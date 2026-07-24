Ομόλογα: Ισχυρές πιέσεις παγκοσμίως – Σε δύσκολη θέση οι κεντρικοί τραπεζίτες

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Ισχυρές πιέσεις δέχονται τα ομόλογα παγκοσμίως καθώς η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου που διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αναζωπυρώνουν το φόβο του πληθωρισμού. Οι επενδυτές καταγράφουν ζημιές καθώς στοιχημάτιζαν ότι τα χειρότερα έχουν μείνει πίσω ενώ η αξιοπιστία των κεντρικών τραπεζιτών που έχουν ως στόχο την σταθερότητα των τιμών δοκιμάζεται ακόμα μια φορά.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων αναφοράς κατέγραψαν αυτή την εβδομάδα τη μακρύτερη περίοδο ημερήσιων κλεισίματος πάνω από το 5% των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών, η απόδοση των γερμανικών 10ετών ομολόγων βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011, ενώ τα αντίστοιχα ιαπωνικά ομόλογα πλησιάζουν τα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά τη δεκαετία του 1990. Η απόδοση των 30ετών ομολόγων των ΗΠΑ βρίσκεται ελαφρώς κάτω από το υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων βραχύτερης διάρκειας έφτασαν αυτή την εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα σε διάστημα άνω του ενός έτους.

Είναι τέτοια η έκταση των ρευστοποιήσεων που η μέση απόδοση του Bloomberg Global Treasury Index, ο οποίος παρακολουθεί τα κρατικά ομόλογα χωρών επενδυτικής βαθμίδας, έχει εκτοξευθεί στο 3,68%, ξεπερνώντας την κορύφωση πριν από τρία χρόνια και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Οι κεντρικές τράπεζες

Η πίεση σε όλο το μήκος της καμπύλης έρχεται πριν από ένα Σαββατοκύριακο που μπορεί να φέρει περισσότερα γεωπολιτικά πρωτοσέλιδα.Παράλληλα η εβδομάδα που έρχεται είναι πλούσια σε αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, με κορυφαία τη Federal Reserve, ενώ οι επενδυτές θα εστιάσουν και στις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας τη Ιαπωνίας.

Μια περαιτέρω πτώση στις αγορές ομολόγων θα ενίσχυε την ανησυχία ότι τα επίπεδα του παγκόσμιου χρέους καθίστανται μη βιώσιμα, θα ωθούσε προς τα πάνω το παγκόσμιο εταιρικό κόστος δανεισμού και ενώ θα μπορούσε να μειώσει την διάθεση για υψηλού κινδύνου επενδύσεις όπως οι μετοχές.

«Υπάρχουν πολλές από τις ίδιες δυνάμεις που παίζουν ρόλο» εξηγεί στο Bloomberg ο Torsten Slok, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management Inc. στη Νέα Υόρκη, αναφερόμενος στην αύξηση των αποδόσεων στις αγορές κρατικού χρέους. «Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν. Αυτό δημιουργεί προβλήματα για την Τράπεζα της Αγγλίας, αυτό δημιουργεί προβλήματα για την Fed και, παρεμπιπτόντως, δημιουργεί επίσης προβλήματα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Οι παγκόσμιες αγορές χρέους έχουν πληγεί φέτος από την αύξηση των τιμών ενέργειας που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Fed

Η αγορά ομολόγων έχει επίσης δεχθεί πιέσεις από την ανθεκτικότητα της οικονομίας των ΗΠΑ, με την αγορά εργασίας και τα στοιχεία για την ανάπτυξη να παραμένουν σταθερά. Αυτό οδήγησε στην αλλαγή των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική της Fed φέτος σε αυξήσεις από μειώσεις.

Οι traders έρχονται επίσης καλούνται να διαχειριστούν την αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας της Fed από τον νέο πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει λιγότερες μελλοντικές προβλέψεις αυξάνοντας την πιθανότητα ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μπορεί να έρθει νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση πολιτικής της Fed στις 28-29 Ιουλίου έχουν αυξηθεί, με την πιθανότητα που υπονοείται από την αγορά να βρίσκεται πλέον σε μία στις τρεις.

Η μείωση των προβλέψεων από την Fed μπορεί να σημαίνει ότι η επόμενη απόφασή της μπορεί να αποτελέσει έκπληξη, όποια και αν είναι η έκβαση.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο Γουόρς και οι συνάδελφοί του πρέπει να πείσουν την αγορά ότι η κεντρική τράπεζα έχει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο. Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια εξακολουθούν να βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αφού οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής παγκοσμίως αιφνιδιάστηκαν από την απότομη αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς ομολόγων του Bloomberg παραμένει περίπου 20% κάτω από το υψηλότερο σημείο που είχε τεθεί στις αρχές του 2021.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο ισχυρός άντρας της JP Morgan, Τζείμι Ντίμον, είπε ότι δεν θα αγόραζε μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα δείχνοντας και το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε εισέλθει σε ένα νέο μακροοικονομικό καθεστώς», δήλωσε ο Atsi Sheth, επικεφαλής πιστωτικού διευθυντή της Moody’s Ratings στη Νέα Υόρκη. Αυτό σημαίνει «δομικά υψηλότερο πληθωρισμό, υψηλότερα επιτόκια ως αποτέλεσμα, αλλά και ευρύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα και την πιθανότητα η παγκόσμια αβεβαιότητα που βλέπετε να κοινωνικοποιηθεί περαιτέρω και να επιβαρύνει τον ισολογισμό της κυβέρνησης».

Τα ομόλογα υποχωρούν επίσης στην Ασία. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Ιαπωνίας έχουν αυξηθεί λόγω ανησυχίας ότι η κεντρική τράπεζα δεν αυστηροποιεί την πολιτική της αρκετά γρήγορα για να καταστείλει την πληθωριστική πίεση που προκαλείται από την αποδυνάμωση του γεν. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σηματοδοτούν ότι είναι ανοιχτοί στο να επιταχύνουν τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων ενόψει της συνεδρίασής τους την επόμενη εβδομάδα.

Η απόδοση του 40ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και σκαρφάλωσε στο 4,01%, ενώ η απόδοση του πενταετούς ομολόγου αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξή του το 2000.

Οι traders στη Βρετανία θα επικεντρωθούν στις προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας και στο σχόλιο του Διοικητή, Άντριου Μπέιλι. Η αγορά εκτιμά ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους. Η κεντρική τράπεζα σταθμίζει τους υψηλότερους κινδύνους πληθωρισμού που οφείλονται στην ενέργεια έναντι της αποδυναμωμένης αγοράς εργασίας και της υποτονικής ανάπτυξης.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αναφοράς της Αυστραλίας είναι οι υψηλότερες στον ανεπτυγμένο κόσμο και υπάρχει κίνδυνος να συνεχίσουν να αυξάνονται. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό την επόμενη εβδομάδα και η ομιλία της διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, Μισέλ Μπούλοκ, ενδέχεται να ενισχύσουν τις προσδοκίες ότι το βασικό επιτόκιο θα αυξηθεί για τέταρτη φορά φέτος.

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση για τις κεντρικές τράπεζες, επειδή όλα τα δεδομένα είναι πλέον προς τα πίσω» υπογραμμίζει η Pooja Kumra, στρατηγική αναλύτρια στην TD Securities στο Λονδίνο. «Βρίσκονται σε δύσκολη θέση και αυτή τη στιγμή είναι μια παγκόσμια κατάσταση».