 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Financial Regulation"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

ΑΑΔΕ: Νέος εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις online αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός EE

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, επισημαίνει η ΑΑΔΕ

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 24.06.2026, 17:50
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ: Νέος εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις online αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός EE
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μεγάλη ανατροπή δρομολογείται από 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ. καθώς επιβάλλεται δασμός 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού.

Aπό την 1η Ιουλίου 2026, τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Ε.2029/2026), παρέχονται διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με το νέο εισαγωγικό δασμό 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εγκύκλιο εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνειακές αρχές.

Ειδικότερα, από την 1η Ιουλίου 2026, τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Μεταβατικό μέτρο έως το 2028

Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Πώς υπολογίζεται ο δασμός

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα.

Παραδείγματα:

• Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.

• Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Τι δεν αλλάζει:

Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών.

Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται:

• Κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).

• Κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Uniko: Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας – Δύο καινοτόμες υπηρεσίες που αλλάζουν τα δεδομένα
Ακίνητα

Πώς χαρτογραφείται η αγορά κατοικίας - Δύο νέες εφαρμογές από την Uniko
ΑΑΔΕ: Νέος εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις online αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός EE
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νέος δασμός σε e-πακέτα - Πώς υπολογίζεται, ποιος πληρώνει, τι δεν αλλάζει
Θεοδωρικάκος: «Συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών»
Economy

Θεοδωρικάκος: Παρεμβαίνουμε στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών
Airbnb: Αύξηση πληρότητας 7,1%, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις
Τουρισμός

Αύξηση πληρότητας 7,1% στα Airbnb, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις
Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν
Economy

Πότε μπαίνει η αγορά σε ρυθμό θερινών εκπτώσεων
ΕΕ: Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών
World

Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION
Κατασκευές

Lamda: Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις και οι συζητήσεις με την ION

Πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο mega project του Ελληνικού - Τα στοιχήματα της Lamda Development

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΛ.Α.Σ: Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία
Πολιτική

Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία

Ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και άνθρωποι της αγοράς αναλαμβάνουν τα «κλειδιά» της οικονομίας και των παραγωγικών τομέων της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Αγουρίδης
ΦΑΓΕ: Από ζημίες σε κέρδη – Στο +18,1% η άνοδος για το 2025
Business

Η επιστροφή στα κέρδη για την ΦΑΓΕ και μια.. αθόρυβη αλλαγή

Πού στοχεύει η εσωτερική αναδιάρθρωση της ΦΑΓΕ Ελλάδας - Οι εξαγωγές και οι πωλήσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein
World

Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein

Γιατί η Βρετανία ελέγχει τις μάρκες μόδας - Οι πιθανώς παραπλανητικές περιβαλλοντικές δηλώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΕ: Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών
World

Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις

Η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποταμιεύσεων προς όφελος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης

Αθανασία Ακρίβου
Metlen: Στόχος να χτίσει μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στο Βόλο
Βιομηχανία

Η Metlen θέλει την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στον Βόλο

O επόμενος στόχος για το αμυντικό hub της Metlen είναι η συμμετοχή στο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026
Τράπεζες

«Με το πόδι στο γκάζι» - Προς νέο ρεκόρ κερδοφορίας οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ τρίμηνο του 2026 είχαν καθαρά κέρδη 1,12 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού
Business

H Eldorado Gold, το flagship project των Σκουριών και η επένδυση των 3 δισ.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια, η Eldorado Gold μέσω της Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύει την Ελλάδα σε ανερχόμενη δύναμη στην παραγωγή χρυσού και χαλκού

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Uniko: Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας – Δύο καινοτόμες υπηρεσίες που αλλάζουν τα δεδομένα
Ακίνητα

Πώς χαρτογραφείται η αγορά κατοικίας - Δύο νέες εφαρμογές από την Uniko

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Uniko, οι αποφάσεις του ίδιου του πωλητή επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό πόσο γρήγορα μπορεί να πουληθεί ένα ακίνητο

Θεοδωρικάκος: «Συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών»
Economy

Θεοδωρικάκος: Παρεμβαίνουμε στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών

Στη δέσμη παρεμβάσεων με στόχο την προστασία των καταναλωτών αναφέρθηκε εκτενώς ο  Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ERTNEWS. «Έχουμε πάρει μέτρα για να επέμβουμε στην αγορά, ώστε να την κάνουμε πιο δίκαιη και πιο προσιτή στους πολίτες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν έχουν παρθεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Το μέτρο του πλαφόν στο […]

Airbnb: Αύξηση πληρότητας 7,1%, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις
Τουρισμός

Αύξηση πληρότητας 7,1% στα Airbnb, στροφή σε πιο έγκαιρες κρατήσεις

Οι κρατήσεις σε ακίνητα τύπου Airbnb πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 19,8 ημέρες νωρίτερα

Θερινές εκπτώσεις: Πότε αρχίζουν και πόσο θα διαρκέσουν
Economy

Πότε μπαίνει η αγορά σε ρυθμό θερινών εκπτώσεων

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές για προσφορές και εκπτώσεις - Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

ΕΕ: Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών
World

Πώς θα «ξεπαγώσουν» οι αποταμιεύσεις

Η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποσκοπεί στην αξιοποίηση των αποταμιεύσεων προς όφελος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης

Αθανασία Ακρίβου
ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ
Economy

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην ιστορία της ΕΕ, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ

Metlen: Στόχος να χτίσει μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στο Βόλο
Βιομηχανία

Η Metlen θέλει την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στον Βόλο

O επόμενος στόχος για το αμυντικό hub της Metlen είναι η συμμετοχή στο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Latest News
Wendy’s: Πώς ο διαδικτυακός «θόρυβος» εκτόξευσε την τιμή των μετοχών της
World

Μικροεπενδυτές «συνασπίζονται» πίσω από τη Wendy's

Η αύξηση της διαδικτυακής προσοχής στη Wendy's θυμίζει προηγούμενα επεισόδια meme-stock όπως το GameStop

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ: Οι ύβρεις και οι απειλές του δυναμιτίζουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
World

Οι απειλές Τραμπ δυναμιτίζουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί αναστάτωση στους διπλωμάτες της Τεχεράνης, οι οποίοι συμβουλεύονται ψυχολόγους και την «Τέχνη της Συμφωνίας» για συμβουλές αντιμετώπισης

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 70 δολάρια το αμερικανικό αργό
Commodities

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 70 δολάρια το αμερικανικό αργό

Το πετρέλαιο καταγράφει απώλειες της τάξης του 4%

Τζούλη Καλημέρη
BoJ: Τα μέλη της Τράπεζας της Ιαπωνίας πιέζουν για τακτικές αυξήσεις επιτοκίων για τον έλεγχο του πληθωρισμού
World

Μέλη της BoJ πιέζουν για τακτικές αυξήσεις επιτοκίων

Οι αγορές αναμένουν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας - BoJ θα αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον μία ακόμη φορά μέχρι το τέλος του έτους

Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein
World

Βρετανία: Απαγορευτικό σε… Adidas, Uniqlo, Calvin Klein

Γιατί η Βρετανία ελέγχει τις μάρκες μόδας - Οι πιθανώς παραπλανητικές περιβαλλοντικές δηλώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Uniko: Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας – Δύο καινοτόμες υπηρεσίες που αλλάζουν τα δεδομένα
Ακίνητα

Πώς χαρτογραφείται η αγορά κατοικίας - Δύο νέες εφαρμογές από την Uniko

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Uniko, οι αποφάσεις του ίδιου του πωλητή επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό πόσο γρήγορα μπορεί να πουληθεί ένα ακίνητο

ΑΑΔΕ: Νέος εισαγωγικός δασμός 3 ευρώ στις online αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός EE
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Νέος δασμός σε e-πακέτα - Πώς υπολογίζεται, ποιος πληρώνει, τι δεν αλλάζει

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, επισημαίνει η ΑΑΔΕ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025
Business

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δίνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή

Ποσό ύψους 41,37 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2025 ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κοκκίνησε» στο τέλος λόγω των τραπεζών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι τράπεζες κοκκίνησαν στο τέλος το ΧΑ

Ο τραπεζικός κλάδος εξελίχθηκε σταδιακά στο μεγάλο βαρίδι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την προσπάθεια που έκαναν αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Χρυσός: Κάτω από τα 4.000 δολάρια
Commodities

Κάτω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Ο χρυσός καταγράφει πτώση 20% από το ιστορικό υψηλό των 5.600 δολαρίων

Τζούλη Καλημέρη
Ικτίνος: Ανοδος 8% για τις πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο
Business

Ανοδος πωλήσεων 8% για την Ικτίνος στο πρώτο τρίμηνο

Η Ικτίνος διατήρησε κύκλο εργασιών άνω των 30 εκατ. ευρώ το 2025 παρά τις απαιτητικές συνθήκες όπως η κρίση στον κατασκευαστικο κλάδο της Κίνας

Στουρνάρας: Ορκίστηκε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Τράπεζες

Ορκίστηκε διοικητής της ΤτΕ ο Γ. Στουρνάρας

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου 100 εκατ. ευρώ
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου 100 εκατ. ευρώ

H διαδικασία πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών της Premia Properties ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Κριστίν Λαγκάρντ: Πόλεμος, ενέργεια και πληθωρισμός κρατούν σε εγρήγορση την ΕΚΤ
World

Λαγκάρντ: Πόλεμος, ενέργεια και πληθωρισμός κρατούν σε εγρήγορση την ΕΚΤ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ παρουσίασε το νέο πλαίσιο στρατηγικής της τράπεζας, το οποίο βασίζεται σε τρεις άξονες

Δήμας: Tον Ιούλιο παραδίδεται το Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Ε65: Καλαμπάκα – Γρεβενά
Κατασκευές

Δήμας: Στα τέλη Ιουλίου θα είναι έτοιμο το Βόρειο Τμήμα του Ε65: Καλαμπάκα – Γρεβενά

Το υπό κατασκευή Βόρειο Τμήμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 452 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προσδώσει μεγάλη δυναμική στην ηπειρωτική  Ελλάδα

Wall Street: Εν αναμονή της Micron
Wall Street

Εν αναμονή της Micron η Wall Street

Ανακάμπτει ο τεχνολογικός τομέας στη Wall Street

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies