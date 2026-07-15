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Pimco: «Ψήφο» σε 5ετή και 10ετή αμερικανικά ομόλογα

Η κατάργηση της μελλοντικής καθοδήγησης της Fed και πώς θα επηρεάσει τα αμερικανικά ομόλογα

Ομόλογα 15.07.2026, 15:43
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Pimco: «Ψήφο» σε 5ετή και 10ετή αμερικανικά ομόλογα
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Το τμήμα της καμπύλης των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, διάρκειας πέντε έως δέκα ετών, βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αστάθεια που προκύπτει από τη μετάβαση της Fed σε ένα καθεστώς μειωμένης καθοδήγησης, σύμφωνα με τον επικεφαλής σταθερού εισοδήματος της Pacific Investment Management Co.

Ο Andrew Balls, ο οποίος βοηθά στην επίβλεψη περιουσιακών στοιχείων περίπου 2,3 τρισ. δολαρίων στην Pimco, αναμένει περισσότερες αναταράξεις στις αγορές ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, καθώς ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, κινείται για την κατάργηση της μελλοντικής καθοδήγησης , του συστήματος σηματοδότησης της κεντρικής τράπεζας προς τα πού κατευθύνονται τα επιτόκια. Ταυτόχρονα, τα οικονομικά δεδομένα έχουν γίνει πιο ασταθή εν μέσω διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου και εμπορικών εντάσεων.

Η σιωπή της Fed

Ο Balls αναμένει ότι τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα του Δημοσίου θα υποστούν το μεγαλύτερο βάρος της αστάθειας. Προτιμά ελαφρώς μεγαλύτερες διάρκειες στα τρέχοντα επίπεδα αποδόσεων, ειδικά σε «πραγματικούς» όρους, μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό. Οι αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου μειώθηκαν την Τρίτη, αφού τα στοιχεία έδειξαν απότομη επιβράδυνση του πληθωρισμού, αν και οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων περίπου στο 4,6% είναι σχεδόν 50 μονάδες βάσης υψηλότερες από ό,τι στις αρχές Ιανουαρίου.

«Θα έλεγα ότι σε όλη την καμπύλη, το πενταετές έως δεκαετές τμήμα της καμπύλης φαίνεται αρκετά καλό» εξήγησε μιλώντας στην Bloomberg Television. «Η απόδοση, ως ένδειξη απόδοσης, είναι ένας αρκετά καλός οδηγός με την πάροδο του χρόνου. Το επίπεδο των ονομαστικών αποδόσεων, των πραγματικών αποδόσεων, είναι πολύ ελκυστικό».

Το βασικό σενάριο του Balls είναι η Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα φέτος, αν και αναμένει ότι θα ενεργήσει εάν χρειαστεί. Ο Γουόρς διατήρησε την πιθανότητα αυξήσεων των επιτοκίων στο τραπέζι κατά την κατάθεσή του στο Κογκρέσο την Τρίτη, ενώ επανέλαβε την πρόθεσή του να είναι πιο προσεκτικός στις επικοινωνίες του.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι η εγκατάλειψη των προβλέψεων για την πορεία της Fed θα τους κάνει πιο εξαρτημένους από τις αναγνώσεις οικονομικών δεδομένων για να αξιολογήσουν την πορεία της πολιτικής της, και ο Balls αναγνώρισε ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

«Νομίζω ότι είναι ακριβώς όπως ο καιρός, δεν έχει νόημα να παραπονιόμαστε γι’ αυτό, απλώς προσαρμοστείτε» είπε. «Από την άποψή μου, η μη παροχή πολλών προβλέψεων είναι απολύτως λογική. Απλώς κοιτάξτε τα γεγονότα της τελευταίας μίας ή δύο εβδομάδων. Γιατί να παρέχετε πολλές προβλέψεις σε ένα πολύ αβέβαιο περιβάλλον;»

Τα βρετανικά ομόλογα

Ο Balls παρακολουθεί επίσης προσεκτικά την αγορά ομολόγων της Βρετανίας, καθώς οι επενδυτές περιμένουν την επιλογή του επερχόμενου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ για υπουργό Οικονομικών. Ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ είναι ένας πιθανός υποψήφιος, αν και ορισμένοι στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα φοβούνται ότι ο διορισμός θα σηματοδοτήσει μια στροφή προς τα αριστερά, ενδεχομένως αποτρέποντας τους επενδυτές.

Ο Μπολς είπε ότι δεν θα πουλούσε βρετανικά ομόλογα αν ο Μίλιμπαντ διοριζόταν υπουργός Οικονομικών.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα αναζητούσες σε έναν υπουργό Οικονομικών. Θα υπήρχε οικονομική πολιτική, ικανότητα, γνώση του θεσμού, η ικανότητα να ηγείται του Υπουργείου Οικονομικών και στη συνέχεια η αντίληψη της αγοράς», είπε. «Και μετά, σε δύο από αυτά τα τρία, θα έλεγα ότι έχει αρκετά καλή βαθμολογία».

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