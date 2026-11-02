«Make America Healthy Again»: Τι φέρνει ο Κένεντι στην Ευρώπη

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Η σταυροφορία του κινήματος «Make America Healthy Again» («Κάντε την Αμερική ξανά υγιή») κατά των μεγάλων εταιρειών τροφίμων περνά τον Ατλαντικό.

Ο υπουργός Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τα συσκευασμένα, μαζικής παραγωγής σνακ στο στόχαστρο της πολιτικής ατζέντας του.

Έτσι, ενώ οι επιθέσεις του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ κατά των εμβολίων έχουν προκαλέσει ανησυχία στις Βρυξέλλες, στην προκειμένη π[ερίπτωση του «MAHA» έχει βρει έναν σύμμαχο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο επίτροπος Υγείας Όλιβερ Βάρχελι – ο άνθρωπος του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στις Βρυξέλλες – έχει στηρίξει την προσπάθεια του Κένεντι, δηλώνοντας ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μοιράζονται τη φιλοδοξία να αντιμετωπίσουν τις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες.

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ – δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή την ατζέντα, συμπεριλαμβανομένης της εκστρατείας #eatrealfood», έγραψε ο Βάρχελι στο LinkedIn μετά την εμφάνισή του στη Διατλαντική Επιχειρηματική Σύνοδο Κορυφής ΗΠΑ – ΕΕ στις Βρυξέλλες νωρίτερα φέτος.

Αλλά το να μοιράζεσαι μια φιλοδοξία είναι το εύκολο κομμάτι. Το να αποφασίσεις τι είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και αν ή πώς θα πρέπει να ρυθμίζονται, όχι και τόσο, σχολιάζει το Poltico.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών που συνδέουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα (UPFs) με παθήσεις όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης, κινδύνους που όλοι δηλώνουν ότι θέλουν να μειώσουν.

Αλλά η πρόκληση είναι να μετατραπούν αυτά τα επιστημονικά στοιχεία σε πολιτική δημόσιας υγείας χωρίς να υπαγορεύεται στους ανθρώπους τι να τρώνε.

Για τη βιομηχανία, προτεραιότητα είναι η προστασία της προσωπικής επιλογής.

Για τους υποστηρικτές της δημόσιας υγείας, το πρόβλημα είναι συστημικό.

Αυτό που φαίνεται να είναι ατομική επιλογή είναι συχνά αποτέλεσμα ανισότητας, υποστηρίζουν, καθώς επηρεάζεται από το εισόδημα, την εκπαίδευση και ένα διατροφικό περιβάλλον που μπορεί να δυσκολεύει την πρόσβαση σε πιο υγιεινές επιλογές.

Το ερώτημα του εκατομμυρίου

Το ζήτημα φέρνει αντιμέτωπους τους υποστηρικτές της υγείας με τις μεγάλες εταιρείες τροφίμων σε πολλές ηπείρους εδώ και χρόνια, αλλά η παγκόσμια δυναμική στρέφεται προς τη ρύθμιση, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέα εργαλεία για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αυτή την εβδομάδα.

Το «ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων», όπως το έθεσε η ακτιβίστρια για θέματα υγείας Liz Arnanz, είναι πώς να οριστούν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Ο όρος μπορεί να φέρνει στον νου αλμυρά πατατάκια, αρτοσκευάσματα γεμάτα συντηρητικά και ζαχαρούχα ποτά, αλλά σε αυτή την κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης ψωμί ολικής άλεσης ή εμπλουτισμένο γιαούρτι.

«Παρατηρούμε μια τεράστια αύξηση των θανάτων που συνδέονται με τις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες», δήλωσε η Arnanz, της NCD Alliance, μιας ΜΚΟ που αγωνίζεται κατά των μη μεταδοτικών ασθενειών.

Όπως υποστήριξε, όχι μόνο τα UPFs είναι συνήθως «πλούσια σε λιπαρά, ζάχαρη και νάτριο», αλλά υπάρχει επίσης «μια ανεξάρτητη διάσταση ανθυγιεινότητας που σχετίζεται με την επεξεργασία των τροφίμων».

Το τελευταίο της επιχείρημα είναι αμφιλεγόμενο, αμφισβητείται ευθέως από τη βιομηχανία και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των επιστημόνων.

Εκεί όπου οι υπέρμαχοι της υγείας βλέπουν φθηνό πρόχειρο φαγητό, σχεδιασμένο χημικά ώστε να προκαλεί εθισμό, η βιομηχανία μπορεί να επικαλεστεί καινοτομίες που καθιστούν τα προϊόντα πιο θρεπτικά, λιγότερο ακριβά και ασφαλέστερα για κατανάλωση, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Απόηχοι της συζήτησης για τον καπνό

Παρά την ολοένα και πιο σκληρή ρητορική γύρω από τα UPFs τόσο από τον Κένεντι, όσο και από τον Βάρχελι, οι συγκεκριμένες ρυθμιστικές παρεμβάσεις παραμένουν περιορισμένες τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στις Βρυξέλλες.

Η Λατινική Αμερική έχει αναμφισβήτητα πρωτοστατήσει, με τη Βραζιλία να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έγινε μία από τις πρώτες χώρες που κάλεσαν ρητά τον πληθυσμό της να αποφεύγει τα UPFs και στήριξε αυτή τη σύσταση με κανόνες που περιορίζουν την παρουσία τους στα σχολεία.

Σε διεθνές επίπεδο, ο ΠΟΥ αναπτύσσει τις δικές του παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές, με σχέδια να παρουσιάσει ένα εργαλείο διατροφικής αξιολόγησης, το οποίο προορίζεται να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να αποφασίσουν σχετικά με τη ρύθμιση των UPFs, τη Δευτέρα, σε εκδήλωση στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας.

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας έχει ασκήσει δριμεία κριτική στη βιομηχανία των UPFs.

Σε έκθεσή του το 2024, την κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί την ίδια τακτική με τις βιομηχανίες αλκοόλ και καπνού «για να επηρεάζει ολόκληρα συστήματα», μέσω «πολιτικών πιέσεων και διάδοσης ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης, επιβλαβών χρηματοοικονομικών πρακτικών και στοχευμένων στρατηγικών μάρκετινγκ που απευθύνονται σε παιδιά και νέους».

Η σύνδεση της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων με τις βιομηχανίες καπνού και ορυκτών καυσίμων είναι «ανεύθυνη και εξωφρενικά παραπλανητική», δήλωσε ο Rafael Sampson, ανώτερο στέλεχος δημοσίων υποθέσεων του εμπορικού συνδέσμου FoodDrinkEurope.

Η έκθεση του ΠΟΥ, πρόσθεσε, «αγνοεί» το γεγονός ότι η επιστημονική συζήτηση γύρω από τα UPFs παραμένει ανοιχτή.

Καρότα ή φόροι

Οι Ευρωπαίοι υπέρμαχοι της δημόσιας υγείας είναι πεπεισμένοι ότι οι Βρυξέλλες πρέπει να αναλάβουν δράση, αλλά διαφωνούν ως προς τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ως προς το πόσο μακριά πρέπει να φτάσει η σύγκριση με τον καπνό.

Η Suzy Sumner, επικεφαλής του γραφείου της ομάδας υπεράσπισης των καταναλωτών Foodwatch στις Βρυξέλλες, αντλεί έμπνευση από τη στρατηγική που εφαρμόστηκε κατά των τσιγάρων και του αλκοόλ, υποστηρίζοντας την επιβολή φόρων στα ανθυγιεινά τρόφιμα, τους περιορισμούς στη διαφήμιση προς τα παιδιά και τις ετικέτες στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας.

Η Marleen Kestens, υπεύθυνη πολιτικών πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καρδιάς, υποστηρίζει πιο θετικά κίνητρα, προσθέτοντας ότι τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως ο καπνός.

«Θα προτιμούσαμε πολύ περισσότερο να επιδοτούνται εκείνα τα προϊόντα που οι άνθρωποι θα πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο, αντί να επιβάλλονται φόροι στα προϊόντα που οι άνθρωποι θα πρέπει να τρώνε λιγότερο», δήλωσε η Kestens.

Η Επιτροπή, εν τω μεταξύ, αναμένει τα αποτελέσματα μιας μελέτης σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους των UPFs για την υγεία, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε, διστάζει να «προδικάσει τα αποτελέσματα», ανέφερε η Επιτροπή σε δήλωσή της στο Politico.

Παρά τον «αυξανόμενο όγκο στοιχείων», ανέφερε η δήλωση, «ορισμένες επιπτώσεις (όπως οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές) έχουν διερευνηθεί λιγότερο επαρκώς μέχρι στιγμής».

Ένα πράγμα που αποκλείεται: Η Επιτροπή «φυσικά δεν έχει καμία πρόθεση να αποφασίσει τι πρέπει ή δεν πρέπει να τρώνε οι πολίτες», τόνισε η δήλωση.

Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή φλέρταρε με την ιδέα της χρήσης φόρων για να αποθαρρύνει τους ανθρώπους από το να αγοράζουν ανθυγιεινά υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα σε ένα προσχέδιο του σχεδίου της για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων που διέρρευσε.

Όμως αυτό αφαιρέθηκε από την τελική εκδοχή.

Αντίθετα, όπως δήλωσε ο Βάρχελι στους ευρωβουλευτές στις αρχές του τρέχοντος έτους, η ιδέα είναι να «χρησιμοποιηθούν οικονομικά κίνητρα για να πιεστεί η βιομηχανία να αναδιαμορφώσει τα προϊόντα της», ενώ παράλληλα επιχειρείται η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τους κινδύνους των UPF για την υγεία.

Αυτού του είδους οι πολιτικές είναι πιθανότερο να εξασφαλίσουν τη στήριξη των παραγωγών.

Άλλωστε, ο κλάδος εργάζεται ήδη και στα δύο αυτά ζητήματα «εδώ και δεκαετίες», δήλωσε η Sara Lamonaca, διευθύντρια ενημέρωσης των καταναλωτών, διατροφής και υγείας της FoodDrinkEurope.

Η επιφυλακτικότητα της Επιτροπής ως προς την προώθηση του ζητήματος έρχεται σε αμήχανη αντίθεση με τη βαθιά ριζωμένη αντίσταση της Ευρώπης στη βιομηχανοποίηση των τροφίμων. Τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν διστάσει να περιορίσουν όσα καταλήγουν στα πιάτα των πολιτών, από τους περιορισμούς στα γενετικά τροποποιημένα λαχανικά έως την απαγόρευση πώλησης υποκατάστατων κρέατος φυτικής προέλευσης με ονομασίες όπως «μπέικον λαχανικών».

«Η ρύθμιση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και των διατροφικών περιβάλλοντων ευρύτερα είναι ένας τομέας στον οποίο η ευρωπαϊκή περιφέρεια υστερεί», δήλωσε ο Arnanz της NCD Alliance.

Πρώτα η Αμερική

Ακόμη και η Ουάσιγκτον έχει προχωρήσει περισσότερο από τις Βρυξέλλες στη μετατροπή των λόγων σε πράξεις. Οι ΗΠΑ κινούνται επί του παρόντος προς τον πρώτο ορισμό των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.

Τον Ιανουάριο, ο Κένεντι ανακοίνωσε νέες διατροφικές κατευθυντήριες γραμμές, προειδοποιώντας τους Αμερικανούς για τα τρόφιμα υψηλής επεξεργασίας και ζητώντας τη μείωση της πρόσληψης ζάχαρης.

«Το θέμα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της Ευρώπης», δήλωσε ο Σάμνερ της Foodwatch.

«Έχει πλέον βγει από το κουτί, με έναν τρόπο, και νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσει κανείς να κάνει πίσω και να πει: “Α, στην πραγματικότητα, όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτά τα προϊόντα”».

Η βιομηχανία επιμένει: «Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να χρησιμοποιείται ο βαθμός επεξεργασίας ως βάση για τη διατύπωση διατροφικών συστάσεων ή τη χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας», δήλωσε ο Λαμονάκα.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και η προθεσμία για τη μελέτη της ΕΕ σχετικά με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, αναμένεται να ενταθούν οι πιέσεις μέσω άσκησης επιρροής και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Η μάχη θα είναι τεράστια, όπως πάντα», δήλωσε ο Κέστενς.