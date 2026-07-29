Airbnb: Έως 30 Ιουλίου οι δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

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Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb), καθώς στις 30 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών έληξε στις 20 Ιουλίου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό της Αρχής Η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας διευκολύνει τους υπόχρεους και τους διαχειριστές ακινήτων, που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων, ώστε να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία υποβολής τους.

Στο επίκεντρο μπαίνουν 1.500 ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν επιλεγεί από τα μητρώα της ΑΑΔΕ

Μετά τις διασταυρώσεις που έκανε η ΑΑΔΕ με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, απέστειλε σχετικές ειδοποιήσεις στους φορολογούμενους, που είχαν διαφορές με τα στοιχεία από τις πλατφόρμες, για να δηλώσουν ώστε να φορολογηθούν στα σωστά ποσά που εισέπραξαν.

Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον από τη μεμονωμένη εποπτεία σε οργανωμένες επιχειρήσεις πεδίου και ψηφιακής διασταύρωσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού, στοχεύοντας τόσο στη φορολογική συμμόρφωση όσο και στην τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των ακινήτων.

Η νέα αυτή στρατηγική δεν περιορίζεται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, αλλά συγκροτεί για πρώτη φορά ένα συστηματικό μοντέλο παρακολούθησης της αγοράς, με κοινές δράσεις ΑΑΔΕ και υπουργείου Τουρισμού.

Τα Airbnb

Στο επίκεντρο μπαίνουν 1.500 ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν επιλεγεί από τα μητρώα της ΑΑΔΕ και αποτελούν την πιλοτική φάση ενός ευρύτερου σχεδίου, που αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου έρχεται αρκετούς μήνες μετά τη θέσπισή του, καθώς η σχετική νομοθεσία είχε παρουσιαστεί από την υπουργό Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από εγκύκλιο με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε αντίθεση με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων, το υπουργείο επιλέγει σε αυτή τη φάση μια περισσότερο ευέλικτη διαδικασία.

Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο και θα καλούνται να αποστείλουν τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπει η νομοθεσία.

Εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη και δεν προκύπτουν ελλείψεις ή ενδείξεις παραβάσεων, ο διοικητικός έλεγχος θα ολοκληρώνεται χωρίς αυτοψία. Αντίθετα, όπου διαπιστώνονται ασάφειες ή ενδείξεις μη συμμόρφωσης, οι ελεγκτές των ΠΥΤ θα μπορούν να προχωρούν σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν ειδικής έγγραφης εντολής.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στις υπηρεσίες να εξετάσουν μεγάλο αριθμό υποθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας παράλληλα το διοικητικό κόστος και την ανάγκη για μαζικές μετακινήσεις – αυτοψίες.

Οι κυρώσεις που προβλέπει το νέο πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρές και κλιμακωτές, αφού η μη παροχή πρόσβασης στους ελεγκτές, η μη προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων ή η διαπίστωση μη συμμόρφωσης συνεπάγεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους, το πρόστιμο διπλασιάζεται σε 10.000 ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή τετραπλασιάζεται, φτάνοντας έως τις 20.000 ευρώ.