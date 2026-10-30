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Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο

Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε μέρισμα ύψους $0,15 ανά μετοχή για το γ' τρίμηνο του 2026

Ποντοπόρος 30.10.2026, 17:01
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Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο
Newsroom

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Αύξηση εσόδων για το τρίτο τρίμηνο του 2026, σε ποσοστό 44%, με έσοδα $138,1 εκατ. έναντι $95,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ανακοίνωσε η Capital Clean Energy Carriers Corp., διεθνής πλοιοκτήτρια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Ακόμη, στη διάρκεια του τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026,η CCEC παρέλαβε ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου («LNG/C»), ένα πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου CO2 και πολλαπλών αερίων («HMG/C») κατηγορίας Handy και ένα πλοίο μεταφοράς αερίων διπλού καυσίμου μεσαίου μεγέθους («MG/C»).

Επίσης εξασφάλισε νέες ναυλώσεις για δύο πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C και για τέσσερα πλοία μεταφοράς αερίων, συμπεριλαμβανομένης μονοετούς χρονοναύλωσης με ναύλο συνδεδεμένο με δείκτη για ένα από τα έξι υπό ναυπήγηση LNG/C καθώς και μονοετούς χρονοναύλωσης για το MG/C Aridaios.

Παράλληλα, πέτυχε μέσο ημερήσιο ναύλο ύψους $83.862 για τον στόλο LNG/C και $40.987 για τον στόλο μεταφοράς αερίων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Τέλος, μεταξύ των κυριότερων σημείων στα οικονομικά αποτελέσματα της Capital Clean Energy Carriers Corp., ανακοινώθηκε μέρισμα ύψους $0,15 ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του 2026

Το σχόλιο Καλογηράτου

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, σχολίασε: «Το τρίτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, με τις διελεύσεις πλοίων μεταφοράς LNG από τα Στενά του Ορμούζ να πραγματοποιούνται μόνο σποραδικά. Παρότι η αυξανόμενη δυναμικότητα υγροποίησης φυσικού αερίου της Βόρειας Αμερικής μετρίασε εν μέρει τις επιπτώσεις, η συνακόλουθη μείωση των ποσοτήτων LNG από τη Μέση Ανατολή ενέτεινε τη στενότητα προσφοράς στην αγορά LNG της λεκάνης του Ατλαντικού, με τα ευρωπαϊκά αποθέματα ενόψει χειμώνα να βρίσκονται σε πολυετή χαμηλά και τους αγοραστές από την Ασία να ανταγωνίζονται για φορτία από τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, οι αυξημένες παραδόσεις νεότευκτων πλοίων και η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πλοίων οδήγησαν σε υποχώρηση των ναύλων μεταφοράς LNG στην αγορά spot σε σχέση με τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του έτους. Η στρατηγική μας, που εστιάζει στην απασχόληση πλοίων τελευταίας γενιάς σε μακροχρόνιες ναυλώσεις με υψηλής ποιότητας αντισυμβαλλομένους, έχει θωρακίσει τη CCEC έναντι αυτής της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας.

»Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχουμε παραλάβει οκτώ πλοία (τρία LNG/C, δύο MG/C και τρία HMG/C), ενώ ακόμη οκτώ είναι προγραμματισμένα να παραδοθούν μέσα στο 2027, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ναυτιλιακής πλατφόρμας της CCEC. Ο εν ενεργεία στόλος μας αποτελείται πλέον από 15 LNG/C τελευταίας γενιάς, τρία HMG/C, δύο MG/C και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατηγορίας Neo-Panamax, ενώ βρίσκονται υπό παραγγελία ακόμη έξι LNG/C, τέσσερα MG/C, ένα HMG/C και ένα πλοίο ανεφοδιασμού υγροποιημένου φυσικού αερίου («LNGB/V»).

»Η CCEC είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς LNG, με βάση το μέγεθος του στόλου της, με σημαντική και αυξανόμενη παρουσία στην αγορά υγραερίου (LPG), υποστηριζόμενη από συμβασιοποιημένη ανάπτυξη του στόλου της έως το 2029. Η μέση διάρκεια της περιόδου των ναυλώσεών μας ανέρχεται σε 6,4 έτη για τον στόλο LNG/C και σε 0,7 έτη για τον στόλο μεταφοράς LPG/πολλαπλών αερίων. Τα συμβασιοποιημένα έσοδά μας ανέρχονται σε περίπου $2,8 δισ. και, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα προαίρεσης των ναυλωτών μας, αυξάνονται σε περίπου $4,2 δισ., παρέχοντας υψηλή ορατότητα ως προς τις μελλοντικές ταμειακές ροές.

»Κοιτώντας μπροστά, αναμένουμε ότι η ναυλαγορά μεταφοράς LNG θα παραμείνει ευμετάβλητη, δεδομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας που επηρεάζει επί του παρόντος τους μεταφερόμενους όγκους LNG, την προσφορά πλοίων και τις ευκαιρίες εξισορροπητικής εμπορίας (arbitrage) εμπορευμάτων. Ωστόσο, παραμένουμε αισιόδοξοι για τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς. Οι νέες μονάδες υγροποίησης που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος της δεκαετίας, σε συνδυασμό με την αυξημένη επιδίωξη διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας, εκτιμάται ότι θα στηρίξουν τη ζήτηση για LNG. Επιπρόσθετα, η ανάγκη αντικατάστασης παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών πλοίων αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για σύγχρονα πλοία μεταφοράς LNG. Τα θεμελιώδη αυτά μεγέθη θέτουν τη CCEC σε ισχυρή θέση ώστε να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.»

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