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Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune

Το επικό blockbuster του Κρίστοφερ Νόλαν, Η Οδύσσεια, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να υπενθυμίσει τη δυναμική της

Tέχνη και Ζωή 08.11.2026, 11:30
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Μετά τα ρεκόρ η Οδύσσεια ξανά στις αίθουσες – Όσκαρ, Avengers και Dune
Επιμέλεια Λουκάς Καρνής

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Όποιος λάτρης του κινηματογράφου δεν έχει προλάβει ακόμα να δει την Οδύσσεια στη μεγάλη οθόνη, σύντομα θα έχει άλλη μια ευκαιρία.

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους του Κρίστοφερ Νόλαν, το οποίο έχει προγραμματισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας on demand στις 17 Νοεμβρίου, επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο.

Αυτό δεν αποτελεί απλώς μια αφορμή για όλες εκείνες τις αίθουσες που έκαναν αναβαθμίσεις ειδικά για την Οδύσσεια ώστε να αποσπάσουν λίγο περισσότερο όφελος από την επένδυσή τους.

Eπίσης δεν γίνεται μόνο για να προσθέσει η Universal περισσότερα χρήματα στα τεράστια έσοδα της ταινίας στο παγκόσμιο box office -έχει ήδη φέρει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια στα ταμεία- ή για να ενισχύσει περαιτέρω την πορεία της ως η πιο κερδοφόρα ταινία καταλληλότητας R (R-rated) όλων των εποχών, που είναι μόνο ένα από τα ρεκόρ που έχει καταρρίψει.

Όχι, ο στόχος είναι να διασφαλιστούν οι πιθανότητες της Οδύσσειας στα βραβεία, των Όσκαρ συμπεριλαμβανομένων, με την ελπίδα ότι οι ψηφοφόροι του Χόλιγουντ θα έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες να εντυπωσιαστούν όπως πρέπει.

Η επιτυχία του Νόλαν το 2023, το Οπενχάιμερ, κέρδισε ως γνωστόν επτά Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας, χωρίς καν να σπάσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου, οπότε οι προσδοκίες είναι προφανώς υψηλές για άλλη μια σεζόν γεμάτη χρυσά αγαλματίδια.

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Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η Οδύσσεια θα επιστρέψει σε περισσότερες από 1.000 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική σε όλες τις μορφές (formats), συμπεριλαμβανομένων των Imax και Imax 70mm, ξεκινώντας από τις 11 Δεκεμβρίου -από τις συγκεκριμένες οθόνες, το φιλμ έχει συγκεντρώσει το ποσό-ρεκόρ των 550 εκατομμυρίων δολαρίων από τα συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια των παγκόσμιων εισπράξεών του.

Οι πιθανότητες της Οδύσσειας για τα Όσκαρ αναμένεται να είναι ισχυρές σε σχεδόν κάθε κατηγορία, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Διεύθυνσης Φωτογραφίας, Πρωτότυπης Μουσικής, Σχεδιασμού Παραγωγής, όλων των κατηγοριών υποκριτικής και άλλων.

Με όλα τα παραπάνω, η επιστροφή της ταινίας στο φυσικό της περιβάλλον στις μεγαλύτερες δυνατές οθόνες μοιάζει με σοφή κίνηση για τη στρατηγική της καμπάνιας της για μια επική κούρσα γεμάτη τρόπαια.

Τιτανομαχία

Η επιστροφή της Οδύσσειας στις αίθουσες τον Δεκέμβριο δημιουργεί το σκηνικό για μια από τις πιο συγκλονιστικές και αμφίρροπες «μάχες» στην ιστορία του παγκόσμιου box office.

Το έπος του Νόλαν καλείται να διασταυρώσει τα ξίφη του στη μεγάλη οθόνη απέναντι σε δύο από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά μεγαθήρια της εποχής: το Dune: Part Three του Ντενί Βιλνέβ και τη νέα ταινία των Avengers.

Η κόντρα της Οδύσσειας με το Dune: Part Three είναι μια αναμέτρηση γιγάντων του σύγχρονου δημιουργικού σινεμά. Τόσο ο Νόλαν όσο και ο Βιλνέβ αποτελούν τους δύο κατεξοχήν σκηνοθέτες που πηγαίνουν το κοινό στις αίθουσες ειδικά για την εμπειρία των μεγάλων οθονών IMAX και Imax 70mm.

Η ταυτόχρονη παρουσία τους δημιουργεί έναν πρωτοφανή ανταγωνισμό για τις premium αίθουσες, καθώς και οι δύο ταινίες βασίζονται σε αυτή την τεχνολογία για να προσφέρουν το απόλυτο οπτικοακουστικό θέαμα.

Από την άλλη πλευρά, η συνύπαρξη με μια νέα ταινία Avengers φέρνει στο προσκήνιο τη διαιώνια διαμάχη ανάμεσα στο εμπορικό σινεμά των υπερηρώων και στο σινεμά των δημιουργών.

Ο Νόλαν, έχοντας ήδη σπάσει κάθε ρεκόρ αποδεικνύει ότι ένα κλασικό έπος μπορεί να κοιτάξει στα μάτια το εμπορικό μεγαθήριο της Marvel χωρίς να υποχωρεί σε εισπράξεις ή απήχηση.

Πηγή: in.gr

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