη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα.

Τα προνόμια της συνεργασίας

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της ΠΟΞ αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών με προνομιακούς όρους, σχεδιασμένο με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το πακέτο αυτό προσφέρει λύσεις για την καθημερινή λειτουργία, τη χρηματοδότηση, τη ρευστότητα, την ασφάλιση του προσωπικού, όπως:

Προνομιακή τιμολόγηση στις χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις με περίοδο χάριτος έως 18 μήνες και διάρκεια έως 20 έτη

Ενίσχυση ρευστότητας έως €70.000 μέσω “Χρηματοδότηση POS”, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Ειδικές εκπτώσεις στα έξοδα αξιολόγησης χρηματοδοτήσεων

Μείωση τιμολόγησης 50% στα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα μέσω Internet Banking

Προνομιακή εκκαθάριση συναλλαγών POS από 0,60%

Ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα με δυνατότητα περιόδου χάριτος

Έκπτωση 30% στις προμήθειες έκδοσης εγγυητικών επιστολών

Προνομιακά προγράμματα μισθοδοσίας και ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων

Παράλληλα, για την άμεση, ταχύτερη και στοχευμένη υποστήριξη των μελών της ΠΟΞ, η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει ειδικό κόμβο επικοινωνίας, αποκλειστικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση και καθοδήγηση – από την καθημερινή λειτουργία έως τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων. Η υποστήριξη αυτή συνεχίζεται και εξειδικεύεται περαιτέρω, μέσα από ένα ευρύ Δίκτυο Καταστημάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, διασφαλίζοντας μια ενιαία και αδιάλειπτη εμπειρία εξυπηρέτησης για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση, όπως επισημαίνεται

Δηλώσεις

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κ. Ιωάννης Χατζής, σημείωσε ότι η συνεργασία αυτή έρχεται να καλύψει ουσιαστικές ανάγκες του κλάδου: «Η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα αποτελεί μια στρατηγική κίνηση που απαντά με αποφασιστικότητα σε ένα χρόνιο εμπόδιο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: την ανεπαρκή πρόσβαση σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, με σταθερό προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες των μελών της, επιδιώκει λύσεις που ενισχύουν τη ρευστότητα, αυξάνουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία και δημιουργούν πραγματικές προϋποθέσεις ανάπτυξης. Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και η ενίσχυση της χρηματοδοτικής του βάσης δεν είναι απλώς ανάγκη, αλλά προϋπόθεση για να συνεχίσει να εξελίσσεται, να επενδύει και να στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας».

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία της συνεργασίας, ο κ. Κωνσταντίνος Καναβός, Επικεφαλής Business Banking & Key Accounts Segments της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε: «Στην Εθνική Τράπεζα προσεγγίζουμε τον ξενοδοχειακό κλάδο με καθαρά πελατοκεντρική φιλοσοφία. Μέσα από ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και συμβουλευτικό μοντέλο Business Banking και με τη στήριξη των Επαγγελματικών μας Συμβούλων, προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».