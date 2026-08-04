Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει στηρίγματα για το θετικό πρόσημο

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Αξιοσημείωτες αντοχές στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών δείχνει σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όχι μόνο «υπερασπίστηκε» με χαρακτηριστική ευκολία τις 2.600 μονάδες, αλλά επιχειρεί αυτήν την ώρα και σε θετικά εδάφη.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,19% στις 2.616,80 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 105,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 17,3 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,23% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.681,60 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,12% στις 3.040,66 μονάδες.

Αντοχές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών διαχειρίζεται με αξιοσημείωτη ψυχραιμία τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που εκδηλώνονται στη σημερινή συνεδρίαση, επιβεβαιώνοντας ότι η ανοδική τάση παραμένει σε ισχύ παρά τις εύλογες ρευστοποιήσεις μετά το πρόσφατο ράλι. Οι πωλητές έχουν μεν κάνει την εμφάνισή τους, ωστόσο δεν κινούνται επιθετικά ούτε ασκούν καταλυτικές πιέσεις στην αγορά, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να απορροφά σχετικά εύκολα την προσφορά.

Την ίδια στιγμή, δεν διακρίνεται διάθεση αποεπένδυσης από τα χαρτοφυλάκια. Αντίθετα, οι κινήσεις που καταγράφονται παραπέμπουν περισσότερο σε διαχείριση ρευστότητας και σε ανακατανομή θέσεων προς μετοχές που έχουν υστερήσει σε απόδοση και ενδέχεται να αποτελέσουν τους επόμενους πρωταγωνιστές της αγοράς. Εύλογη η στάση, καθώς η περίοδος δημοσίευσης των αποτελεσμάτων εξαμήνου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να προσφέρει πιο καθαρή εικόνα για τις προοπτικές των εισηγμένων εταιρειών.

Οι επόμενες συνεδριάσεις αναμένονται ιδιαίτερα πυκνές σε εταιρικές ανακοινώσεις, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διατηρήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιασμένο στην επιλεκτική τοποθέτηση. Ανάλογη είναι και η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι βασικοί δείκτες εξακολουθούν να κινούνται κοντά στα υψηλά τους, με βασικό στήριγμα τα καλύτερα των εκτιμήσεων εταιρικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Cenergy σημειώνει άλμα 4,02%, με τη Jumbo να ακολουθεί με το δικό της +2,57%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Optima Bank, Βιοχάλκο, Motor Oil, Aktor, Alpha Bank και Κύπρου, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Τιτάν, Helleniq Energy, ΔΑΑ, Λάμδα, ΔΕΗ, Allwyn, Metlen, Aegean και ΕΛΧΑ.

Χωρίς μεταβολή είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Πειραιώς, ΟΤΕ, Eurobank, Credia Bank και Εθνική. Η ΕΥΔΑΠ έχει περιορίσει στο -1,05% και η Coca Cola χάνει 1,56%.