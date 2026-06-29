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Πετρέλαιο: Ανοδικά από τις εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ – Ιράν

ΟΙ εξελίξεις των τελευταίων ημερών επιβεβαίωσαν πόσο εύθραυστη είναι η ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία - Οι επενδυτές στο πετρέλαιο αντέδρασαν άμεσα

Commodities 29.06.2026, 08:00
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Πετρέλαιο: Ανοδικά από τις εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ – Ιράν
Newsroom

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Ανοδική ώθηση δέχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου από τις εκατέρωθεν ανταλλαγές πυρών ΗΠΑ – Ιράν από την προηγούμενη Πέμπτη, οι οποίες επαλήθευσαν πόσο εύθραυστη είναι η συμφωνία που υπογράφτηκε τις προηγούμενες μέρες και επιβράδυναν εκ νέου τη ναυτιλία μεταφοράς ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, πριν ανακοινωθεί ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να ξεκινήσουν και πάλι τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent σημείωσαν άνοδο κατά 58 σεντς ή 0,8%, στα 72,57 δολάρια το βαρέλι στις 05:07 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 70,11 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 88 σεντς ή 1,3%.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για την αγορά πετρελαίου. Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες φαίνεται να εστιάζουν στο τι θα σήμαινε μια συνεχιζόμενη ανάκαμψη των ροών πετρελαίου για την παγκόσμια ισορροπία», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Reuters. «Αυτός ο εφησυχασμός είναι περίεργος και σαφώς αφήνει σημαντικό κίνδυνο ανόδου εάν η ανάκαμψη του εφοδιασμού αποδειχθεί αργή».

«Βουτιά» κατά 10,6%

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 10,6% την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, αφότου οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω των στενών αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδό τους από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η πτώση έκτοτε έχει επιβραδυνθεί μετά τις νέες επιθέσεις σε πλοία στα στενά από την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένου ενός πετρελαιοφόρου που συνδέεται με το Κατάρ, γεγονός που πυροδότησε πλήγματα από τις ΗΠΑ και το Ιράν στη χειρότερη κλιμάκωση από τότε που υπέγραψαν την ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία.

Περιορίζοντας την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ωστόσο, το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να σταματήσουν τις πρόσφατες εχθροπραξίες στον Κόλπο και να ξεκινήσουν και πάλι τις συνομιλίες σχετικά με το θέμα των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Κυριακή. «Η αγορά είναι πιθανό να επανεκτιμήσει την παραδοχή της για ταχεία ανάκαμψη του εφοδιασμού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο», ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σημείωμά τους.

Ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός Aramco επανέλαβε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου την Παρασκευή στον τερματικό του σταθμό Ρας Τανούρα, δυτικά των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες είχαν διακοπεί για σχεδόν τέσσερις μήνες, καθώς οι πετρελαιοπαραγωγοί αύξησαν την παραγωγή και τις εξαγωγές ενόψει μιας ενδιάμεσης συμφωνίας.

Οι φορτώσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τη συντριβή ελικοπτέρου που ανήκε στην εταιρεία την Κυριακή στο Ρας Τανούρα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 14 υπηκόους της χώρας. Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα.

«Οι φυσικές ροές περιορίζονται από τις καθυστερήσεις των δεξαμενόπλοιων, τις κατεστραμμένες υποδομές και τις διακοπές στην παραγωγή. Θα μπορούσε να χρειαστεί το υπόλοιπο του έτους προτού ο εφοδιασμός πλησιάσει τα επίπεδα προ της σύγκρουσης», δήλωσαν οι αναλυτές της ANZ.

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