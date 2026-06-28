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Μητσοτάκης: Προεκλογικός απολογισμός με 1 στις 2 δεσμεύσεις στα χαρτιά…

Ο Μητσοτάκης ανάρτησε τον απολογισμό κυβερνητικού έργου 2019 - 2026 - Από τις 188 δεσμεύσεις, το 51% είναι σε εξέλιξη... - Οι πραγματικοί δείκτες της οικονομίας

Πολιτική 28.06.2026, 11:18
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Μητσοτάκης: Προεκλογικός απολογισμός με 1 στις 2 δεσμεύσεις στα χαρτιά…
Επιμέλεια Χρήστος Κολώνας

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Με προεκλογικό άρωμα…, που πιθανόν να σηματοδοτεί και την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός, έσπευσε σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου αντί του εβδομαδιαίου σχολιασμού, να αναρτήσει στα social media τον «Απολογισμό του Κυβερνητικού Έργου 2019 – 2026».

Στο πολυσέλιδο φυλλάδιο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έναν απολογισμό της προόδου υλοποίησης 188 προεκλογικών δεσμεύσεων της ΝΔ. Αυτές αφορούν την περίοδο 2023 – 2026. Από αυτές κι ενώ η κυβέρνηση κοντεύει να κλείσει 4 χρόνια διακυβέρνησης έχουν εφαρμοστεί πλήρως 88 ήτοι το 47%, βρίσκονται σε εξέλιξη – επτά χρόνια μετά- 96 ήτοι το 51% και 4 ήτοι το 2% δεν έχουν υλοποιηθεί.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2019-2026

Μία στις δύο προεκλογικές δεσμεύσεις που έδωσε ο Μητσοτάκης είναι στα χαρτιά…

Ουσιαστικά από τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου προκύπτει ότι πάνω από μία στις δύο προεκλογικές δεσμεύσεις, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ΝΔ διανύει τη δεύτερη θητεία της, δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Με πιο απλά λόγια έχουν μείνει στα χαρτιά…

Εντούτοις στον κυβερνητικό απολογισμό τα πανηγυρικά… συνθήματα όπως «από το πρόγραμμα στο αποτέλεσμα», «το είπαμε, το κάνουμε» αλλά και με τσιτάτα… τύπου «ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Ό,τι δεν μετριέται δεν μπορεί να ακυρωθεί..», περισσεύουν…

Αλλά και ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη δήλωση που συνοδεύει επιδιώκει να δώσει διαστάσεις θριάμβου στο κυβερνητικό έργο: «Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. Εννέα στις δέκα προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη γίνει πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας»

Με άλλα συνθήματα όπως «Σταθερά Τολμηρά Μπροστά Για την Ελλάδα του 2030», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει να επαναφέρει το ψεύτο – δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος…»: «Βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, το ορόσημο δηλαδή των 200 χρόνων από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα. Γι’ αυτό και σήμερα μοιράζομαι μαζί σας τον συνολικό απολογισμό του έργου μας από το 2019 έως σήμερα. Όχι για να σταθούμε στο χθες, αλλά γιατί όσα πετύχαμε μαζί αποτελούν τη βάση για όσα έχουμε χρέος να αλλάξουμε έως το 2030», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ούτε λόγος για την ακρίβεια και τη βουτιά της ανταγωνιστικότητας

Φυσικά, από το φυλλάδιο, δεν γίνεται καμία αναφορά στο οξύ πρόβλημα της ακρίβειας. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, είχε τον Μάιο τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη με 4,9% όταν στην Ε.Ε. ήταν στο 3,3%. Και βέβαια η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις με σημαντικό μέρος του πληθυσμού να δηλώνει πώς ο μισθός αρκεί για μόλις 10 ημέρες τον μήνα. Αλλά και πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ καταγράφει τις έντονες κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα.

Δεν γίνεται λόγος για το ό,τι η χώρα μας παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καθηλωμένη στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας. Ο δείκτης IMD κατατάσει τη χώρα μας στην 50η θέση, όπως και το 2025, ενώ το 2024 ήταν σε υψηλότερη στην 47η θέση.

Από τον ίδιο δείκτη η Ελλάδα επίσης καταγράφει διεθνή βουτιά σε επιμέρους τομείς όπως στην «οικονομική αποδοτικότητα», στην «κυβερνητική αποτελεσματικότητα», στην «επιχειρηματική αποτελεσματικότητα» και στις «υποδομές». Τομείς για τους οποίους ο κυβερνητικός απολογισμός είναι πανηγυρικός… ως προς τα… επιτεύγματα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη…

Πέραν τούτων στον απολογισμό γίνεται αναφορά και στην πρόοδο στη στεγαστική πολιτική, όταν σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat τα ενοίκια στην Αθήνα είναι πιο ακριβά και από εκείνα των Βρυξελλών.

Φυσικά στον κυβερνητικό απολογισμό δίνεται πανηγυρικός τόνος στους μακροοικονομικούς δείκτες, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά για τις εκτιμήσεις διεθνών και εγχώριων οίκων περί επιβράδυνσης τους επόμενους μήνες των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και το γεγονός πώς η ανάπτυξη στέκεται σε πήλινα πόδια…

Και βέβαια στον κυβερνητικό απολογισμό δεν γίνεται κανένας λόγος για τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών που έχουν πλήξει την αξιοπιστία των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

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