Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη μέγγενη των παραγώγων και του rebalancing 

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Έντονη μεταβλητότητα εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη συνεδρίαση να αναμένεται δύσκολη στη σκιά της λήξης παραγώγων αλλά και του rebalancing των δεικτών του Stoxx, την ώρα μάλιστα που η Wall Street είναι σε αργία.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,18% στις 2.475,10 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 37,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 6,9 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,14% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.293,54 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,11% στις 2.856,07 μονάδες.

Στα ύψη η μεταβλητότητα

Δύσκολη προμηνύεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές καλούνται να διαχειριστούν μια σειρά από παράγοντες που ενδέχεται να αυξήσουν τη μεταβλητότητα και να ενισχύσουν τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Έπειτα από τη σημαντική άνοδο των τελευταίων ημερών, η ελληνική αγορά έχει συσσωρεύσει αξιόλογες αποδόσεις, γεγονός που δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για ρευστοποιήσεις, ιδιαίτερα σε τίτλους που έχουν υπεραποδώσει.

Παράλληλα, η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω αργίας, στερώντας από τις ευρωπαϊκές αγορές τον βασικό τους οδηγό και ενδεχομένως περιορίζοντας τη διάθεση για ανάληψη νέου ρίσκου.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης βρίσκεται και το rebalancing των δεικτών FTSE Russell και Stoxx, με τον τζίρο να αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά κατά τις τελικές δημοπρασίες. Μετά το κλείσιμο της αγοράς, η CrediaBank θα ενταχθεί στον δείκτη FTSE 25, αντικαθιστώντας τη Σαράντης, ενώ θα εισέλθει και σε δείκτες της Stoxx. Αντίθετα, η Ελλάκτωρ θα διαγραφεί από τους δείκτες της Stoxx.

Επιπλέον, σήμερα πραγματοποιείται η λήξη των συμβολαίων παραγώγων Ιουνίου επί μετοχών και δεικτών (triple witching), εξέλιξη που παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένες συναλλαγές και έντονη μεταβλητότητα, ιδιαίτερα προς το τέλος της συνεδρίασης.

Στο εξωτερικό, η ανησυχία γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχει αποκλιμακωθεί, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζεται χωρίς σημαντικές διαταραχές. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα παραμένει, με τους επενδυτές να στρέφουν πλέον το βλέμμα στα επόμενα μακροοικονομικά στοιχεία, προκειμένου να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και να διαπιστώσουν κατά πόσο οι αποτιμήσεις στις διεθνείς αγορές παραμένουν δικαιολογημένες μετά το πρόσφατο ανοδικό ράλι.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, ΕΛΧΑ και Aktor σημειώνουν κέρδη 2,37% και 2,59% αντίστοιχα, με τις ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, Alpha Bank, Βιοχάλκο, Σαράντης, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πειραιώς, Coca Cola, Εθνική, Κύπρου, Cenergy, Allwyn και Λάμδα να κινούνται ήπια ανοδικά.

Στον αντίποδα, η Aegean χάνει 1,03%, με τις Metlen, Τιτάν, ΟΤΕ, Eurobank, Helleniq Energy, Optima και Jumbo να κινούνται ήπια πτωτικά. Η ΔΕΗ είναι αμετάβλητη.