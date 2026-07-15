Βενζίνη: Γιατί θα παραμείνουν ψηλά οι τιμές

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Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δημιούργησε την μεγαλύτερη έλλειψη πετρελαίου παγκοσμίως θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού κυβερνήσεις και υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Κι ενώ ο μαύρος χρυσός «φλερτάρει» με τα 80 δολάρια μετά τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο η οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει ένα νέο πρόβλημα. Πρόκειται για την βενζίνη.

ΔΟΕ: Προειδοποιεί για κρίση εφοδιασμού βενζίνης και ντίζελ

Ήδη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) στην πρόσφατη έκθεση του προειδοποιεί για κρίση στις προμήθειες βενζίνης και ντίζελ λόγω των επιπτώσεων των πολέμων στα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής και της Ρωσίας,

Ο Οργανισμός ανέφερε ότι οι προοπτικές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου θα είναι σημαντικά χειρότερες εάν οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ σταματήσουν ξανά.

Ο πόλεμος στο Ιράν είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ και ως εκ τούτου τα διυλιστήρια του Κόλπου δεν μπορούσαν να μεταφέρουν την παραγωγή τους μειώνοντας τις δραστηριότητές τους.

Ταυτόχρονα, η παγκόσμια κατανάλωση βενζίνης παρέμεινε υψηλή, καθώς οι κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές. «Ως αποτέλεσμα, οι αντλήσεις από τα αποθέματα της βιομηχανίας έχουν ξεπεράσει τα κανονικά ποσοστά, ανέφερε» ανέφερε η έκθεση.

Εάν η τάση συνεχιστεί και τα διυλιστήρια παραμείνουν παρεμποδισμένα από τη σύγκρουση, οι προμήθειες βενζίνης θα παραμείνουν περιορισμένες αυτό το καλοκαίρι, ανέφερε.

Περιορισμένη η ικανότητα διύλισης

Τα εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πέρασαν από τον Περσικό Κόλπο και βγήκαν στην αγορά τις τελευταίες εβδομάδες βοήθησαν μεν να προστεθεί ένα μαξιλάρι στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αλλά δεν επαρκούν.

Το πετρέλαιο πρέπει να διυλίζεται σε προϊόντα και καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι, όπως άσφαλτος, πλαστικό, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμο αεριωθούμενων, ντίζελ και βενζίνη.

Αλλά η παγκόσμια ικανότητα διύλισης είναι βαθιά περιορισμένη λόγω πολέμου στο Ιράν ενώ η Ουκρανία άρχισε να ανατινάζει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αν προστεθούν και οι ακραίες θερμοκρασίες που διαταράσσουν τις ψυχρές συνθήκες που χρειάζονται τα διυλιστήρια για σωστή απόσταξη, τότε υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, αναφέρει η ανάλυση του CNN.

Τα παγκόσμια διυλιστήρια επεξεργάζονται 8,4 εκατομμύρια λιγότερα βαρέλια αργού πετρελαίου κάθε μέρα από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου παράγοντας 10% λιγότερα καύσιμα, σύμφωνα με τη Νατάσα Κάνεβα, επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στην JPMorgan.

«Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα επιστρέψουν τα βαρέλια αργού πετρελαίου, αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να τα επεξεργαστεί το παγκόσμιο σύστημα διύλισης» είπε.

Προσφορά και (έλλειψη) ζήτησης

Η ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ δεν έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Η επανέναρξη των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, η δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν έχει «λήξει» και η εκ νέου επιβολή ναυτικού αποκλεισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την διέλευση των πλοίων.

Και η παραγωγή στη Μέση Ανατολή επανέρχεται σιγά σιγά σε λειτουργία, αυξημένη κατά 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Μάιο, σύμφωνα με την Macquarie Research.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βγήκαν από τα Στενά προσθέτοντας 17 ημέρες εφοδιασμού, σύμφωνα με την Lipow Oil Associates.

Το ερώτημα τώρα είναι τι θα γίνει με αυτό. Η ζήτηση για πετρέλαιο μειώθηκε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επειδή η προσφορά μειώθηκε απότομα και πολλοί άνθρωποι μείωσαν την κατανάλωσή τους.

Αυτό βοήθησε να διατηρηθούν οι τιμές χαμηλότερες από ό,τι ανέμεναν οι περισσότεροι αναλυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου αλλά περιπλέκει επίσης την ανάκαμψη της αγοράς ενέργειας.

Για παράδειγμα, η Κίνα μείωσε την παραγωγή διυλιστηρίων κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με την JPMorgan, καθώς η κυβέρνηση αύξησε σημαντικά τις μονάδες καύσης άνθρακα και την προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Κίνα εξάντλησε τα τεράστια αποθέματά της έκτακτης ανάγκης για να αναπληρώσει την απώλεια πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο και μείωσε δραματικά την ποσότητα βενζίνης και ντίζελ που διυλίζει και εξάγει σε γειτονικές χώρες επιδεινώνοντας τις εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων στη Νοτιοανατολική Ασία.

Πριν η κινεζική ικανότητα διύλισης αυξηθεί ξανά, η κυβέρνηση θα θέλει διαβεβαιώσεις ότι το αργό πετρέλαιο ρέει ανεμπόδιστα μέσω του Ορμούζ, προέβλεψε η Κανέβα.

Εκτίμηση ζημιών

Οι ανανεωμένες εχθροπραξίες στον Περσικό Κόλπο περιπλέκουν επίσης την επανέναρξη της διύλισης στη Μέση Ανατολή. Η ικανότητα διύλισης στην περιοχή ανέρχεται σε 11,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, η οποία θα είναι δύσκολο να επανέλθει εάν το καύσιμο δεν μπορεί να πάει πουθενά.

Ένα ακόμη πιο σημαντικό εμπόδιο: Το Ιράν επιτέθηκε σε 30 διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με την JPMorgan. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο λειτουργικές θα είναι αυτές οι εγκαταστάσεις όταν επαναλειτουργήσουν.

Η Αμερική έγινε ο εξαγωγέας φυσικού αερίου και ντίζελ έσχατης ανάγκης αφότου η Μέση Ανατολή σταμάτησε να εξάγει καύσιμα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τα διυλιστήρια των ΗΠΑ αύξησαν την παραγωγή καυσίμων αεριωθούμενων για να καλύψουν τη ζήτηση στην Ευρώπη και ντίζελ για να καλύψουν τη ζήτηση στην Αυστραλία και την Ασία. Αυτό περιόρισε την ικανότητα της Αμερικής να παράγει φυσικό αέριο, καύσιμο αεριωθούμενων και ντίζελ για τη δική της αγορά, ένας από τους λόγους για τους οποίους οι τιμές του φυσικού αερίου δεν έχουν «πέσει σαν πέτρα» όπως προέβλεψε ο Τραμπ.

Η ικανότητα διύλισης στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί πρόβλημα εδώ και χρόνια. Τέσσερα διυλιστήρια έχουν κλείσει στην Καλιφόρνια μέχρι στιγμής αυτή τη δεκαετία λόγω των περιβαλλοντικών κανονισμών και του υψηλού κόστους. Το τελευταίο νέο διυλιστήριο των ΗΠΑ με σημαντική χωρητικότητα ήταν η εγκατάσταση της Marathon στο Γκάριβιλ της Λουιζιάνα, η οποία χτίστηκε το 1977.

Η Ρωσία

Η εικόνα γίνεται δυσμενέστερη μετά την απόφαση της Ρωσίας να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε διυλιστήρια της. Υπενθυμίζεται ότι η χώρα είναι η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου θέρμανσης στον κόσμο και η δεύτερη μετά τις ΗΠΑ σε εξαγωγές ντίζελ.

Η χώρα έχει αντιμετωπίσει σημαντικές ελλείψεις καυσίμων τις τελευταίες εβδομάδες: Τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές στα βενζινάδικα και οι τιμές των καυσίμων σε ορισμένες περιοχές έχουν αυξηθεί κατά 50% τις τελευταίες ημέρες.

Αυτές οι διακοπές προκαλούν τεράστια προβλήματα και στην παγκόσμια αγορά ντίζελ: Το ένα πέμπτο της μειωμένης λειτουργίας των διυλιστηρίων στον κόσμο έχει προκληθεί από την απώλεια δυναμικότητας της Ρωσίας, εξηγεί η JPMorgan. Τα 800.000 βαρέλια ημερησίως εξαγόμενου ντίζελ της Ρωσίας πριν από τον βομβαρδισμό της Ουκρανίας αποτελούσαν το 12% των παγκόσμιων αποστολών ντίζελ, σύμφωνα με τον Andy Lipow, πρόεδρο της Lipow OilAssociates.

Αυτός είναι ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ έχουν αυξηθεί κατά 20% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και γιατί οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλές για αρκετά περισσότερο χρόνο από ό,τι θα ήθελε κανείς, ακόμη και όταν το πετρέλαιο αρχίσει να ρέει ξανά.

«Ακόμα και καθώς η προσοχή της αγοράς παραμένει, όπως είναι κατανοητό, στραμμένη στο Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες των παγκόσμιων ισορροπιών διύλισης μπορεί τώρα να βρίσκεται σχεδόν 2.000 μίλια βόρεια» καταλήγει η Κανέβα.