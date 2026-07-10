Meta Platforms: Το νέο AI chip Iris μπαίνει σε παραγωγή από τον Σεπτέμβριο

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Η Meta Platforms σχεδιάζει να θέσει σε παραγωγή από τον Σεπτέμβριο το νέο της chip τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διπλασιάσει τη συνολική υπολογιστική της ισχύ και να φτάσει τα 14 gigawatts το επόμενο έτος. Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που επικαλείται το Reuters, η κίνηση αυτή αποτελεί κομβικό βήμα στη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει την τεχνολογική της αυτονομία και να μειώσει την εξάρτησή της από εξωτερικούς προμηθευτές chip.

Το νέο chip, με κωδική ονομασία Iris, εντάσσεται στο πρόγραμμα Meta Training and Inference Accelerators (MTIA), το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει εσωτερικά. Στόχος είναι η αξιοποίηση ειδικά σχεδιασμένου ημιαγωγού για τη βελτίωση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που στηρίζουν βασικές πλατφόρμες της, όπως το Facebook και το Instagram.

Γρήγορη πρόοδος στις δοκιμές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δοκιμές του chip ολοκληρώθηκαν σε μόλις έξι εβδομάδες και δεν εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα. Η ταχύτητα αυτή θεωρείται ένδειξη θετικής προόδου για μια εσωτερική προσπάθεια που είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες από την έναρξή της πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια.

Η Meta έχει προσαρμόσει το chip στις δικές της ανάγκες και συνεργάζεται με τη Broadcom για τον σχεδιασμό και με την Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. για την κατασκευή του. Η επιλογή αυτή αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του υψηλού κόστους υπολογιστικής ισχύος, αλλά και να περιορίσει την εξάρτηση της εταιρείας από προμηθευτές όπως η Nvidia και η AMD.

Στόχος η ενεργειακή και υπολογιστική επέκταση

Το Iris προορίζεται να ενισχύσει τις μεγάλες ποσότητες GPUs που ήδη αγοράζει η Meta για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο εσωτερικό έγγραφο, η υιοθέτηση των πιο σύγχρονων GPUs σε έναν όμιλο του μεγέθους της Meta έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητική και έχει κοστίσει χρόνο στην εταιρεία.

Για το 2026, η Meta σχεδιάζει να αναπτύξει επτά gigawatts υπολογιστικής υποδομής, έχοντας ήδη προσθέσει 1 gigawatt στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς και εκτιμώντας ότι θα προσθέσει άλλα 5,5 gigawatts έως το τέλος του έτους. Η εταιρεία υπολογίζει ότι το 2027 θα διπλασιάσει ξανά τη δυναμικότητά της στα 14 gigawatts.

Τεράστιες επενδύσεις στην AI

Η Meta αναμένεται να διαθέσει έως και 145 δισ. δολάρια φέτος για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ποσό που αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος των συνολικών επενδύσεων των Big Tech στον τομέα, οι οποίες εκτιμώνται σε πάνω από 700 δισ. δολάρια. Η κλίμακα αυτών των δαπανών δείχνει πόσο επιθετικά κινείται ο κλάδος για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος που γεννά η AI.

Για να στηρίξει την επέκταση, η Meta έχει εξασφαλίσει πολυετείς συμφωνίες προμήθειας με τη Samsung για μνήμη, τη Sandisk για flash storage και τη Sumitomo Electric για οπτικό εξοπλισμό δικτύου. Οι συμφωνίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που η έλλειψη μνημών πιέζει την αγορά και ωθεί ακόμη και εταιρείες όπως η Apple να αυξήσουν τιμές.

Η πίεση στην αγορά chips

Η ζήτηση για μνήμες και AI chips έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς οι τεχνολογικοί όμιλοι επιταχύνουν την ανάπτυξη data centers για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Η άνοδος των τιμών σε μνήμη και άλλα chip έχει γίνει τόσο έντονη, ώστε αναλυτές της Morgan Stanley μιλούν πλέον για το «chipflation» ως μακροοικονομική ανησυχία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η στρατηγική της Meta να σχεδιάσει δικά της chips δεν αποτελεί μόνο τεχνική επιλογή, αλλά και κίνηση ελέγχου κόστους και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της. Η εταιρεία επιχειρεί να χτίσει ένα πιο ανεξάρτητο μοντέλο για την AI υποδομή της, σε μια αγορά όπου η πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ εξελίσσεται σε καθοριστικό πλεονέκτημα.