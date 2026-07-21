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Αττική: Σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες 388 νέες κάμερες για κόκκινα φανάρια

Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις «έξυπνες κάμερες» που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής

Κοινωνία 21.07.2026, 12:45
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Αττική: Σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες 388 νέες κάμερες για κόκκινα φανάρια
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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση 388 νέων καμερών στην Αττική, οι οποίες θα καταγράφουν σε πρώτη φάση οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, αυτήν την περίοδο ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογισμικό τους και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι κάμερες θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Αναφερόμενος στο σύστημα των «έξυπνων καμερών», ο υπουργός, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, σημείωσε ότι οι περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις που ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις «έξυπνες κάμερες» που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, έχουν αποσταλεί στους παραβάτες, ενώ τα τεχνικά ζητήματα που είχαν παρουσιαστεί κατά την αρχική φάση λειτουργίας του συστήματος έχουν αντιμετωπιστεί.

«Όποια λάθη υπήρξαν έχουν εξαλειφθεί», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το σύστημα λειτουργεί, πλέον, υπό κανονικές συνθήκες.

Οι παραβάσεις, όπως εξήγησε, καταχωρίζονται αυτόματα στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου εκδίδονται και αποστέλλονται οι σχετικές πράξεις βεβαίωσης.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο λανθασμένων καταγραφών από το σύστημα, ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε: «Υπήρχε το 0,7% των κλήσεων που έγιναν δεκτές οι ενστάσεις -στην πρώτη φάση μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα και να μάθουν οι άνθρωποι πώς να το χειρίζονται-, το τελευταίο διάστημα δεν έχει καταγραφεί τέτοια περίπτωση.

Παράλληλα, προανήγγειλε την πιλοτική λειτουργία ακόμη δύο καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ευρύτερη ανάπτυξη του σχετικού δικτύου. Οι συγκεκριμένες κάμερες θα έχουν δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών παραβάσεων, όπως η μη χρήση προστατευτικού κράνους από δικυκλιστές, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Για τις λεωφορειολωρίδες, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η καταγραφή των παραβάσεων πραγματοποιείται προς το παρόν αποκλειστικά από τις δέκα ειδικές κάμερες που έχουν εγκατασταθεί σε αστικά λεωφορεία.

Στο 99% η κτηματογράφηση της χώρας

Αναφερόμενος στην πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου, ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι η κτηματογράφηση, πλέον, έχει φθάσει στο 99%, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσης μίας μεταρρύθμισης που εκκρεμούσε επί δεκαετίες.

Όπως είπε, η μεγάλη πλειονότητα των ακινήτων διαθέτει, πλέον, Μοναδικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 200.000 εκκρεμότητες που απαιτούν διευθέτηση.

Ο υπουργός απέδωσε τη σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών στην αποσυμφόρηση των κτηματολογικών γραφείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, καθώς και στην ολοκλήρωση της μετάβασης των πληροφοριακών συστημάτων στο υπολογιστικό νέφος (Cloud), γεγονός που επιτρέπει την ταχύτερη επεξεργασία των νέων υποθέσεων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, έως το τέλος του 2026 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές λειτουργίες του Κτηματολογίου, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι θα έχει αντιμετωπιστεί το μεγαλύτερο μέρος των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων.

Ο κ. Παπαστεργίου αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σύνθετα ζητήματα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου επί δεκαετίες είχαν διαμορφωθεί ιδιοκτησιακές καταστάσεις μέσω χρησικτησιών, προφορικών συμφωνιών ή άτυπων μεταβιβάσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κρήτη.

«Δεν παρουσιάζουμε μαγική εικόνα», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι σημερινές δυσκολίες αποτελούν συνέπεια προβλημάτων που συσσωρεύονταν επί δεκαετίες και τα οποία πλέον επιχειρείται να αντιμετωπιστούν μέσα από τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου και του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Πηγή: in.gr

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