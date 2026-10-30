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Foxconn: Στόχος το μερίδιο 50% στην παγκόσμια αγορά διακομιστών ΑΙ

Η Foxconn σχεδιάζει να επεκτείνει τις παραγωγικές της δραστηριότητες στις ΗΠΑ προς τα ανάντη της εφοδιαστικής αλυσίδας

Tεχνητή νοημοσύνη 30.10.2026, 12:00
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Foxconn: Στόχος το μερίδιο 50% στην παγκόσμια αγορά διακομιστών ΑΙ
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Ο ταϊβανέζικος κολοσσός ηλεκτρονικών ειδών Hon Hai Technology Group , γνωστός και ως Foxconn, επιδιώκει να διευρύνει το μερίδιό του στην αγορά διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης και να ενισχύσει την παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Young Liu στο CNBC.

Η παραγωγική ικανότητα της εταιρείας είναι πλήρως καλυμμένη για τουλάχιστον τον επόμενο ενάμιση χρόνο, ενώ η υποδομή τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% των εσόδων σε τρία έως πέντε χρόνια

Σε συνέντευξή του, ο Liu ανέφερε ότι το μερίδιο της Foxconn στην παγκόσμια αγορά διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να φτάσει το 50% σε μερικά χρόνια, ενώ ενδέχεται να ανέλθει σε περίπου 45% το επόμενο έτος.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε έως και το 50%», δήλωσε ο Liu, αναφερόμενος στο μερίδιο της Foxconn στην παγκόσμια αγορά διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σήμερα κυμαίνεται γύρω στο 40%.

Η εταιρεία, η οποία επίσημα ονομάζεται Hon Hai Precision Industry, είναι γνωστή κυρίως ως ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές των iPhone της Apple, αλλά έχει στραφεί όλο και περισσότερο στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης (AI) ως βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Ο Liu αναμένει ότι η υποδομή τεχνητής νοημοσύνης θα αντιπροσωπεύει το 60% έως 65% των εσόδων της Foxconn τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, εξαιρουμένων των συσκευών τεχνητής νοημοσύνης «edge» — οι οποίες εκτελούν αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης απευθείας σε τοπικό υλικό.

Η παραγωγική ικανότητα της Foxconn ήταν ήδη πλήρως κλεισμένη για τουλάχιστον τον επόμενο ενάμιση χρόνο, ανέφερε ο Liu, επισημαίνοντας τη σταθερή ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ανέφερε ότι η ζήτηση μέχρι στιγμής προέρχεται κυρίως από προγραμματιστές μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και παρόχους υπηρεσιών cloud, ενώ οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει πλήρως την τεχνολογία. Η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παραμένει «αρκετά ισχυρή», πρόσθεσε.

Foxconn: Επέκταση παραγωγικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ

Η Foxconn επιδιώκει να επεκτείνει την παραγωγική της παρουσία στις ΗΠΑ, με τον Liu να δηλώνει ότι η εταιρεία σχεδιάζει να αναβαθμιστεί στην αλυσίδα εφοδιασμού, προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα την αμερικανική αγορά.

«Αυτό που πρόκειται να κάνουμε είναι να αναβαθμιστούμε στην αλυσίδα εφοδιασμού», ανέφερε, εξηγώντας ότι μια ευρύτερη παραγωγική παρουσία θα επιτρέψει στη Foxconn να ανταποκρίνεται ταχύτερα στην αυξανόμενη ζήτηση.

Ωστόσο, τα υψηλότερα κόστη παραγωγής στις ΗΠΑ σημαίνουν ότι η εταιρεία θα επικεντρωθεί αρχικά σε προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, όπως ράφια διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης και εξοπλισμό κέντρων δεδομένων.

Ο Liu ανέφερε ότι η αύξηση της κλίμακας παραγωγής στις ΗΠΑ θα μπορούσε τελικά να συμβάλει στη μείωση των κόστους παραγωγής.

Η επέκταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Foxconn επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, από διακομιστές και ράφια έως ολόκληρα κέντρα δεδομένων και υπηρεσίες πληροφορικής.

Κίνδυνοι από τις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Ωστόσο, παρόλο που η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να αυξάνεται, ο Liu τόνισε τη σημασία της προσεκτικής διαχείρισης των επενδύσεων.

«Οι υπερβολικές επενδύσεις θα οδηγήσουν την εταιρεία στην καταστροφή», είπε, προσθέτοντας ότι η Foxconn θα διατηρήσει αυστηρό έλεγχο στις δαπάνες καθώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Liu ανέφερε ότι η Foxconn θα μπορούσε να δαπανήσει περισσότερα από τα προγραμματισμένα 3 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την τεχνητή νοημοσύνη, ανάλογα με το βαθμό επέκτασης της κάθετης ολοκλήρωσής της.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα αντιδρούσε η εταιρεία σε περίπτωση που σημαντικοί πελάτες περιορίσουν τις δαπάνες τους για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Liu απάντησε ότι η μειωμένη ζήτηση από έναν πελάτη θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από την ανάπτυξη σε άλλους τομείς.

Ωστόσο, μια γενικευμένη επιβράδυνση σε ολόκληρο τον κλάδο θα αποτελούσε πολύ μεγαλύτερη πρόκληση για τη Foxconn και την ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού της τεχνητής νοημοσύνης.

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