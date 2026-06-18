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Ιράν: Πρόθεσή μας είναι η «είσπραξη τελών» στα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση», τονίζει ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ - Τα Στενά θα ανοίξουν «χωρίς καθυστέρηση» λέει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Ποντοπόρος 18.06.2026, 07:12
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Ιράν: Πρόθεσή μας είναι η «είσπραξη τελών» στα Στενά του Ορμούζ
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Η υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σημαίνει πως το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά πλήρως «χωρίς καθυστέρηση» και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αρθεί «αμέσως», διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ.

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» τίθεται «σε ισχύ» και, «ως πρώτο βήμα, η Ισλαμική Δημοκρατία θα ανοίξει χωρίς καθυστέρηση το στενό του Ορμούζ και οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν αμέσως στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού», σημείωσε ο κ. Σαρίφ μέσω X.

Επιβεβαίωσε εξάλλου ότι θα οργανωθεί αύριο Παρασκευή στην Ελβετία τελετή για να τιμηθεί η σημαντική «εξέλιξη» και να αρχίσουν «τεχνικές συνομιλίες» ανάμεσα στα μέρη.

Νωρίτερα, το Ιράν επανέλαβε ότι πρόθεσή του είναι να αρχίσει να εισπράττει τέλη για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ έπειτα από περίοδο 60 ημερών που οι διελεύσεις θα γίνονται ατελώς, δυνάμει της συμφωνίας με τις ΗΠΑ ώστε να δοθεί χρόνος προκειμένου οι δυο πλευρές να διαπραγματευτούν οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το στενό «δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική κατάσταση», επέμεινε ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε αργά το βράδυ χθες Τετάρτη από την κρατική τηλεόραση.

Τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση», τονίζει ο Γαλιμπάφ

«Το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο Ορμούζ και, σίγουρα, θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, που δημοσιοποίησαν χθες τα μέρη, η Ισλαμική Δημοκρατία θα «λάβει μέτρα (…) για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων ατελώς για 60 ημέρες» από τη στρατηγική θαλάσσια αρτηρία, το κλείσιμο της οποίας από το Ιράν όταν ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου κλόνισε την παγκόσμια οικονομία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Αγγελτήριο ήττας»

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ έκρινε επίσης πως το μνημόνιο κατανόησης που αναμένεται να υπογραφεί αύριο Παρασκευή στην Ελβετία, έπειτα από τρεις και πλέον μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή, ηχεί σαν αγγελτήριο ήττας των ΗΠΑ.

«Η συμφωνία αυτή καταγράφει την αποτυχία των ΗΠΑ. Ο κόσμος θα ενημερωθεί και θα βγάλει τα συμπεράσματά του», είπε στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, βετεράνος των Φρουρών της Επανάστασης, μετά τη δημοσιοποίηση του κειμένου από τα δυο μέρη.

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