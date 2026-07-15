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ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Σε λειτουργία μπαίνει τις επόμενες ημέρες το νέο ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 15.07.2026, 07:00
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ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Πρεμιέρα με τα αγροτικά ακίνητα θα κάνει το νέο ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) που θα τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες.

Πρώτιστος στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι οι πληρωμές του Οκτωβρίου να πραγματοποιηθούν μέσω του νέου συστήματος.

Το ΜΙΔΑ

Το ΜΙΔΑ θα διασυνδεθεί με το ΟΣΔΕ και το Κτηματολόγιο, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια ενιαία εικόνα για την ιδιοκτησία και τη χρήση των αγροτεμαχίων, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους και να περιοριστούν οριστικά τα φαινόμενα καταχρήσεων.

Η πρώτη εφαρμογή στα αγροτεμάχια αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για το νέο ψηφιακό εργαλείο, καθώς οι αγροτικές εκτάσεις συγκαταλέγονται στις πιο σύνθετες κατηγορίες ακινήτων. Συχνά καταγράφονται αποκλίσεις μεταξύ των δηλώσεων ιδιοκτησίας, των στοιχείων χρήσης, των μισθωτηρίων και των δεδομένων που τηρούνται στις ηλεκτρονικές βάσεις του Δημοσίου, γεγονός που δυσχεραίνει τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους.

Το νέο μητρώο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά έργα της φορολογικής διοίκησης, καθώς φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ατομικό ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο

Μετά την πρώτη φάση εφαρμογής στα αγροτικά ακίνητα, η σκυτάλη θα περάσει στο σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι αναμένεται να έχουν στη διάθεσή τους χρονικό περιθώριο περίπου 8 έως 10 μηνών προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία της περιουσίας τους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Όσοι ιδιοκτήτες δεν ενημερώσουν εμπρόθεσμα ή δηλώσουν ανακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους στο νέο ψηφιακό Μητρώο θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 500 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση μίσθωσης και φθάνουν τα 1.000 ευρώ, εάν η ανακριβής δήλωση οδήγησε σε παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Το μεγαλύτερο «ρίσκο», ωστόσο, αφορά τις ίδιες τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς τυχόν λάθη, παραλείψεις ή καθυστερήσεις στη δήλωση των εκτάσεων μπορεί να έχουν άμεσες συνέπειες για τον παραγωγό, οδηγώντας ακόμη και σε απώλεια των ενισχύσεων του ΟΣΔΕ.

Ο σχεδιασμός

Το νέο μητρώο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ψηφιακά έργα της φορολογικής διοίκησης, καθώς φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ατομικό ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο, συγκεντρώνοντας πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται κατακερματισμένες σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα.

αγροτικά ακίνητα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ με το νέο ψηφιακό μητρώο μπαίνει τα ενοίκια και ο ΕΝΦΙΑ

Για κάθε ιδιοκτησία θα αποτυπώνονται στοιχεία όπως το είδος του ακινήτου, η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές, αν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, καθώς και ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών θα επιτρέψει στην ΑΑΔΕ να προχωρά σε εκτεταμένες διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από ενοίκια, αλλά και περιπτώσεων ακινήτων με μη δηλωμένα τα πραγματικά τετραγωνικά που οδηγούν σε χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις, όπως ο ΕΝΦΙΑ.

Ο ΑΤΑΚ θα πρέπει να ταυτίζεται με τον αντίστοιχο κωδικό του Κτηματολογίου και οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της περιουσίας τους όπως αυτά θα αποτυπώνονται στο ΜΙΔΑ. Όσοι διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις θα πρέπει να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις διασταυρώσεις και στις συναλλαγές που θα βασίζονται στα δεδομένα του νέου μητρώου.

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ΜΙΔΑ: Στο στόχαστρο τα αγροτικά ακίνητα – Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ

Σε λειτουργία μπαίνει τις επόμενες ημέρες το νέο ψηφιακό Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

Ανδρομάχη Παύλου

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