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Meta: Η AI κατά των ευπαθών εργαζομένων

Αγωγή εργαζομένων κατά της Meta - Ευπαθείς ομάδες στοχοποιήθηκαν από την... AI

Tεχνητή νοημοσύνη 15.07.2026, 09:25
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Meta: Η AI κατά των ευπαθών εργαζομένων
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Δεκάδες εργαζόμενοι της Meta έχουν καταθέσει αγωγή κατά της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι  χρησιμοποίησε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να επιλέξει υπαλλήλους προς απόλυση στο πλαίσιο μαζικών περικοπών.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης αξιοποιήθηκαν έτσι ώστε να στοχοποιηθούν κάποιοι από αυτούς οι οποίοι είχαν ζητήσει αναρρωτικές άδειες, άδειες μητρότητας ή μισθολογικές προσαρμογές λόγω αναπηρίας.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της βόρειας περιφέρειας της Καλιφόρνιας, αναφέρεται στη διαδικασία μείωσης προσωπικού της Meta που αφορούσε περίπου 8.000 εργαζομένους και η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Επί της ουσίας, οι 26 εργαζόμενοι που προσέφυγαν υποστηρίζουν ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε συστήματα Tεχνητής Nοημοσύνης «για να βαθμολογήσει, να κατατάξει και να επιλέξει τους εργαζομένους που θα περιλαμβάνονταν στη λίστα των απολύσεων».

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι από την Μeta

Σήμφωνα με τον Guardian, οι ενάγοντες ζητούν από το δικαστήριο την έκδοση προσωρινής διαταγής που θα εμποδίσει τη Meta να ολοκληρώσει τις απολύσεις όσο η υπόθεση εκκρεμεί δικαστικά. Παράλληλα, διεκδικούν επαναπρόσληψη, καταβολή αναδρομικών, καθώς και αποζημίωση για ενδεχόμενες πρόσθετες ζημίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων σε χώρους εργασίας αποτελεί πλέον φλέγον ζήτημα στις ΗΠΑ, με εργαζόμενους να εκφράζουν ολοένα και περισσότερες ανησυχίες και ορισμένες πολιτείες να εξετάζουν μέτρα προστασίας.

Στην εν λόγω υπόθεση, μία από τις ενάγουσες βρισκόταν σε άδεια εγκυμοσύνης πριν από τον τοκετό όταν ενημερώθηκε ότι απολύεται – μόλις δύο ημέρες πριν γεννήσει. Αλλος ενάγων, μηχανικός, υποστηρίζει ότι έλαβε «υποβαθμισμένη αξιολόγηση» εξαιτίας του χρόνου που απουσίαζε λόγω τραυματισμού.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις των εργαζομένων και την παραγωγικότητά τους, και ότι οι δείκτες αυτοί αυτά παύουν να καταγράφουν δεδομένα όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε άδεια.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, δήλωσε ότι η ιδέα ήταν να εκπαιδευτούν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας στις συμπεριφορές των εργαζομένων της.

«Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνουν παρακολουθώντας πραγματικά έξυπνους ανθρώπους να κάνουν πράγματα», δήλωσε ο Ζάκερμπεργκ σε μια εσωτερική συνάντηση, σύμφωνα με το Information . «Η μέση νοημοσύνη των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν την εταιρεία είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο σύνολο ανθρώπων που μπορείτε να κάνετε για να εκτελέσετε εργασίες».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Meta ξεκίνησε αθόρυβα το πρόγραμμα παρακολούθησης χωρίς τη συγκατάθεση των εργαζομένων.

Πηγή: in.gr

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