Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας σε μοιρασμένο ταμπλό

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Μεταξύ θετικού και αρνητικού προσήμου ισορροπεί σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρώντας να κρατήσει τα επίπεδα μετά τη διήμερη άνοδο, με τον τραπεζικό κλάδο να παραμένει στο επίκεντρο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,07% στις 2.646,38 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 112 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,8 εκατ. τεμάχια. Κέρδη 0,16% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.798,69 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός άνοδο 0,50% στις 3.231,90 μονάδες.

Οι τράπεζες κρίνουν το πρόσημο εν μέσω μεταβλητότητας

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να επιχειρεί να αφομοιώσει τα επίπεδα στα οποία βρέθηκε μετά τη διήμερη ισχυρή άνοδο. Οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών είναι αναμενόμενες, ιδιαίτερα στον τραπεζικό κλάδο, χωρίς ωστόσο να έχουν διαταράξει σημαντικά την εικόνα της αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο για το τελικό πρόσημο της συνεδρίασης αναμένεται να διαδραματίσουν οι τραπεζικές μετοχές, στις οποίες εντοπίζεται και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Την ίδια ώρα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη σημερινή ανακοίνωση της MSCI για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της, καθώς οι όποιες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν τις ροές προς την ελληνική αγορά. Οι προσδοκίες για νέες εισροές παραμένουν στο προσκήνιο, με τη θετική εικόνα των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας να εξακολουθεί να λειτουργεί υποστηρικτικά για το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι τελευταίες εκτιμήσεις της Citi έρχονται να επιβεβαιώσουν τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της Ελλάδας, καθώς προβλέπουν ότι η χώρα θα συνεχίσει να καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι το συνολικό δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να περάσει σε μικρό έλλειμμα το 2028. Πάντως, στο μέτωπο της ανάπτυξης, η Citi εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, προβλέποντας αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 1,8% τόσο το 2027 όσο και το 2028, διατηρώντας έτσι θετική, αλλά πιο συντηρητική στάση για τις προοπτικές της οικονομίας.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Κύπρου σημειώνει κέρδη 1,11%, με τις Πειραιώς, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Cenergy, Allwyn, Eurobank, ΔΑΑ, Εθνική, Aegean, Credia Bank, Motor Oil και Λάμδα να κινούνται ήπια ανοδικά.

Στον αντίποδα, Metlen και Aktor σημειώνουν απώλειες 2,19% και 1,17% αντίστοιχα, με τις Coca Cola, ΕΛΧΑ, Optima Bank, Jumbo, Τιτάν, Βιοχάλκο, Alpha Bank και Helleniq Energy να κινούνται ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ.