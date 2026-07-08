 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ετοιμάζεται για διόδια – Τι ισχύει σε άλλα περάσματα

Το Ιράν προτίθεται να επιβάλει τέλη στα Στενά του Ορμούζ για τα διερχόμενα πλοία - Τι συμβαίνει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις ανά τον πλανήτη

Ποντοπόρος 08.07.2026, 22:25
Σχολιάστε
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ετοιμάζεται για διόδια – Τι ισχύει σε άλλα περάσματα
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε με την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν προκάλεσε έναν βαθύ δομικό μετασεισμό στο παγκόσμιο εμπόριο. Για δεκαετίες, η ελεύθερη και ατελής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνταν δεδομένη, παρά τις περιοδικές κρίσεις. Σήμερα, και πολύ περισσότερο υπό ένα καθεστώς απολύτως αβέβαιο μετά τις δηλώσεις του Ντόνταλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την Τετάρτη ότι η εκεχειρία έχει τελειώσει, το οικονομικό καθεστώς των διεθνών υδάτινων οδών αλλάζει ριζικά. Η πρόθεση του Ιράν και του Ομάν να θεσπίσουν ένα μόνιμο σύστημα χρεώσεων απειλεί να καταργήσει το καθεστώς της δωρεάν ναυσιπλοΐας, δημιουργώντας ένα προηγούμενο που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

«Η τελική διευθέτηση των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να δημιουργήσει ένα νέο προηγούμενο με παγκόσμιες προεκτάσεις», προειδοποίησε, χαρακτηριστικά, ο Άνταμ Φάραρ, ανώτερος αναλυτής γεωοικονομίας στο Bloomberg Economics.

Το διεθνές δίκαιο εγγυάται γενικά στα πλοία το δικαίωμα της διεθνούς ναυσιπλοΐας μέσω στενών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, και τα παράκτια κράτη δεν επιτρέπεται να χρεώνουν τα σκάφη απλώς και μόνο επειδή ασκούν αυτό το δικαίωμα. Οι κανόνες, ωστόσο, επιτρέπουν χρεώσεις για «συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται στο πλοίο». Σημειωτέον ότι το Ομάν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· το Ιράν δεν είναι.

Οι τεχνητές υδάτινες οδοί, όπως η Διώρυγα του Σουέζ και του Παναμά, λειτουργούν υπό διαφορετικά νομικά καθεστώτα. Θεωρούνται κυρίαρχες υποδομές των οποίων οι διαχειριστές μπορούν να χρεώνουν τα πλοία για να πλεύσουν μέσω των υδάτινων οδών τους.

Τα Στενά του Ορμούζ συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα και μέσω αυτών διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Ιράν προς τις αγορές της Ασίας, της Ευρώπης και πέραν αυτής. Η διεθνής ναυσιπλοΐα απολάμβανε επί μακρόν το δικαίωμα της ελεύθερης διέλευσης. Ομως, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν ανέτρεψε το status quo.

Το Ιράν απαιτεί πλέον από τα εμπορικά πλοία να λαμβάνουν ρητή έγκριση για να διαπλεύσουν τη θαλάσσια οδό. Ως μέρος της -υπό αμφισβήτηση πλέον- εκεχειρίας του με τις ΗΠΑ, το Ιράν δήλωσε ότι θα αναστείλει τις χρεώσεις για τη διέλευση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εξαίρεσης 60 ημερών, ώστε να επιτραπεί η επανέναρξη του εμπορίου. Επιμένει όμως ότι μετά τη λήξη της εξαίρεσης τον Αύγουστο, θα απαιτήσει και πάλι πληρωμές. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι θα είναι τέλη, για παράδειγμα, για «υπηρεσίες ναυσιπλοΐας, ασφάλειας και περιβάλλοντος».

Δεν είναι σαφές τι ύψος τελών έχει κατά νου το Ιράν. Προκειμένου να προβλέψει πόσα χρήματα θα μπορούσε να συγκεντρώσει η χώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έκανε τον Μάρτιο δύο υπολογισμούς: έναν χρησιμοποιώντας το ποσό των 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά πλοίο και έναν άλλον χρησιμοποιώντας τις 400.000 δολάρια, που αποτελεί την εκτίμησή του για το κόστος διέλευσης από τις διώρυγες του Σουέζ και του Παναμά.

Στενά του Βοσπόρου/Δαρδανελίων

Τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με τη Μεσόγειο. Οι υδάτινες οδοί αποτελούν ζωτικό ναυτιλιακό διάδρομο από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σιτηρά, καθώς και εμπορευματοκιβώτια. Περισσότερα από 40.000 πλοία διέσχισαν τα στενά πέρυσι. Τα τουρκικά στενά διέπονται από τη Συνθήκη του Μοντρέ του 1936. Η συμφωνία αποκατέστησε τον έλεγχο της Τουρκίας πάνω στις υδάτινες οδούς, αντικαθιστώντας ένα διεθνές καθεστώς που είχε καθιερωθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διατηρώντας παράλληλα την ελευθερία διέλευσης για τα εμπορικά πλοία.

Η συνθήκη επιτρέπει ρητά ορισμένα τέλη για υπηρεσίες. Αντί για διόδια διέλευσης, η Τουρκία χρεώνει τα πλοία για υπηρεσίες όπως ο φάρος και η ναυαγοσωστική αρωγή, καθώς και για την πλοήγηση ή τη βοήθεια ναυσιπλοΐας. Τα μεγάλα πλοία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων δεξαμενόπλοιων, υποχρεούνται να πληρώνουν πρόσθετο τέλος για τη συνοδεία ρυμουλκού.

Από την 1η Ιουλίου, ένα τυπικό πετρελαιοφόρο τύπου Suezmax θα πλήρωνε περίπου 240.000 δολάρια σε τέλη για ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής και από τα δύο Στενά.

Τα έσοδα της Τουρκίας από τα στενά έχουν σχεδόν εξαπλασιαστεί από το 2021, φτάνοντας τα 223 εκατομμύρια δολάρια για το έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Στενό του Έρεσουντ

Το στενό, γνωστό και ως Sound, χωρίζει τη Δανία από τη Σουηδία και είναι μία από τις πολλές πύλες από τη Βαλτική Θάλασσα προς τον Ατλαντικό Ωκεανό. Αποτελεί επίσης μέρος μιας ευρύτερης ομάδας υδάτινων οδών γνωστών ως Δανικά Στενά. Η διαδρομή εξυπηρετεί μεγάλα λιμάνια στη Σουηδία, τη Φινλανδία, τα κράτη της Βαλτικής, την Πολωνία και τη Γερμανία, μεταφέροντας φορτία που κυμαίνονται από αυτοκίνητα και σιτηρά μέχρι πετρέλαιο. Ενώ το στενό είναι γενικά ανοικτό για τη διεθνή ναυτιλία χωρίς διόδια διέλευσης, η πλοήγηση (πιλοτάρισμα) είναι υποχρεωτική για ορισμένα πλοία, και σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν τέλη.

Το Στενό του Έρεσουντ έχει αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική σημασία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς το ΝΑΤΟ έχει ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή της Βαλτικής, και τα Δανικά Στενά έχουν γίνει βασικός διάδρομος για την εμπορική ναυτιλία καθώς και για την παρακολούθηση των ρωσικών εξαγωγών ενέργειας.

Στενό της Μάλακα

Το Στενό της Μάλακα παρέχει τη συντομότερη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ασίας, συνδέοντας τον Ινδικό Ωκεανό με τη Νότια Σινική Θάλασσα και τον ευρύτερο Ειρηνικό. Αν και υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές μέσω του αρχιπελάγους της Ινδονησίας, δεν είναι τόσο βολικές ή εύκολες στην πλοήγηση. Περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου —αξίας περίπου 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων— διέρχεται από την υδάτινη οδό των 800 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένων αποστολών αργού πετρελαίου, προπανίου και οχημάτων.

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη, που συνορεύουν με το στενό, συντονίζουν τη διαχείρισή του. Συνεργάζονται με την Ταϊλάνδη, η οποία έχει μια μικρή ακτογραμμή στο βόρειο άκρο του, σε μέτρα ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών κατά της πειρατείας και των κοινών περιπολιών. Στα πλοία δεν επιβάλλονται διόδια διέλευσης.

Ωστόσο, η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη λαμβάνουν εθελοντικές οικονομικές συνεισφορές μέσω ενός ταμείου που βοηθά στη συντήρηση επικουρικών μέσων όπως σημαδούρες, φάροι κ.λπ. Το ταμείο είχε υπόλοιπο περίπου 4,11 εκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025, σύμφωνα με τον IMO και για φέτος έχει εγκριθεί προϋπολογισμός 4,8 εκατομμυρίων δολαρίων έχει εγκριθεί από την επιτροπή για φέτος.

Η ιδέα της χρέωσης των πλοίων για τη διέλευση από το στενό που τέθηκε τον Απρίλιο από τον ινδονήσιο προθυπουργό αποσύρθηκε από τον ίδιο πρόσφατα μετά από μια συνλαντησλη τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης.

Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ είναι μια λωρίδα θάλασσας νερού στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ. Στα αραβικά σημαίνει «Πύλη των Δακρύων», επειδή για αιώνες οι ναυτικοί έπεφταν θύματα των θαλάσσιων ρευμάτων του, των απρόβλεπτων ανέμων και των υφάλων.

Συνορεύοντας με την Υεμένη στα ανατολικά και το Τζιμπουτί και την Ερυθραία στα δυτικά, το στενό διαχειριζόταν μέχρι τα πρόσφατα χρόνια περίπου το 15% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και περισσότερες από 22.000 ετήσιες διελεύσεις πλοίων που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, LNG, σιτηρά και καταναλωτικά αγαθά.

Όμως, η κίνηση στην υδάτινη οδό έχει μειωθεί κατακόρυφα από τα τέλη του 2023, όταν οι Χούθι άρχισαν να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, αναγκάζοντας πολλά πλοία να κάνουν τον γύρο της Αφρικής.

Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν τέλη για τη διέλευση από το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Ωστόσο, η επιθεώρηση Lloyd’s List ανέφερε τον Απρίλιο ότι οι Χούθι εξέταζαν σχέδια για την επιβολή διοδίων σε πλοία που διέρχονται από την υδάτινη οδό, αφού το Ιράν δημιούργησε το προηγούμενο κάνοντάς το στα Στενά του Ορμούζ.

Στενό της Ταϊβάν

Το Στενό της Ταϊβάν —μια υδάτινη οδός που χωρίζει την Ταϊβάν από την ηπειρωτική Κίνα— συνδέει τη Βορειοανατολική Ασία με τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, καθιστώντας το ζωτικής σημασίας για τις προσανατολισμένες στις εξαγωγές οικονομίες της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας, της Ταϊβάν και της Κίνας. Αγαθά αξίας περίπου 2,45 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ή περισσότερο από 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, διέρχονται από αυτό κάθε χρόνο. Στα εμπορικά πλοία δεν επιβάλλονται τέλη διέλευσης.

Τα πλοία μπορούν να παρακάμψουν το Στενό της Ταϊβάν πλέοντας ανατολικά της Ταϊβάν, αν και η επαναδρομολόγηση πιο βαθιά στον Ειρηνικό προσθέτει χρόνο, μίλια  και κόστος καυσίμων. Η Ταϊβάν, εν τω μεταξύ, βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο στενό για το θαλάσσιο εμπόριό της. Η Κίνα, η οποία διεκδικεί την Ταϊβάν ως μέρος της επικράτειάς της, υποστηρίζει ότι το Στενό της Ταϊβάν δεν αποτελεί διεθνή ύδατα αλλά μέρος των εσωτερικών υδάτων της Κίνας.

Οι ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες δεν αποδέχονται αυτή την ερμηνεία και συνεχίζουν να πλέουν με τα πολεμικά τους πλοία μέσα από το στενό παρά τις διαμαρτυρίες του Πεκίνου. Ενώ η εμπορική ναυτιλία έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη, το Στενό της Ταϊβάν αποτελεί σημαντικό γεωπολιτικό σημείο ανάφλεξης.

Στενό του Γιβραλτάρ

Το Στενό του Γιβραλτάρ είναι η ναυτιλιακή λωρίδα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αφρική που συνδέει τη Μεσόγειο Θάλασσα με τον Ατλαντικό Ωκεανό. Με την Ισπανία και το Μαρόκο εκατέρωθεν, η υδάτινη οδός, στο στενότερο σημείο της, έχει πλάτος μόλις 13 χιλιόμετρα. Ως πύλη προς τη Μεσόγειο, αποτελεί απαραίτητο αγωγό για τις χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης που επιθυμούν να εμπορευτούν με την Ασία.

Περισσότερα από 100.000 εμπορικά πλοία περνούν από το στενό κάθε χρόνο, δηλαδή το 10% της διεθνούς θαλάσσιας κίνησης η οποία δεν επιβαρύνεται με κάποιο τέλος διεέλευσης.

Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας

Το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, στο νότιο άκρο της Αφρικής, αποτελεί μια ζωτική εναλλακτική διαδρομή για τα πλοία μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η διαδρομή ανοιχτής θαλάσσης που κάνει τον γύρο της Νότιας Αφρικής συνδέει κρίσιμες εμπορικές οδούς μεταξύ της Αμερικής και της Ασίας.

Τα πλοία σε αυτόν τον διάδρομο τείνουν να πλέουν κοντά στην αφρικανική ακτογραμμή για να μείνουν μακριά από τα πιο άγρια νερά του Ατλαντικού και του Ινδικού Ωκεανού. Δεν υπάρχει τέλος διέλευσης.

Αν και το Ακρωτήριο προσφέρει μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση, συνοδεύεται από υψηλό λειτουργικό κόστος, επειδή η εκτροπή γύρω από την Αφρική προσθέτει χιλιάδες μίλια σε ένα ταξίδι.

Διώρυγα του Παναμά

Η Διώρυγα του Παναμά, μήκους 80 χιλιομέτρων, τέμνει τον Παναμά, συνδέοντας τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό και δημιουργώντας την ταχύτερη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ της Ασίας και της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Συντομεύει επίσης τα ταξίδια μεταξύ της Ευρώπης και της δυτικής ακτής των ΗΠΑ.

Κατασκευασμένη σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, η τεχνητή υδάτινη οδός άνοιξε το 1914. Διαχειρίστηκε 13.404 διελεύσεις κατά το οικονομικό έτος 2025, αντανακλώντας μια αύξηση 19% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περίπου το 6% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από αυτήν. Λειτουργεί από την Αρχή της Διώρυγας του Παναμά, μια υπηρεσία της κυβέρνησης του Παναμά, από το 1999, όταν οι ΗΠΑ μεταβίβασαν τον έλεγχο στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής.

Σε αντίθεση με τις φυσικές διεθνείς πλωτές οδούς, οι οποίες διέπονται από το ναυτικό δίκαιο, η Διώρυγα του Παναμά θεωρείται κυρίαρχη υποδομή που ανήκει και λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Παναμά και ως εκ τούτου, η αρχή της διώρυγας επιτρέπεται να εισπράττει διόδια διέλευσης και το πράττει με βάση τον τύπο του πλοίου, τη χωρητικότητα και το φορτίο. Ένα μεσαίου μεγέθους πετρελαιοφόρο πληρώνει περίπου 350.000 έως 400.000 δολάρια για να εξασφαλίσει μία θέση διέλευσης από τη διώρυγα, όμως οι θέσεις που διατίθενται μέσω δημοπρασιών μπορούν να ανεβάσουν το κόστος περίπου στο 1 εκατομμύριο δολάρια κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας ή γεωπολιτικών αναταραχών.

Η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά είχε έσοδα ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την πλωτή οδό το οικονομικό έτος 2025.

Διώρυγα του Σουέζ

Η μήκους 193 χιλιομέτρων Διώρυγα του Σουέζ διασχίζει την Αίγυπτο, συνδέοντας τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα και παρέχοντας τη συντομότερη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Αποτελεί ζωτική αρτηρία για το εμπόριο μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, εξαλείφοντας την ανάγκη των πλοίων να πλέουν γύρω από το νότιο τμήμα της Αφρικής.

Η τεχνητή διώρυγα, η οποία άνοιξε το 1869, εξυπηρέτησε 26.434 πλοία το 2023 —την υψηλότερη ετήσια κίνησή της εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες— και συνήθως διακινεί περίπου το 15% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Λειτουργεί από την κρατική Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ της Αιγύπτου, η οποία επιβλέπει τη ναυσιπλοΐα και ορίζει τους κανόνες διέλευσης. Όπως και η Διώρυγα του Παναμά, η Διώρυγα του Σουέζ αποτελεί κυρίαρχη υποδομή και η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ χρεώνει διόδια στα εμπορικά πλοία με βάση τον τύπο του πλοίου και το μεταφερόμενο φορτίο. Για ένα έμφορτο δεξαμενόπλοιο του πιο κοινού τύπου στον παγκόσμιο στόλο, η μονή διέλευση μέσω της διώρυγας μπορεί να κοστίσει περίπου 380.000 δολάρια.

Τα έσοδα από τη διώρυγα έφτασαν τα 4,67 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2025/2026, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ.

Η διώρυγα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο παγκόσμιων ναυτιλιακών αναταραχών. Τα έσοδα από τη διώρυγα μειώθηκαν κατά 61% το 2024, ως αποτέλεσμα της παράκαμψης της Ερυθράς Θάλασσας από τα πλοία προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο επιθέσεων από τους Χούθι.

Σε κάθε περίπτωση, η επιβολή νέων «διοδίων» στα θαλάσσια chokepoints λειτουργεί ως ένας έμμεσος φόρος στο παγκόσμιο εμπόριο. Από τα Στενά της Ταϊβάν μέχρι το Γιβραλτάρ και το Όρεσουντ στη Βαλτική, η ελευθερία των θαλασσών αμφισβητείται πλέον όχι μόνο με στρατιωτικά αλλά και με οικονομικά μέσα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν
Commodities

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά την αρχική εκτόξευση
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά, στο ΧΑ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
World

Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο
Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί εξετάζεται παράταση μετά τα αιτήματα των λογιστών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εξετάζεται παράταση στις δηλώσεις - Πώς θα καταβληθεί ο φόρος

Τα αγκάθια που μπλοκάρουν τις φορολογικές δηλώσεις - Πόσες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Ανδρομάχη Παύλου
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Το ΣτΕ ισορροπεί ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και την εξυπηρέτηση δημοσίων έργων
Ακίνητα

Απαλλοτριώσεις: «Φρένο» του ΣτΕ στην ομηρία των ιδιοκτητών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ ξεκαθαρίζουν πότε η Διοίκηση οφείλει να αποδεσμεύσει ακίνητα που παραμένουν παγωμένα για χρόνια

Μάχη Τράτσα
Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας
Experts

Οι συντάξεις χηρείας και η συζήτηση περί χρεοκοπίας

Λόγω της κοινωνικής ασφάλειας

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ξενοδοχεία: Υψηλότερες πληρότητες και τιμές τον Μάιο, με «σήμα» ανθεκτικής ζήτησης
Τουρισμός

«Σήμα» ανθεκτικής ζήτησης για τα ξενοδοχεία

Υψηλότερη πληρότητα και αυξημένες τιμές στα ξενοδοχεία τον Μάιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι

Λάμπρος Καραγεώργος
Μουντιάλ: Όλοι θέλουν τα δικαιώματα στις ΗΠΑ
Business of Sport

Ποιος θα βάλει... γκολ στην οικονομία του Μουντιάλ;

Τα δικαιώματα του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι περιζήτητα, με μεγάλη τηλεθέαση και ευκαιρίες διαφήμισης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ιαπωνία: Ποντάρει στην πνευματική ιδιοκτησία χαρακτήρων για να ενισχύσει την παγκόσμια ανάπτυξη
Tέχνη και Ζωή

Αnime και manga γίνονται κύριο εξαγώγιμο προϊόν της Ιαπωνίας

Τα anime και οι χαρακτήρες τους είναι αρκετά δημοφιλή πολύ πέρα από την Ιαπωνία ήδη από τη δεκαετία του 1960

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία: «No Kids» – Απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»
World

«No Kids» - Στη Γαλλία απαγορεύονται οι «χώροι μόνο για ενηλίκους»

Η γαλλική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου διαπιστώνει μια «αυξανόμενη έλλειψη ανοχής στα παιδιά»

Αλέξανδρος Καψύλης
UBS: Στις τοπ επιλογές των ευρωπαϊκών τραπεζών η μετοχή της Εθνικής
Τράπεζες

UBS: Στις κορυφαίες επιλογές η μετοχή της Εθνικής

Η UBS διατηρεί σύσταση «αύξησης θέσεων» για τον κλάδο στην Ευρώπη

Τάσος Μαντικίδης
Περισσότερα από Ποντοπόρος
Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή
Ακτοπλοΐα

Κυκλάδες: Ζητούν δεύτερη άγονη ακτοπλοϊκή γραμμή

Το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη δεύτερης ενδοκυκλαδικής άγονης γραμμής, η οποία αφορά κυρίως τις Ανατολικές και Νότιες Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Seanergy Maritime: Επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του ομολογιακού
Business

Υπερκάλυψη 2,03 φορές για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Η δημόσια προσφορά της Seanergy Maritime ολοκληρώθηκε με άντληση 100 εκατ. ευρώ και κατανομή κατά 92% σε ιδιώτες επενδυτές - Η ζήτηση έφτασε τα 202,8 εκατ. ευρώ

Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής
Λιμάνια

Κικίλιας: Ο νέος επιβατικός σταθμός στους Παξούς αντάξιος της τουριστικής του δυναμικής

Τα λιμενικά έργα στα νησιά πρέπει να σχεδιάζονται με σωστή μελέτη και σεβασμό στη μοναδικότητα κάθε τόπου, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αναταράξεων – Μαρινάκης και Φράγκου για το παγκόσμιο εμπόριο
Ναυτιλία

Η ναυτιλία σε έναν κόσμο αναταράξεων – Μαρινάκης και Φράγκου για το παγκόσμιο εμπόριο

Στο 30o Annual Government Roundtable του Economist στο Λαγονήσι, οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Αγγελική Φράγκου, δύο από τους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές, περιέγραψαν έναν κλάδο που λειτουργεί πλέον σε καθεστώς μόνιμης κρίσης — και που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική αξία για κράτη, οικονομίες και επιχειρήσεις

Ναυτιλία: Σταθερή η επενδυτική «όρεξη» των Ελλήνων εφοπλιστών τον Ιούνιο
Ναυτιλία

Σταθερή η επενδυτική «όρεξη» των Ελλήνων εφοπλιστών τον Ιούνιο

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνέχισαν να «χτίζουν» στόλο για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα δεξαμενόπλοια, αλλά και στα containerships και στα bulk carriers

Λάμπρος Καραγεώργος
Έλληνες εφοπλιστές: Οδηγούν τη νέα κούρσα παραγγελιών στα bulk carriers
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές κυριαρχούν στις παραγγελίες στα bulk carriers

Οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακολουθούν απλώς την αγορά, αλλά διαμορφώνουν ενεργά την επόμενη φάση ανανέωσης του στόλου ξηρού φορτίου

Λάμπρος Καραγεώργος
ΟΛΘ: Γιατί ο Προβλήτας 6 αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης
Λιμάνια

ΟΛΘ: Tο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα του Προβλήτα 6

Πώς το κρίσιμο έργο στον ΟΛΘ αναβαθμίζει την εξαγωγική ανταγωνιστικότητα και τονώνει την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στη Β.Ελλάδα

Latest News
Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά την άνοδο που σημείωσαν λόγω των επιθέσεων ΗΠΑ κατά Ιράν
Commodities

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά την αρχική εκτόξευση

Σε συνδυασμό με τις επιθέσεις η αναφορά Τραμπ ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με το Ιράν οδήγησαν το πετρέλαιο σε άνοδο νωρίτερα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επιφυλακτική η αντίδραση, μετά τη βουτιά, στο ΧΑ

Με ήπια ανοδική αντίδραση επιχειρεί να ανακάμψει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τις ισχυρές πιέσεις της χθεσινής συνεδρίασης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου
World

Το τίμημα του πολέμου για τις εταιρείες του Κόλπου

Για τους ενεργειακούς τομείς, οι αυξήσεις στις τιμές συνέβαλαν στην αντιστάθμιση της διαταραχής του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου
Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τραυματίες και τρεις διασωληνωμένοι – Αναφορές για δεξαμενή προπανίου

Aσθενοφόρα έχουν μεταφέρει ανθρώπους στα νοσοκομεία «Θριάσιο» και «Αττικόν»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αιφνίδιος έλεγχος σε φροντιστήριο
Business

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε φροντιστήριο

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού οι δαπάνες για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης αυξήθηκαν κατά 35% την περίοδο 2021-2023

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal
Business

Y/KNOT Invest: Έσοδα 1,44 εκατ. δολ. μετά τη μεταφορά φορτίου με την ArcelorMittal

Η διαδικασία, διάρκειας περίπου 45 ημερών, ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2026 και ολοκληρώθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου.

Συντάξεις χηρείας: Οι τέσσερις σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις χηρείας: Οι 4 σοβαρές ελλείψεις για τους συνταξιούχους

Τι ζητούν οι συνταξιούχοι για τις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
JD|Cosmos: Νέος Managing Director σε Ελλάδα και Κύπρο
Business

Νέος Managing Director της JD|Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο

Το πεδίο ευθύνης του εκτείνεται στο σύνολο των brands Cosmos Sport, JD Sports, Sneaker10, SlamDunk και Rundome

Νέοι αγρότες: Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις
AGRO

Τι αλλάζει στις πληρωμές και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις για τους νέους αγρότες

Οι προθεσμίες για την καταβολή της δεύτερης δόσης στους νέους αγρότες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος για τις μετοχές -Υπό πίεση ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Άνοδος για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Υπό πίεση ο FTSE 100

Oι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι
Business

Trastor: Πώληση επαγγελματικού ακινήτου στο Μαρούσι

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 4 εκατ. ευρώ

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ
Business

Νέα σύμβαση έργου από την ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο ποσό των 8,75 εκατ. ευρώ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Ανέκαμψαν οι αγορές – Άλμα για τον Kospi
Ασία

Ανέκαμψαν οι ασιατικές αγορές - άλμα για τον Kospi

Ο Kospi ενισχύθηκε κατά 2,88%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 3,67%

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο
Κόσμος

F-35: Ο Τραμπ επιφυλάχθηκε – Αναμένονται κινήσεις μέχρι το Νοέμβριο

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει συγκεκριμένες κινήσεις πριν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, προκειμένου να προλάβει εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΕΟΣΟΕ: Αλλαγές στη χρηματοδότηση του τομεακού προγράμματος οίνου στη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καμπανάκι ΚΕΟΣΟΕ για τα τομεακά προγράμματα οίνου

Παρέμβαση ΚΕΟΣΕΟ για τις αλλαγές που προωθούνται στα τομεακά προγράμματα οίνου - Θα είναι πλήγμα για αμπελουργούς και οινοποιούς, προειδοποιεί

Ακρίβεια: Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο
Economy

Ξεκινά ο σχεδιασμός για νέες μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο

Η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τη σημερινή συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, με γνώμονα τη μείωση της ακρίβειας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies