Βιομηχανία: Εκτοξεύθηκαν 20,4% οι τιμές παραγωγού τον Σεπτέμβριο 2026

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Αύξηση 20,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.
Έπειτα, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2026, παρουσίασε αύξηση 5,1% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.
Βιομηχανία: Ακτινογραφία των ετήσιων μεταβολών
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 20,4%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
- Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 38,3%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
- Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 13,2%. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 38,3%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
Η εικόνα για τις μηνιαίες μεταβολές
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 5,1%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2026, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
- Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 7,4%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
- Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 3,9%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: