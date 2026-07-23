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Τραμπ: «Kοντά» στην απόφαση για «μαζική επίθεση» στο Ιράν

Επαναλαμβάνοντας τις απειλές κατά των Χούθι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο για μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν - Μάλλον χωρίς το Ισραήλ

Κόσμος 23.07.2026, 22:35
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Τραμπ: «Kοντά» στην απόφαση για «μαζική επίθεση» στο Ιράν
Newsroom

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Παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Λίγο μετά τις απειλές εναντίον των Χούθι, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια μίνι συνέντευξη στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios.

Εκεί δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Και μάλιστα συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων που θα είναι μεγαλύτερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Επική Οργή».

«Σκέφτομαι μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στο να πάρω μια απόφαση. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτήν», είπε.


Όπως μεταδίδει το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε συνέπειες. Τόνισε ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Ούτε έδωσε προθεσμία για τη λήψη της απόφασης.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης στο Axios ότι η απόφαση δεν έχει ληφθεί. Ούτε έχουν δοθεί νέες εντολές στον στρατό. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά αεροσκάφη και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στο Ισραήλ. Και κλιμακώνουν την πίεση στο Ιράν, με καθημερινές επιθέσεις, πλήττοντας διάφορες πόλεις –και την Τεχεράνη.

Χωρίς το Ισραήλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το πιθανότερο είναι πως στις επιθέσεις δεν θα πάρει μέρος σε αυτή τη μεγάλη επίθεση.

«Θα πουν ναι σε δύο λεπτά αν τους το ζητήσω», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν χρειαζόμαστε κανέναν» για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Και σημείωσε ότι αν το Ισραήλ συμμετάσχει στην επίθεση, θα υπάρξουν «συνέπειες». Προφανώς, εννοώντας τα ιρανικά αντίποινα στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η επίθεση είναι απαραίτητη γιατί οι Ιρανοί «θέλουν να διαπραγματευτούν» αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία αυτή τη στιγμή. «Δεν έχουν υποστεί ακόμη αρκετό πόνο», είπε.

Κλιμακούμενα βήματα προς τον πόλεμο

Τις τελευταίες ημέρες η κλιμάκωση της σύγκρουσης είναι ορατή. Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στο Ιράν, με επιχείρημα ότι θέλουν να σταματήσουν τις ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν αρχίσει να επιτίθενται σε σαουδαραβικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι όμως αποσταθεροποιείται η αγορά ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να έχει φτάσει τα 100 δολάρια, καθώς κλείνει ακόμη μία κρίσιμη διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν με πλήγματα, αν οι Χούθι πλήξουν άλλα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Χούθι, είπε, είναι πληρεξούσιοι του Ιράν και ως εκ τούτου «θα επιβληθεί σημαντική στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι».

Επίκειται συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου

Στο μεταξύ, αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θέλει να παραστεί στην αγρυπνία του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Οι σχέσεις με τον Μπίμπι είναι πολύ καλές. Θα τον συναντούσα τώρα αν ήταν εδώ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: in.gr

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