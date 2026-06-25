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Κώτσηρας: Σταθερή προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου Ελλάδας – Ψηφιοποίηση, τηλεδιοίκηση και επενδύσεις

Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για έναν σύγχρονο, ψηφιακά αναβαθμισμένο και ασφαλή σιδηρόδρομο ανέδειξε η επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα

Μεταφορές 25.06.2026, 18:21
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Κώτσηρας: Σταθερή προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου Ελλάδας – Ψηφιοποίηση, τηλεδιοίκηση και επενδύσεις
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Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση των μεταφορών βρέθηκαν οι σιδηροδρομικές υποδομές, κατά την επίσκεψη εργασίας του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα στα κεντρικά γραφεία των Σιδηροδρόμων Ελλάδος την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Ο Υπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Στέλιο Σακαρέτσιο, είχε εκτενή συνάντηση εργασίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστο Παληό, καθώς και μέλη του ΔΣ, γενικούς διευθυντές και στελέχη της διοίκησης.

Στη συζήτηση τέθηκαν οι βασικές προτεραιότητες του οργανισμού και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, με έμφαση στα έργα υποδομών, τις χρηματοδοτήσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη στελέχωση και τη συνολική επιχειρησιακή λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Ενημέρωση για τον κ. Κώτσηρα στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Αθηνών

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Υπουργός μετέβη στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Αθηνών στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ), όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της τηλεδιοίκησης που εφαρμόζεται για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των τρένων, για τον τρόπο αξιοποίησης της ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr και τη χρήση καμερών και drones για την εποπτεία του δικτύου.

Επίσης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του επαγγελματισμού και της υπευθυνότητας για την εκπλήρωση των κρίσιμων καθηκόντων που καλούνται να αναλάβουν.

Η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία – Το Σχέδιο «Αριάδνη»

Με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που συμμετέχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο «Αριάδνη», ο κ. Κώτσηρας συζήτησε για τον κρίσιμο ρόλο τους στην αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών.

Κώτσηρας: Στόχος ένας σύγχρονος και αξιόπιστος σιδηρόδρομος

Μετά την επίσκεψη, ο κ. Κώτσηρας δήλωσε: «Ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου αποτελεί για μας σταθερή προτεραιότητα. Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών, στη συνεχή βελτίωση της συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου, καθώς και στην ψηφιοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Παράλληλα, στηρίζουμε την ενίσχυση της στελέχωσης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η τεχνολογική πρόοδος να συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής επάρκειας. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος σύγχρονος και απολύτως αξιόπιστος για όλους τους πολίτες».

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