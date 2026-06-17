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Αυτοκίνητα: Ηλεκτρικό ένα στα τέσσερα νέα οχήματα που πουλήθηκαν παγκοσμίως

Η μέση τιμή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μειώθηκε κατά περίπου 6% στη Γερμανία και περίπου 2% στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, κυρίως λόγω της εισόδου φθηνότερων νέων μοντέλων

Ηλεκτροκίνηση 17.06.2026, 10:57
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Αυτοκίνητα: Ηλεκτρικό ένα στα τέσσερα νέα οχήματα που πουλήθηκαν παγκοσμίως
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Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυριαρχεί σταθερά η Κίνα, ενώ η Ευρώπη καταγράφει μετά από καιρό μια μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.

Γενικά η ηλεκτροκίνηση αυξήθηκε σημαντικά παγκοσμίως το 2025 και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί και το 2026.

Το 2025 οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια. Πλέον ένα στα τέσσερα νέα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν παγκοσμίως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση EV Outlook 2026, ήταν ηλεκτρικό.

Στο επίκεντρο της ηλεκτροκίνησης παρέμεινε για άλλη μία φορά η Κίνα, με περισσότερες από 13 εκατομμύρια πωλήσεις και μερίδιο ηλεκτρικών οχημάτων κοντά στο 55%, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Παράλληλα, η Ευρώπη ανέκαμψε φθάνοντας στο 20% των συνολικών πωλήσεων.

Από την άλλη υπάρχουν αγορές στην Ασία, στη Λατινική Αμερική και στη Μέση Ανατολή που αποτελούν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειώθηκε κατά περίπου 6% στη Γερμανία και περίπου 2% στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, κυρίως λόγω της εισόδου φθηνότερων νέων μοντέλων στη γκάμα και όχι των οριζόντιων μειώσεων.

Ωστόσο η διαφορά με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης μειώνεται συνεχώς. Για παράδειγμα στην Κίνα, το 70% των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ήδη φθηνότερα από το μέσο συμβατικό αυτοκίνητο.

Αυτοκίνητα

«Γκαζώνουν» οι πωλήσεις στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιπροσώπευαν περίπου έξι στα δέκα ηλεκτρικά οχήματα που πωλήθηκαν παγκοσμίως και προμήθευσαν το 55% των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρες εκτός Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πριν από πέντε χρόνια το ποσοστό διείσδυσης ήταν μόλις 5%. Από τότε οι κινεζικές εξαγωγές διπλασιάστηκαν φθάνοντας τα 2,5 εκατομμύρια το 2025.

Οι πωλήσεις εκτός Κίνας, Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών έφτασαν τα 2 εκατομμύρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 50%, με τις αναπτυσσόμενες οικονομίες εξαιρουμένης της Κίνας να σημειώνουν αύξηση περίπου 80%.

Υπερδιπλασιασμό στις πωλήσεις είδε η Νοτιοανατολική Ασία σε μερίδιο ηλεκτρικών οχημάτων σχεδόν 20%, έναντι περίπου 9% ένα χρόνο νωρίτερα. Το Βιετνάμ σημείωσε αύξηση πωλήσεων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σχεδόν 40% και η Λατινική Αμερική είχε αύξηση 75%.

Συνολικά, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Κίνα, σε πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 35% μέσα σε ένα μόνο έτος. Ωστόσο, η μέση αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται στα σχεδόν 380 χιλιόμετρα.

Τέλος, περίπου 1.000 από τα περίπου 2.500 μοντέλα αυτοκινήτων που ήταν διαθέσιμα το 2025 ήταν ηλεκτρικά. Δηλαδή περίπου το 40% του συνόλου. Ο αριθμός νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 25% μόνο το 2025, ενώ ο αριθμός των μοντέλων με κινητήρα εσωτερικής καύσης παρέμεινε σταθερός. Μόνο φέτος αναμένεται να κυκλοφορήσουν περίπου 150 νέα ηλεκτρικά μοντέλα, δίνοντας ακόμη περισσότερες προτάσεις για την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε όλες τις αγορές.

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