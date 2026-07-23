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OPEC: Πηγές αναφέρουν ότι θα αυξήσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο

Συνάντηση των επτά μελών του OPEC+ στις 2 Αυγούστου την ώρα που η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν οδηγεί την τιμή του πετρελαίου ξανά στα 100 δολάρια

Commodities 23.07.2026, 21:20
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OPEC: Πηγές αναφέρουν ότι θα αυξήσει την παραγωγή το Σεπτέμβριο
Newsroom

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Οι χώρες παραγωγής πετρελαίου του OPEC+ πιθανότατα θα συμφωνήσουν σε περαιτέρω αύξηση των στόχων παραγωγής από τον Σεπτέμβριο, όταν θα συναντηθούν στις 2 Αυγούστου, ανέφεραν τρεις πηγές, παρόλο που ο πόλεμος στο Ιράν εμποδίζει και πάλι ορισμένα από τα μέλη του να αντλήσουν περισσότερο.

Η ομάδα έχει αυξήσει τους στόχους της τους τελευταίους μήνες, ελπίζοντας να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ωστόσο, τα σχέδιά της έχουν επανειλημμένα καθυστερήσει λόγω των νέων συγκρούσεων και των διαταραχών στις ροές πετρελαίου από τον Κόλπο και τις τελευταίες ημέρες από την Ερυθρά Θάλασσα.

Επτά βασικά μέλη του ΟΠΕΚ+, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν και το Ομάν, πιθανότατα θα αυξήσουν τον στόχο παραγωγής τους κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως για τον Σεπτέμβριο, όπως και για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δήλωσαν οι πηγές στο Reuters.

Ο ΟΠΕΚ και οι ρωσικές αρχές δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Όλες οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας και δήλωσαν ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ+ είναι επί του παρόντος πολύ χαμηλότερη από τις ποσοστώσεις, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει τις εξαγωγές από τα μέλη του Κόλπου. Ο ΟΠΕΚ+ τον Ιούνιο άντλησε 36,28 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, από σχεδόν 43 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Φεβρουάριο πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚ.

Η συνάντηση της 2ας Αυγούστου έρχεται καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω ανανεωμένων ανησυχιών για τις εξαγωγές του Κόλπου μετά την κατάρρευση μιας προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, η οποία είχε επιτρέψει την αύξηση των αποστολών μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Οι Χούθι έχουν επίσης επιτεθεί σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα τις τελευταίες ημέρες, διακόπτοντας την κύρια παράκαμψη του Κόλπου για τις σαουδαραβικές εξαγωγές.
Οι επτά παραγωγοί του ΟΠΕΚ+ αυξάνουν την παραγωγή στο πλαίσιο της σταδιακής κατάργησης της μείωσης της προσφοράς κατά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που συμφωνήθηκε το 2023, όταν ο όμιλος εξακολουθούσε να περιλαμβάνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ τον Μάιο.

Οι επτά χώρες έχουν αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής τους από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο κατά 958.000 βαρέλια την ημέρα. Μια άλλη αύξηση περίπου 188.000 βαρελιών την ημέρα για τον Σεπτέμβριο θα ανατρέψει πλήρως τη μείωση του 2023, λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο των ΗΑΕ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters.
Ο ΟΠΕΚ+ περιλαμβάνει 21 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, αλλά τα τελευταία χρόνια μόνο οι επτά χώρες, και τα ΗΑΕ μέχρι την αποχώρησή τους, έχουν συμμετάσχει στη μηνιαία διαχείριση της παραγωγής.

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