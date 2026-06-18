Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Τα πρόσωπα του Βυζαντίου», Harper’s Bazaar & ΒΗΜΑGAZINO

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Την Κυριακή 21 Ιουνίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Τον δεύτερο τόμο της σειράς ιστορικών μυθιστορημάτων «Τα πρόσωπα του Βυζαντίου» για τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

«Τα πρόσωπα του Βυζαντίου» – Ο γιος του ήλιου – Ιουλιανός ο Παραβάτης

Ο τελευταίος της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ο τελευταίος των ειδωλολατρών, ο Ιουλιανός υπήρξε μια από τις πιο σύνθετες και γοητευτικές μορφές της Ιστορίας: τολμηρός στρατηλάτης, εμπνευσμένος πολιτικός και οραματιστής ηγέτης. Οι «εθνικοί» τον θρήνησαν ως τον τελευταίο μεγάλο εκπρόσωπό τους, ενώ οι χριστιανοί, παρά την αντίθεσή τους στη θρησκευτική του πολιτική, αναγνώρισαν τις πολιτικές και στρατιωτικές του αρετές.

Με τη γνωστή αφηγηματική του δεινότητα, ο Τάσος Αθανασιάδης σκιαγραφεί έναν άνθρωπο ευφυή και καλλιεργημένο, ήπιο αλλά αποφασιστικό, ιδεαλιστή και δραστήριο, που έμεινε πιστός στα οράματα και τις αξίες του. Ένα έργο που συνδυάζει τη λογοτεχνική δύναμη με την ιστορική γνώση, φωτίζοντας μια προσωπικότητα που εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον και τον διάλογο μέχρι σήμερα.

Harper’s Bazaar

Τα καλύτερα σύνολα για κομψές αποδράσεις στο Αιγαίο.

για κομψές αποδράσεις στο Αιγαίο. Αξεσουάρ που ορίζουν τον κώδικα της νέας πολυτέλειας.

που ορίζουν τον κώδικα της νέας πολυτέλειας. A ρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι.

που μυρίζουν καλοκαίρι. H πολυτάλαντη Ιόβη Φραγκάτου.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλο ο super star της όπερας Jakub-Josef Orlinski. Ο 35χρονος Πολωνός, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο “BHMAGAZINO”, λίγες ώρες μετά το πρώτο ρεσιτάλ του στην εμβληματική Σκάλα του Μιλάνου. Ο νεαρός, γοητευτικός τενόρος είναι αυτός που ακολουθεί φανατικά η Gen-Z. Διαθέτει εκατομμύρια followers, λατρεύει την μπαρόκ όπερα, τον Βιβάλντι, την pop και το break dancing.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Ο γιος του ήλιου – Ιουλιανός ο Παραβάτης»: €1,65)