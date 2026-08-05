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Disney: Η επιτυχία της ταινίας «Toy story 5» συνεχίζεται και εκτός του box office …

Ο όμιλος Ψυχαγωγίας της Disney ανέφερε έσοδα 11,3 δισ. δολ. για το τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με πέρυσι

Plus 05.08.2026, 22:30
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Disney: Η επιτυχία της ταινίας «Toy story 5» συνεχίζεται και εκτός του box office …
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Πέρα από τα ταμεία των κινηματογραφικών αιθουσών επεκτείνεται η τεράστια επιτυχία της Disney , η ταινία «Toy Story 5».

Οπως ανακοίνωσε και η εταιρεία, η επιτυχία της ταινίας  τροφοδότησε τις πωλήσεις εμπορευμάτων, ενίσχυσε την αφοσίωση στην υπηρεσία streaming Disney+ και προσέλκυσε περισσότερους επισκέπτες στα θεματικά πάρκα της.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζος Ντ’ Αμάρο , ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Μάρτιο, υπογράμμισε τη στρατηγική του να επενδύσει σε franchise όπως το «Toy Story» προκειμένου να προσεγγίσει κοινό πέρα από τα ταμεία, σε μια εκτενή επιστολή προς τους μετόχους σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε την Τετάρτη.

Η συμφωνία της Disney με το TikTok

Ξεχωριστά, η Disney και το TikTok ανακοίνωσαν την Τετάρτη μια συμφωνία που θα επιτρέπει στους δημιουργούς του TikTok να χρησιμοποιούν χαρακτήρες και σκηνές από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές της Disney σε βίντεο μικρού μήκους, την πρώτη συμφωνία αυτού του είδους μεταξύ της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων και μιας παραδοσιακής εταιρείας μέσων ενημέρωσης.

Ο γίγαντας της ψυχαγωγίας ανέφερε έσοδα 25,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με πέρυσι, αλλά κάτω από τις προβλέψεις της Wall Street για 25,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG.

Τα κέρδη ανά μετοχή της Disney αυξήθηκαν κατά 28% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 2,06 δολάρια (προσαρμοσμένα), ξεπερνώντας τις προβλέψεις για 1,86 δολάρια ανά μετοχή.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει το μερίδιό της ύψους 50% στην A+E Global Media στον συνιδιοκτήτη Hearst Corporation και θα χρησιμοποιήσει τα εκτιμώμενα έσοδα ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά για την επαναγορά μετοχών της Disney. Αυτό θα αυξήσει την αξία των επαναγορών μετοχών για το οικονομικό έτος 2026 σε τουλάχιστον 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα έσοδα της Disney απο τα θεματικά πάρκα

Το τμήμα «Parks and Experiences» της Disney ανέφερε έσοδα σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, χάρη στην αύξηση κατά 4% της επισκεψιμότητας στα θεματικά πάρκα της παγκοσμίως και κατά 3% στα πάρκα της στις ΗΠΑ.

Οι αναλυτές είχαν εκφράσει ανησυχία για τα πάρκα της Disney στις ΗΠΑ, αφού η Comcast απέδωσε τη μείωση της επισκεψιμότητας στα θεματικά πάρκα της Universal στο Ορλάντο στις υψηλότερες τιμές καυσίμων και στην επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος.

Τα λειτουργικά έσοδα του τομέα «Εμπειρίες» αυξήθηκαν στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 20% σε σχέση με πέρυσι, αντανακλώντας εν μέρει την επιστροφή δασμών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε νωρίτερα κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προβαίνει σε επιστροφές δασμών, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους παγκόσμιους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ως παράνομους.
Ο όμιλος Ψυχαγωγίας της Disney ανέφερε έσοδα 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αντανακλά την επιτυχία της ταινίας «Toy Story» και την αύξηση κατά 15% στα τέλη συνδρομής για τις υπηρεσίες streaming της εταιρείας, Disney+ και Hulu.

Τα λειτουργικά κέρδη του τομέα αυξήθηκαν κατά 64% σε σχεδόν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

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