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Android Auto: Οι εφαρμογές βίντεο… «σύντομα διαθέσιμες»

Η Google επιβεβαίωσε πως οι εφαρμογές αναπαραγωγής βίντεο για το Android Auto παραμένουν σε τροχιά διάθεσης «σύντομα».

Τεχνολογία 02.11.2026, 07:56
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Android Auto: Οι εφαρμογές βίντεο… «σύντομα διαθέσιμες»
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Πλώρη για την ενσωμάτωση εφαρμογών προβολής βίντεο βάζει το Android Auto.

Σε μια σύντομη ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διάσκεψης προγραμματιστών της, η Google ανέφερε ότι οι εφαρμογές βίντεο θα τεθούν σε ισχύ «σε σύντομο χρονικό διάστημα».

Βίντεο στο Android Auto πριν τη έλευση του 2027

Τον Μάιο του 2026, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ότι οι εφαρμογές βίντεο στο Android Auto θα ήταν διαθέσιμες πριν τη έλευση του 2027 σε επιλεγμένα οχήματα. Αυτό θα επέτρεπε τη χρήση της οθόνης του αυτοκινήτου για την παρακολούθηση περιεχομένου από εφαρμογές όπως το YouTube.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, η αναπαραγωγή βίντεο επιτρέπεται αποκλειστικά όταν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση στάθμευσης. Μόλις το αυτοκίνητο αρχίσει να κινείται, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία παρασκηνίου, συνεχίζοντας αποκλειστικά τη ροή του ήχου.

Με μόλις δύο μήνες να απομένουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει η Google θα περίμενε κανείς την κυκλοφορία μιας έκδοσης beta ή κάποιες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, αλλά η τελευταία ενημέρωση της εταιρείας δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα νέο, γράφει το 9to5google.com.

«Σε αναμονή»

Στο Android Dev Summit αυτής της εβδομάδας, η Google αναφέρει ότι οι εφαρμογές βίντεο και περιήγησης για το Android Auto εξακολουθούν να είναι «σε αναμονή». Οι εφαρμογές βίντεο είναι πλέον «διαθέσιμες» στο Android Automotive (ενσωματωμένο από την Google), ενώ οι εφαρμογές περιήγησης βρίσκονται σε φάση beta, αλλά η πλατφόρμα προβολής από το κινητό αναμένεται. Η Google δοκιμάζει επίσης αυτή τη στιγμή μια ενημερωμένη έκδοση των εφαρμογών ήχου χρησιμοποιώντας τη Cars App Library, καθώς και νέες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων.

Πηγή: in.gr

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