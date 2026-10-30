Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ

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«Κλείδωσαν», όπως όλα δείχνουν, τα νέα μέτρα στήριξης της ελληνικής ακτοπλοΐας απέναντι στην εκτίναξη του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες του OT.GR, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει επιδότηση 16 λεπτών ανά λίτρο ναυτιλιακού καυσίμου. Η ενίσχυση, που εκτιμάται σε 30-35 εκατ. ευρώ, υπολογίζεται αναδρομικά από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος Οκτωβρίου. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, την ενδεχόμενη παράτασή του και τον χρόνο καταβολής των ποσών στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο μετακύλισης του πρόσθετου κόστους στα εισιτήρια.

Η επιδότηση αντιστοιχεί περίπου στο 20%-25% της πρόσθετης δαπάνης του κλάδου, η οποία, για την εξεταζόμενη περίοδο, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το ανώτατο όριο του 70% της αύξησης του κόστους καυσίμων, που προβλέπεται ως δυνατότητα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης.

Ακτοπλοϊκοί παράγοντες θεωρούν ότι το μέτρο καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος του επιπλέον κόστους, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη περιορισμού των δρομολογίων και ενδεχόμενων αυξήσεων στις τιμές των εισητηρίων, προκειμένου να συγκρατηθούν οι λειτουργικές δαπάνες.

Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις

Την απόφαση της κυβέρνησης να παρέμβει εκ νέου για τη στήριξη της ακτοπλοΐας είχε προαναγγείλει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1.

«Η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναστηρίξει την ελληνική ακτοπλοΐα», είχε τονίσει, χαρακτηρίζοντας τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λαϊκό μέσο μαζικής μεταφοράς, ζωτικής σημασίας για τη νησιωτική Ελλάδα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ακτοπλοΐα δεν εξυπηρετεί μόνο τις μετακινήσεις των πολιτών, αλλά αποτελεί βασικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας των νησιών, διασφαλίζοντας τη μεταφορά προϊόντων και τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των συνεννοήσεων με την Προεδρία της Κυβέρνησης και τα συναρμόδια υπουργεία.

Υπενθύμισε επίσης ότι, με τις προηγούμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις, είχε αποτραπεί η εφαρμογή αυξήσεων περίπου 15% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τις οποίες είχαν προαναγγείλει οι εταιρείες.

Οι λύσεις για τη Χίο

Παράλληλα, η κυβέρνηση αναζητεί λύση για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Χίου, ενόψει της τετράμηνης διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου του νησιού λόγω εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του OT.GR, η Attica Group, η μοναδική εταιρεία που εξυπηρετεί τη γραμμή, ενημέρωσε το Υπουργείο ναυτιλίας, ότι εξετάζει τη δυνατότητα να διατηρήσει τα υφιστάμενα έξι εβδομαδιαία δρομολόγια έως τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να δοθεί χρόνος στην κυβέρνηση να εξασφαλίσει λύση για τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του νησιού.

Σημειώνεται ότι η Attica Group είχε δηλώσει ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες υπέβαλαν στο υπουργείο Ναυτιλίας τα προγράμματα δρομολογίων της επόμενης περιόδου, ότι θα πραγματοποιούσε τρία, αντί των έξι, εβδομαδιαία δρομολόγια από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Οκτώβριο του 2027. Ωστόσο, τότε δεν υπήρξε σχετική παρέμβαση του υπουργείου.

Η κυβέρνηση αναζητεί πλέον λύσεις ώστε η Attica Group να τροποποιήσει τον αρχικό σχεδιασμό της και να διατηρήσει τα έξι εβδομαδιαία δρομολόγια. Παράλληλα, εξετάζεται η προσθήκη ενός ακόμη επιδοτούμενου δρομολογίου, μέσω σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, είτε από το Λαύριο είτε από τη Μυτιλήνη.

Ωστόσο, αν επιδοτηθεί η μία επιπλέον γραμμή θα πρέπει να επιδοτηθούν και τα επιπλέον δρομολόγια της Attica Group. Ουσιαστικά, το ζητούμενο είναι να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη χρηματοδότηση των πρόσθετων συγκοινωνιακών αναγκών που προκύπτουν από την απόφαση για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου.

Ο κ. Κικίλιας, σε χθεσινές δηλώσεις του, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον συντονισμό των εργασιών στο αεροδρόμιο, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Ναυτιλίας καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες αποφάσεων που δεν εμπίπτουν άμεσα στις αρμοδιότητές του.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι θα επιδιωχθεί λύση μέσω συνεννόησης με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, αναγνωρίζοντας ότι το υπουργείο δεν μπορεί να υποχρεώσει μονομερώς ιδιωτικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τα δρομολόγιά τους.