Μόντι: Η Ινδία θα συνεχίσει να επεκτείνει την ικανότητα διύλισης πετρελαίου

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Η Ινδία Θα συνεχίσει να κατασκευάζει νέα διυλιστήρια αργού πετρελαίου η Ινδία προκειμένου να διασφαλίσει την αλυσίδα εφοδιασμού, ακόμη και καθώς οι δυτικές χώρες κλείνουν μονάδες επεξεργασίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

«Δεν έχει κατασκευαστεί νέο διυλιστήριο στις ΗΠΑ τις τελευταίες πέντε δεκαετίες και η χωρητικότητα στην Ευρώπη μειώνεται συνεχώς», είπε ο Μόντι το Σάββατο, καθώς εγκαινίασε το πρώτο νέο διυλιστήριο της χώρας εδώ και μια δεκαετία. Είπε ότι η Ινδία θα συνεχίσει να επεκτείνει τη χωρητικότητά της.

Το διυλιστήριο 180.000 βαρελιών την ημέρα στην καρδιά της ερήμου Ταρ του Ρατζαστάν, το οποίο έχει 2,4 εκατομμύρια τόνους πετροχημικής χωρητικότητας ετησίως και κατασκευάστηκε με κόστος 8,3 δισ. δολάρια, είναι πιθανό να είναι το μόνο νέο διυλιστήριο που θα τεθεί σε λειτουργία παγκοσμίως φέτος, σύμφωνα με αναλυτές του BloombergNEF.

Το νέο διυλιστήριο

Η εγκατάσταση επεκτείνει την ικανότητα διύλισης της Ινδίας σε μια εποχή που μεγάλο μέρος της Δύσης κλείνει εργοστάσια και οι επενδύσεις αλλού έχουν επιβραδυνθεί, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική του Νέου Δελχί να στοιχηματίζει ότι η ισχυρή εγχώρια ζήτηση καυσίμων, η βραδύτερη από την αναμενόμενη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων και οι εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων θα συνεχίσουν να δικαιολογούν δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες υποδομές επεξεργασίας πετρελαίου.

«Το διυλιστήριο Barmer προσθέτει μια εξαιρετικά σύνθετη δυναμικότητα διύλισης σε έναν από τους μακροπρόθεσμους παράγοντες αύξησης της ζήτησης πετρελαίου στον κόσμο», δήλωσε ο Claudio Lubis, αναλυτής του BloombergNEF. «Αναμένουμε ότι η Ινδία θα ηγηθεί των παγκόσμιων προσθηκών δυναμικότητας διυλιστηρίων μεταξύ 2026 και 2030, προσθέτοντας πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Αυτό θα αντιπροσώπευε λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο των παγκόσμιων προσθηκών δυναμικότητας μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας», είπε.

Το νέο διυλιστήριο αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία ανανέωσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις αποστολές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Αν και το εργοστάσιο δεν μειώνει την εξάρτηση της Ινδίας από το εισαγόμενο αργό πετρέλαιο, επεκτείνει την ικανότητα επεξεργασίας ενός ευρύτερου φάσματος πετρελαίου και ενισχύει την εγχώρια προμήθεια καυσίμων, διατηρώντας παράλληλα τις εξαγωγές.

«Χάρη στις επενδύσεις σε έργα όπως αυτό, η Ινδία μπόρεσε να διαχειριστεί το μεγαλύτερο σοκ προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία», δήλωσε ο Μόντι. Ακόμα και όταν άλλα έθνη περιόρισαν τις προμήθειες και αύξησαν τις τιμές των καυσίμων λόγω του κλεισίματος του Ορμούζ, οι επενδύσεις της Ινδίας κατά την τελευταία δεκαετία διασφάλισαν ότι η οικονομία της παρέμεινε καλά εφοδιασμένη, είπε.