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Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο, ράλι από ΕΛΧΑ

Η άνοδος του γενικού δείκτη, σε εβδομαδιαία βάση, ήταν στο 2,2%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 2,19%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 3,62%

Xρηματιστήριο Αθηνών 19.06.2026, 17:35
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο, ράλι από ΕΛΧΑ
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Μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά τελικά έκλεισε με κέρδη σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση από τις ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο, ενώ ο τζίρος εκτινάχθηκε λόγω του rebalancing στους δείκτες του Stoxx.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,17% στις 2.475,98 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.466,69 μονάδων (-0,21%) και 2.485,37 μονάδων (+0,55%). Ο τζίρος ανήλθε στα 457,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 96,5 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 27,3 εκατ. τεμάχια αξίας 83,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,08% στις 6.290,18 μονάδες, ενώ στο +1,40% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.209,66 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,17% στις 2.848,08 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η άνοδος του γενικού δείκτη ήταν στο 2,2%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 2,19%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε κέρδη 3,62%.

Υψηλά 199 μηνών και κινήσεις με το βλέμμα στο μέλλον

Τα νέα πολυετή υψηλά του Γενικού Δείκτη στο ελληνικό χρηματιστήριο συνοδεύονται από αυξημένη κινητικότητα σε επίπεδο εταιρικών πράξεων, μια εξέλιξη που δεν είναι μόνο ενθαρρυντική για τη συγκυρία, αλλά και ιδιαίτερα εποικοδομητική για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πορεία της αγοράς, σύμφωνα με τον Μ. Χατζηδάκη της Beta Securities.

Μετά τις επιτυχημένες χρηματοδοτικές κινήσεις των Motor Oil, Optima Bank και Lamda Development, ακολούθησε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με νέα έξοδο στις αγορές σταθερού εισοδήματος, ενώ παράλληλα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή υπερκάλυψη όπως νωρίτερα σημειώθηκε στην περίπτωση της ΔΕΗ.

Οι πρωτοβουλίες άντλησης κεφαλαίων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και όσες αναμένονται το επόμενο διάστημα, αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον της αγοράς, καθώς ενισχύουν την παραγωγική βάση των εισηγμένων εταιρειών και δημιουργούν προϋποθέσεις για υψηλότερη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία. Η αναβάθμιση των κεφαλαιοποιήσεων δεν μπορεί να είναι διατηρήσιμη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και των προοπτικών ανάπτυξης.

Η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας, η είσοδος σε νέες κερδοφόρες δραστηριότητες και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας οδηγούν αναπόφευκτα σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τα μελλοντικά κέρδη και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερες αποτιμήσεις.

Παράλληλα, οι εισηγμένες εταιρείες εμφανίζονται αποφασισμένες να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη, πιο «ώριμη» φάση του ελληνικού χρηματιστηρίου, αποκτώντας το μέγεθος, τη διασπορά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να διατηρηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες χρηματιστηριακές υπεραξίες, η τρέχουσα περίοδος ενδέχεται να αποδειχθεί κομβική για μια σειρά τραπεζικών και βιομηχανικών ομίλων, οι οποίοι αντιλήφθηκαν εγκαίρως το εύρος της ευκαιρίας και αξιοποιούν τη θετική συγκυρία ρευστότητας για να επιταχύνουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Οι κινήσεις αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα όχι μόνο για τους μετόχους τους, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά, οι 2.489 μονάδες αποτέλεσαν το πέρας της ανόδου και συνέπεσαν με την εμφάνιση υπερτιμήσεων στους βραχυπρόθεσμους ταλαντωτές, φαινόμενο που τελευταία είχε παρατηρηθεί στις 5 Φεβρουαρίου. Η διόρθωση προς ώρας δεν έχει σημάδια έντασης, είναι μάλλον περιορισμένη και ελεγχόμενη καθώς εξελίσσεται περισσότερο με την μορφή συσσώρευσης στα ψηλά.

Αν και οι ταλαντωτές δεν έχουν δείξει σημάδια αποφόρτισης η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη σε επισκέψεις πολυετών υψηλών δείχνει ότι ολοκληρώνεται σε δύο χρόνους. Επομένως θα αναμέναμε μια εκ νέου προσπάθεια προσέγγισης των 2.500 μονάδων που θα ολοκληρώσει κύμα ανόδου από τα χαμηλά των 2.193 μονάδων.

Σε κάθε περίπτωση το ανοδικό χάσμα της 12ης Ιουνίου μεταξύ 2.396 – 2.415 διατηρεί τις ιδιότητες της βραχυπρόθεσμης στήριξης της αγοράς ενώ ανοδικά η αγορά δεν έχει πρακτικά κάποιο επίπεδο αναφοράς που θα μπορούσε να θεωρηθεί πεδίο αύξησης της προσφοράς, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημείωσε άλμα 14,19%, μετά και την ανακοίνωση για αύξηση κεφαλαίου, με τη Βιοχάλκο να την ακολουθεί με κέρδη 9,11%. Άνω του 3% ήταν η άνοδος σε Aktor, Cenergy και Λάμδα, η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 2,67% και η Motor Oil βρέθηκε στο +1,33%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΟΤΕ, Κύπρου, Εθνική, ΔΑΑ, Optima, Aegean, ΔΕΗ και Σαράντης.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy διόρθωσε σήμερα κατά 2,10%, με τις Τιτάν και Eurobank να κλείνουν στο -1,48% και -1,21% αντίστοιχα. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Coca Cola, Jumbo, Allwyn, Alpha Bank, Metlen, Πειραιώς και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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